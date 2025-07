ETV Bharat / entertainment

వీరమల్లు ట్రైలర్ వచ్చేసిందోచ్- పులుల్ని వేటాడే బెబ్బులిగా పవన్! - HARI HARA VEERA MALLU TRAILER

Hari Hara Veera Mallu Trailer ( Source: Movie poster )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 3, 2025 at 11:14 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 11:28 AM IST 2 Min Read

Hari Hara Veera Mallu Trailer :పవన్‌ కల్యాణ్‌ లీడ్​ రోల్​లో నటిస్తున్న సినిమా 'హరిహర వీరమల్లు'. క్రిష్‌, జ్యోతికృష్ణ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. 2025 జులై 24న గ్రాండ్​ రిలీజ్​కు సిద్ధంగా ఉంది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సమయం రానే వచ్చింది. ట్రైలర్ కోసం ఎదురుచూపులకు గురువారం తెర పడింది. మేకర్స్​ తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియో ఫుల్ పవర్​ఫుల్​గా ఉంది. మరి మీరు ఈ ట్రైలర్ చూశారా? సామ్రాజ్యంలో ప్రజలను హింసిస్తున్న ముఘల్​ రాజులను అంతమొందించే యోధుడిగా పవన్ ఈ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. ప్రజలకు అండగా వారి కష్టాలను తీర్చే నాయకుడిగా, వీరమల్లు కథ సాగనున్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. పవన్​ ఈ సినిమాలో టైటిల్​ రోల్​ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఔరంగజేబు పాత్రలో బాలీవుడ్​ నటుడు బాబీ దేవోల్ నటించారు. సినిమాలో అన్ని పాత్రలు అంచనాలను మించి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పవన్​ లుక్ అదిరిపోయింది. పవన్​ చేతి మీద ఉన్న పచ్చబొట్టు వీరమల్లు భక్తిని చాటుతుంది. ఈ పూర్తిగా యుద్ధ నేపథ్యంలోనే సాగుతుందని ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాలో పవన్​ చెప్పిన డైలాగ్స్​కు థియేటర్లలో విజిల్స్ పడటం పక్కా. ట్రైలర్​లో సునీల్​ను కూడా​ చూపించారు. 'హిందువుగా జీవించాలంటే పన్ను కట్టాల్సిన సమయం, ఈ దేశ శ్రమ బాద్ షా పాదాల కింద నలిగిపోతున్న సమయం, ఒక వీరుడి కోసం ప్రకృతి పురుడు పోసుకుంటున్న సమయం' అంటూ వాయిస్ పవర్​ఫుల్ డైలాగ్​తో ట్రైలర్ మొదలైంది. 'గోల్కొండ నుంచి ఎనిమిదోవాడు బయల్దేరాడు. వాడు దిల్లీ చేరుకోకూడదు' అనే డైలాగ్​తో హీరో గుర్రంపై ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ట్రైలర్​లో వీఎఫ్​ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్​ కూడా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దీంతో సినిమా ఇంకో లెవెల్​లో ఉండనుందని ఫ్యాన్స్ అంచనాలు పెంచేసుకుంటున్నారు. ఎమ్​ ఎమ్​ కీరవాణి బ్యాక్​గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఈ గ్లింప్స్​లో హైలైట్​. ఓవరాల్​గా ట్రైలర్​ ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలను పెంచింది. మెగా ఫ్యాన్స్​ విడుదల కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Last Updated : July 3, 2025 at 11:28 AM IST