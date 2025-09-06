ETV Bharat / entertainment

పవర్​స్టార్​తో డ్యాన్స్ చేయించిన DSP- ఈసారి వింటేజ్ పవన్​ను చూస్తారు!

ఉస్తాద్​తో స్టెప్పులు వేయించిన దేవీ- షేక్​ హ్యాండ్​ ఇచ్చి మెచ్చుకున్న పవన్​!

Published : September 6, 2025 at 1:27 PM IST

Pawan Danced To DSP Music : సినిమా ప్రేక్షకులకు ఎంతగానో నచ్చే కాంబో దేవీ శ్రీప్రసాద్ - పవన్​ కల్యాణ్​. వీరిద్దరి మ్యూజిక్​ కాంబినేషన్​కు చెప్పలేనంత క్రేజ్ ఉంది. ఈ పేయిర్​కు​ ఫ్యాన్స్​లో ఫాలోయింగ్​ ఎక్కువే. పవన్​ కెరీర్​లో దేవీశ్రీ ప్రసాద్​ ఇప్పటికే ఎన్నో సూపర్​ హిట్​ సాంగ్స్​ అందిచారు. అందులో జల్సా, గబ్బర్​సింగ్​, అత్తారింటికి దారేది వంటి సినిమాలకు బ్లాక్​బస్టర్​ సాంగ్స్​కు ట్యూన్​ చేశారు. ఇప్పుడు ఇదే కాంబోలో మరో సినిమా ఉస్తాద్​ భగత్​ సింగ్​ రూపొందుతుంది. దీంతో ఈ సినిమా మ్యూజిక్​పై కూడా మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.

ఈ క్రమంలో తాజాగా జరిగిన సైమా అవార్డ్​ ఫంక్షన్​లో పాల్గొన్న దేవీ శ్రీప్రసాద్ ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ కిక్ ఇచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. ఇందులో మీడియాతో చిట్​ చాట్​లో భాగంగా పవన్​ గురించి ఆసక్తికర విషయాలను షేర్ చేశారు. 'ఉస్తాద్​ భగత్​ సింగ్​ సినిమాతో చాలా రోజుల తర్వాత మీ ఇద్దర జతకట్టారు. ఈ మూవీ నుంచి మేము ఏం ఆశించవచ్చు' అని రిపోర్టర్ అడిగారు​. దానికి మొన్ననే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక పాటను షూట్​ చేశారని ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు.

ఆ పాటకు స్టెప్పులు వేసిన పవన్​, షేక్​ హ్యండ్​ ఇచ్చి తనను మెచ్చుకున్నారని దేవీ శ్రీ తెలిపారు. అలానే 'పాట అదరగొట్టేశావ్​ దేవీ, చాల కాలం తర్వాత మళ్ళీ నాకు డ్యాన్స్​ చేయాలనే కోరిక కలిగించావు' అని పవన్ అన్నట్లు దేవీ శ్రీ ప్రసాద్​ తెలిపారు. అది విన్న వెంటనే తనకు రెక్కలు వచ్చినట్టు అనిపించిందని డీఎస్​పీ పేర్కొన్నారు.

ఇది విన్న ఫ్యాన్స్​లో ఫుల్​ జోష్​ పెరిగిపోయింది. పవర్ స్టార్ పవన్​తోనే స్టెప్పులు వేయించావ్​ అంటే ఎంత క్రేజీగా మ్యూజిక్ ఇచ్చి ఉంటాడో అని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. అలాగే తమ అభిమాన హీరో డ్యాన్స్ స్టేప్పులేయడం చూసి చాలా రోజులైందని ఈ సినిమాలో వింటేజ్ పవర్ స్టార్​ను చూడొచ్చని ఆశిస్తున్నారు. కాగా, దేవీ మాట్లాడిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది

ఓజాస్ గంభీర
పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమాకు ఇప్పటికే ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. హరిహర వీరమల్లు సినిమా ప్రేకులను అంతగా ఆకట్టుకోలేక పోవడంతో ఫ్యాన్స్​ దీనిపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్లే సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఆ సినిమా క్రేజ్ ఈ సేల్స్​తోనే చెప్పవచ్చు. రిలీజ్​కు ముందే ప్రీ బుకింగ్స్​లో రికార్డులు బద్దలయ్యే ఛాన్స్ ఉండడంతో చిత్రంపై భారీ అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. అలాగే సినిమాకు ఉన్న హైప్​తో ఓపెనింగ్ డే కూడా రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనాలు వేస్తున్నాయి.

ఈ సినిమాను దసరా కానుకగా సెప్టెంబర్ 25న విడుదల చేస్తున్నారు మూవీ మేకర్స్​ . అలాగే ఈ దసరాకు పెద్ద సినిమాలు లేకపోవడం ఓజీకి కలిసొస్తుంది. ఈ సెలవుల్లోనే భారీ స్థాయిలో వసూళ్లు చేయవచ్చని అంచనాలు ఉండడంతో మేకర్స్ రీలీజ్​ చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమా ముంబయి బ్యాక్​డ్రాప్​లో గ్యాంగ్ స్టార్ జాన్రాలో తెరకెక్కింది. సూజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్, ఇమ్రాన్ హష్మి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మూవీకు సంబంధించి పాటలు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంది. అదే విధంగా సినిమాను డిజిటల్​ మెథడ్​లో ప్రమోషన్స్​ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి.

