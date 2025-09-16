ETV Bharat / entertainment

ఓజీ ఆ విషయంలో నో ఛాన్స్- పవన్​ ఫ్యాన్​కు నిరాశ తప్పేలా లేదు!

ఓజీ సినిమాకు నో ప్రీమియర్స్- కానీ!

OG Premier Shows
OG Premier Shows (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
OG Premier Shows: ఓజీ సినిమా విడుదల కోసం పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీమియర్​ షోలు ముందు రోజు రాత్రే ఉంటాయని ఊహించుకున్న ఫ్యాన్స్‌కు తాజాగా షాక్ తగిలింది. ప్రస్తుతం వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం ఓజీకి స్పెషల్ నైట్ షోలు ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది.

తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రీమియర్లు
అయితే సెప్టెంబర్ 25 తెల్లవారుజామున 1 లేదా 4 గంటల నుంచి స్క్రీనింగ్స్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు అనధికారిక సమాచారం చేరిందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. అనుమతులు, టికెట్ రేట్ల పెంపు జీఓలు వచ్చే వరకు ఎలాంటి అప్‌డేట్ ఇవ్వకపోవచ్చని తెలుస్తోంది.

భారీ ప్లాన్స్
ప్రీమియర్లు ఉంటాయన్న నమ్మకంతో అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున ప్లాన్లు వేసుకున్నారు. స్క్రీనింగ్ కోసం అభిమానులు ఏకంగా ఒక టన్నుల కొద్దీ పేపర్ కటింగ్స్ సిద్ధం చేసుకున్నారని తెలిసింది. ప్రీమియర్స్​కు థియేటర్లలో ఫుల్ హంగామా చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యారు. అలాగే మొదటి టికెట్ వేలం వేసి లక్ష రూపాయలకు అమ్మడం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఒకవేళ షోలు లేకపోతే ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందే అవకాశం ఉన్నా, జనసేన విరాళం కోసం కాబట్టి అది పెద్ద సమస్య కాదని భావిస్తున్నారు. అసలు షోలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వేదిక
ప్రస్తుతానికి ఓజీకి సంబంధించిన ప్రతి అప్‌డేట్‌ సెన్సేషన్‌గా మారుతోంది. సినిమా ఓపెనింగ్స్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడం ఖాయమనే నమ్మకంతో అభిమానులు ఉన్నారు. పవన్ కల్యాణ్​ స్టామినా ప్రపంచానికి ఓజీ ద్వారా బహిర్గతం కానుందని ఫ్యాన్స్ ధీమాగా చెబుతున్నారు. దర్శకుడు సుజిత్ అందిస్తున్న కంటెంట్ అంచనాలను పెంచుతుండగా, తమన్ సంగీతం హైప్‌ను మరింత పెంచుతోంది. హీరోయిన్ ప్రియాంకా అరుళ్ మోహన్ హైదరాబాద్‌లో ప్రమోషన్స్ మొదలు పెట్టగా, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వేదిక, తేదీపై ప్రచారాలు జోరందుకున్నాయి. విజయవాడ లేదా హైదరాబాద్‌లో ఏదో ఒకచోట గ్రాండ్ ఈవెంట్ నిర్వహించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

ఓజీ పాటలపై ఫ్యాన్స్​ రెస్పాన్స్
పవన్ హీరోగా సుజీత్ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం"ఓజీ". ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మూవీ టీమ్​ ఇప్పటికే నాలుగు పాటలను విడుదల చేసింది. ఈ పాటలపై అభిమానుల రెస్పాన్స్ అద్భుతంగా ఉంది. థమన్ అందించిన ప్రతి సాంగ్ మాస్, యూత్, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్స్ కురుస్తున్నాయి.

మొదటి సింగిల్నే థియేట్రికల్ లెవల్ హైప్ ఇచ్చిందని, రిపీట్ మోడ్‌లో వింటున్నామని అభిమానులు చెబుతున్నారు. మాస్ బీట్‌లు రక్తం మరిగేలా చేశాయని, రొమాంటిక్ ట్రాక్‌లు క్లాసీ ఫీలింగ్ ఇచ్చాయని, ఎమోషనల్ సాంగ్స్ హృదయాన్ని తాకుతున్నాయని రివ్యూలు వస్తున్నాయి. యూట్యూబ్‌లో మిలియన్ల వ్యూస్ సాధిస్తూ, సోషల్ మీడియా అంతా పవన్ ఫ్యాన్స్ సంబరాలతో నిండిపోతోంది. మొత్తానికి, ఓజీ మ్యూజిక్‌ సినిమాపై అంచనాలను మరింత రెట్టింపు చేస్తూ పవన్ అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహాన్ని రేపుతోంది.

