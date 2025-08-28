ETV Bharat / entertainment

అప్పుడే 2 మిలియన్ క్లబ్​లోకి OG? ఈసారి బాక్సాఫీస్​ బ్లాస్టే! - OG USA ADVANCE PREMIERS

మరికొద్ది రోజుల్లో రిలీజ్- అప్పుడే ఓజీ భారీ రికార్డు!

OG USA Advance Premiers
OG USA Advance Premiers (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2025 at 12:58 PM IST

2 Min Read

OG USA Advance Premiers : టాలీవుడ్‌ పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎన్నో రికార్డులు సాధించారు. ఇప్పుడు తన అప్​కమింగ్ మూవీ ఓజీ(They Call Him OG)చిత్రంతో మరిన్ని కొత్త రికార్డులు సృష్టించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా బాక్సాఫీస్​ ప్రీమియర్‌ ప్రీ సేల్స్‌లోనే 2 మిలియన్‌ డాలర్ల మార్క్‌ను ఓజీ దాటనుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

ఇంతవరకు అమెరికాలో ప్రీమియర్‌ ప్రీ సేల్స్‌లో 2 మిలియన్‌ క్లబ్‌ చేరిన తెలుగు సినిమాలు కేవలం ఆరు మాత్రమే. 'బాహుబలి 2', 'పుష్ప 2', 'కల్కి 2898 ఏడీ', 'దేవర', 'సలార్', 'ఆర్‌ఆర్‌ఆర్'. ఇప్పుడు వాటి సరసన 'ఓజీ' చేరే అవకాశముంది. అంటే పవన్‌ కల్యాణ్‌కు కెరీర్​లో ఇదే తొలిసారి. దీంతో అభిమానులు, సినీ ప్రియులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

'ఓజీ' సినిమా విశేషాలు
సెప్టెంబర్‌ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా ద్వారా బాలీవుడ్‌ నటుడు ఇమ్రాన్‌ హష్మీ తొలిసారి టాలీవుడ్‌కు ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. హీరోయిన్‌గా ప్రియాంక మోహన్ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సుజీత్‌ దర్శకత్వం వహించగా, డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ నిర్మిస్తోంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ హీరోగా వస్తున్న 'ఓజీ' అమెరికా ప్రీమియర్‌ అడ్వాన్స్‌ సేల్స్‌లో శరవేగంగా దూసుకుపోతోంది. కేవలం 3 లొకేషన్స్‌లోనే 82,681 డాలర్ కలెక్షన్‌ సాధించింది. మొత్తం 46 షోలు (అందులో 6 ఎక్స్‌డీ షోలు) ప్లాన్‌ చేశారు. ఇప్పటివరకు 2,845 టికెట్లు అమ్ముడవ్వగా, ప్రీమియర్‌కు ఇంకా 28 రోజులు గడువు ఉండటం విశేషం. తక్కువ లొకేషన్స్‌లోనే భారీ వసూళ్లు సాధించడం ఓజీకి ఉన్న పవర్‌ను చూపిస్తోంది.

'దేవర' అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌
2024లో ఎన్టీఆర్‌ నటించిన 'దేవర' కూడా బలమైన ప్రారంభం అందుకుంది..మొత్తం 19 లొకేషన్స్‌లో 75,727 డాలర్ల​ కలెక్షన్లు సాధించింది. 52 షోలు (అందులో 19 ఎక్స్‌డీ షోలు) అమర్చారు. 2,407 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ప్రీమియర్‌కు ఇంకా 27 రోజులు సమయం ఉండగానే ఇంత కలెక్షన్​ సంపాదించింది.

'OG' vs 'దేవర'
ఒకవైపు 'ఓజీ' తక్కువ లొకేషన్స్‌లోనే ఎక్కువ కలెక్షన్‌ సాధిస్తేమది. కానీ అప్పట్లో 'దేవర'మాత్రం ఎక్కువ లొకేషన్స్‌, ఎక్కువ షోలతో రన్‌ కొనసాగించి. 'OG' – 82.6K డాలర్ (3 లొకేషన్స్‌), 'దేవర' – 75.7K డాలర్ (19 లొకేషన్స్‌) అంటే పవన్‌ కల్యాణ్‌ క్రేజ్‌ ఎంత బలంగా ఉందో ఇక్కడే స్పష్టమవుతోంది. టికెట్‌ సేల్స్‌లో కూడా 'Devara' (2,407) కంటే 'OG' (2,845) ముందంజలో ఉంది.

ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ట్రెండ్స్‌ ప్రకారం, అమెరికాలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ 'ఓజీ' రికార్డు స్థాయి ప్రీమియర్‌ కలెక్షన్‌ సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కాగా, ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. డైరెక్టర్ సూజీత్ ఈ సినిమాను గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో పవన్ ఓజాస్ గంభీర పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయనను ఢీ కొట్టే విలన్​గా బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ఇమ్రాన్‌ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. యంగ్​ బ్యూటీ ప్రియాంకా మోహన్‌ హీరోయిన్​గా నటిస్తుండగా, నటి శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్​పై డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

వినాయక చవితి స్పెషల్- 'OG' ఒక్కరోజే రెండు అప్డేట్లు- సేల్ షురూ!

'ఓజీ' అప్డేట్- పవన్, ప్రియాంక మెలోడి సాంగ్- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

OG USA Advance Premiers : టాలీవుడ్‌ పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎన్నో రికార్డులు సాధించారు. ఇప్పుడు తన అప్​కమింగ్ మూవీ ఓజీ(They Call Him OG)చిత్రంతో మరిన్ని కొత్త రికార్డులు సృష్టించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా బాక్సాఫీస్​ ప్రీమియర్‌ ప్రీ సేల్స్‌లోనే 2 మిలియన్‌ డాలర్ల మార్క్‌ను ఓజీ దాటనుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

ఇంతవరకు అమెరికాలో ప్రీమియర్‌ ప్రీ సేల్స్‌లో 2 మిలియన్‌ క్లబ్‌ చేరిన తెలుగు సినిమాలు కేవలం ఆరు మాత్రమే. 'బాహుబలి 2', 'పుష్ప 2', 'కల్కి 2898 ఏడీ', 'దేవర', 'సలార్', 'ఆర్‌ఆర్‌ఆర్'. ఇప్పుడు వాటి సరసన 'ఓజీ' చేరే అవకాశముంది. అంటే పవన్‌ కల్యాణ్‌కు కెరీర్​లో ఇదే తొలిసారి. దీంతో అభిమానులు, సినీ ప్రియులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

'ఓజీ' సినిమా విశేషాలు
సెప్టెంబర్‌ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా ద్వారా బాలీవుడ్‌ నటుడు ఇమ్రాన్‌ హష్మీ తొలిసారి టాలీవుడ్‌కు ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. హీరోయిన్‌గా ప్రియాంక మోహన్ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సుజీత్‌ దర్శకత్వం వహించగా, డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ నిర్మిస్తోంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ హీరోగా వస్తున్న 'ఓజీ' అమెరికా ప్రీమియర్‌ అడ్వాన్స్‌ సేల్స్‌లో శరవేగంగా దూసుకుపోతోంది. కేవలం 3 లొకేషన్స్‌లోనే 82,681 డాలర్ కలెక్షన్‌ సాధించింది. మొత్తం 46 షోలు (అందులో 6 ఎక్స్‌డీ షోలు) ప్లాన్‌ చేశారు. ఇప్పటివరకు 2,845 టికెట్లు అమ్ముడవ్వగా, ప్రీమియర్‌కు ఇంకా 28 రోజులు గడువు ఉండటం విశేషం. తక్కువ లొకేషన్స్‌లోనే భారీ వసూళ్లు సాధించడం ఓజీకి ఉన్న పవర్‌ను చూపిస్తోంది.

'దేవర' అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్‌
2024లో ఎన్టీఆర్‌ నటించిన 'దేవర' కూడా బలమైన ప్రారంభం అందుకుంది..మొత్తం 19 లొకేషన్స్‌లో 75,727 డాలర్ల​ కలెక్షన్లు సాధించింది. 52 షోలు (అందులో 19 ఎక్స్‌డీ షోలు) అమర్చారు. 2,407 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ప్రీమియర్‌కు ఇంకా 27 రోజులు సమయం ఉండగానే ఇంత కలెక్షన్​ సంపాదించింది.

'OG' vs 'దేవర'
ఒకవైపు 'ఓజీ' తక్కువ లొకేషన్స్‌లోనే ఎక్కువ కలెక్షన్‌ సాధిస్తేమది. కానీ అప్పట్లో 'దేవర'మాత్రం ఎక్కువ లొకేషన్స్‌, ఎక్కువ షోలతో రన్‌ కొనసాగించి. 'OG' – 82.6K డాలర్ (3 లొకేషన్స్‌), 'దేవర' – 75.7K డాలర్ (19 లొకేషన్స్‌) అంటే పవన్‌ కల్యాణ్‌ క్రేజ్‌ ఎంత బలంగా ఉందో ఇక్కడే స్పష్టమవుతోంది. టికెట్‌ సేల్స్‌లో కూడా 'Devara' (2,407) కంటే 'OG' (2,845) ముందంజలో ఉంది.

ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ట్రెండ్స్‌ ప్రకారం, అమెరికాలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ 'ఓజీ' రికార్డు స్థాయి ప్రీమియర్‌ కలెక్షన్‌ సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కాగా, ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. డైరెక్టర్ సూజీత్ ఈ సినిమాను గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో పవన్ ఓజాస్ గంభీర పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయనను ఢీ కొట్టే విలన్​గా బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ఇమ్రాన్‌ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. యంగ్​ బ్యూటీ ప్రియాంకా మోహన్‌ హీరోయిన్​గా నటిస్తుండగా, నటి శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్​పై డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

వినాయక చవితి స్పెషల్- 'OG' ఒక్కరోజే రెండు అప్డేట్లు- సేల్ షురూ!

'ఓజీ' అప్డేట్- పవన్, ప్రియాంక మెలోడి సాంగ్- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

OG FIRST SINGLEOG SECOND SINGLEOG ADVANCE BOOKINGSOG MOVIE RELEASE DATEOG USA ADVANCE PREMIERS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.