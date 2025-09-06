ఉస్తాద్తో స్టెప్పులు వేయించిన దేవీ- షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి మెచ్చుకున్న పవన్!
Published : September 6, 2025 at 1:27 PM IST
Pawan Danced To DSP Music : సినిమా ప్రేక్షకులకు ఎంతగానో నచ్చే కాంబో దేవీ శ్రీప్రసాద్ - పవన్ కల్యాణ్. వీరిద్దరి మ్యూజిక్ కాంబినేషన్కు చెప్పలేనంత క్రేజ్ ఉంది. ఈ పేయిర్కు ఫ్యాన్స్లో ఫాలోయింగ్ ఎక్కువే. పవన్ కెరీర్లో దేవీశ్రీ ప్రసాద్ ఇప్పటికే ఎన్నో సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ అందిచారు. అందులో జల్సా, గబ్బర్సింగ్, అత్తారింటికి దారేది వంటి సినిమాలకు బ్లాక్బస్టర్ సాంగ్స్కు ట్యూన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇదే కాంబోలో మరో సినిమా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రూపొందుతుంది. దీంతో ఈ సినిమా మ్యూజిక్పై కూడా మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా జరిగిన సైమా అవార్డ్ ఫంక్షన్లో పాల్గొన్న దేవీ శ్రీప్రసాద్ ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ కిక్ ఇచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. ఇందులో మీడియాతో చిట్ చాట్లో భాగంగా పవన్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలను షేర్ చేశారు. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాతో చాలా రోజుల తర్వాత మీ ఇద్దర జతకట్టారు. ఈ మూవీ నుంచి మేము ఏం ఆశించవచ్చు' అని రిపోర్టర్ అడిగారు. దానికి మొన్ననే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక పాటను షూట్ చేశారని ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు.
ఆ పాటకు స్టెప్పులు వేసిన పవన్, షేక్ హ్యండ్ ఇచ్చి తనను మెచ్చుకున్నారని దేవీ శ్రీ తెలిపారు. అలానే 'పాట అదరగొట్టేశావ్ దేవీ, చాల కాలం తర్వాత మళ్ళీ నాకు డ్యాన్స్ చేయాలనే కోరిక కలిగించావు' అని పవన్ అన్నట్లు దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ తెలిపారు. అది విన్న వెంటనే తనకు రెక్కలు వచ్చినట్టు అనిపించిందని డీఎస్పీ పేర్కొన్నారు.
ఇది విన్న ఫ్యాన్స్లో ఫుల్ జోష్ పెరిగిపోయింది. పవర్ స్టార్ పవన్తోనే స్టెప్పులు వేయించావ్ అంటే ఎంత క్రేజీగా మ్యూజిక్ ఇచ్చి ఉంటాడో అని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. అలాగే తమ అభిమాన హీరో డ్యాన్స్ స్టేప్పులేయడం చూసి చాలా రోజులైందని ఈ సినిమాలో వింటేజ్ పవర్ స్టార్ను చూడొచ్చని ఆశిస్తున్నారు. కాగా, దేవీ మాట్లాడిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది
ఓజాస్ గంభీర
పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమాకు ఇప్పటికే ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. హరిహర వీరమల్లు సినిమా ప్రేకులను అంతగా ఆకట్టుకోలేక పోవడంతో ఫ్యాన్స్ దీనిపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్లే సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఆ సినిమా క్రేజ్ ఈ సేల్స్తోనే చెప్పవచ్చు. రిలీజ్కు ముందే ప్రీ బుకింగ్స్లో రికార్డులు బద్దలయ్యే ఛాన్స్ ఉండడంతో చిత్రంపై భారీ అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. అలాగే సినిమాకు ఉన్న హైప్తో ఓపెనింగ్ డే కూడా రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనాలు వేస్తున్నాయి.
ఈ సినిమాను దసరా కానుకగా సెప్టెంబర్ 25న విడుదల చేస్తున్నారు మూవీ మేకర్స్ . అలాగే ఈ దసరాకు పెద్ద సినిమాలు లేకపోవడం ఓజీకి కలిసొస్తుంది. ఈ సెలవుల్లోనే భారీ స్థాయిలో వసూళ్లు చేయవచ్చని అంచనాలు ఉండడంతో మేకర్స్ రీలీజ్ చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమా ముంబయి బ్యాక్డ్రాప్లో గ్యాంగ్ స్టార్ జాన్రాలో తెరకెక్కింది. సూజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్, ఇమ్రాన్ హష్మి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మూవీకు సంబంధించి పాటలు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంది. అదే విధంగా సినిమాను డిజిటల్ మెథడ్లో ప్రమోషన్స్ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి.
