OG US Premeirs : పవన్‌ కల్యాణ్‌ హీరోగా, సుజీత్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'దే కాల్ హిమ్‌ OG' కోసం అభిమానులు మాత్రమే కాదు, సినీప్రియులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా సెప్టెంబర్‌ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌ కానుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు కూడా ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు.

ఓవర్సీస్​లో రికార్డ్
తాజాగా ఈ సినిమా మరో రికార్డు సృష్టించింది. అమెరికాలో ప్రీమియర్‌ షోల కోసం ఇప్పటికే 50,000 టికెట్లు అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్‌లో అమ్ముడుపోయాయి. రిలీజ్‌కు ఇంకా పది రోజులు ఉండగానే ఈ ఫీట్‌ సాధించడం విశేషం. నార్త్‌ అమెరికాలోనే వేగంగా 50 వేల టికెట్లు సేల్‌ అయిన తెలుగు సినిమాగా ఓజీ నిలిచింది. ఓజీ ఈ మైలురాయి అందుకోవడంతో సోషల్‌ మీడియాలో ఫ్యాన్స్​ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.

ఈ సినిమా విడుదల తెేదీ దగ్గర పడుతున్నందున సినిమాకు సంబంధించిన అప్​డేట్స్​ వరుసగా ఉన్నాయి. సోమవారం ఓజీ నుంచి కొత్త పాటను ప్రేక్షకుల ముందుకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా మూవీ టీమ్​ అనౌన్స్​ చేసింది. అలానే అఫీషియల్​ ట్రైలర్​ను కూడా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. 'ఓజీ' మూవీ మేకర్స్​ ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్ కార్యక్రమాన్ని భారీగా నిర్వహించేందుకు ప్లాన్​ చేస్తున్నారట.

తాజాగా దానికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను సెప్టెంబర్​ 20న విజయవాడలో నిర్వహించాలని మేకర్స్​ అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈవెంట్​కు మెగాస్టార్​ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా రానున్నట్లు సమాచారం. కానీ దీనిపై చిత్ర బృందం ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ ఫ్యాన్స్​ అంచనాలు నిజమైతే మాత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​ పవన్​ కల్యాణ్- చిరు అభిమానులకు కన్నుల పండుగగా మారుతుంది.

అలానే మూవీ టీమ్​ లాస్ట్ డే షూట్​ అంటూ ఒక ఫోటోను కూడా పోస్ట్​ చేశారు. అంటే షూటింగ్ ఆఖరి రోజు చిత్రబృందం తీసుకున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అందులో 'మేము చివరి రోజున OG టీమ్​తో క్లిక్ చేసిన చిత్రం.సెప్టెంబర్ 25 నుంచి బ్లాక్‌బస్టర్‌ను తెరపై అందించడానికి ఫైర్​ను తీసుకురావడంలో మా బృందం అద్భుతంగా కృషి చేసింది, వారికి శుభాకాంక్షలు' అంటూ పోస్ట్​ పెట్టారు. ఇక ప్రమోషన్ల విషయంలో మేకర్స్‌ అగ్రెసివ్‌గా ముందుకు వెళ్లనున్నారు.

కాగా, ఈ చిత్రంలో విలన్‌గా ఇమ్రాన్‌ హష్మీ నటిస్తుండగా, హీరోయిన్‌గా ప్రియాంకా మోహన్‌ కనిపించనున్నారు. ప్ర‌కాశ్‌ రాజ్‌, షామ్‌, శ్రీయా రెడ్డి, అర్జున్‌ దాస్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్‌ దాసరి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండగా, సంగీతాన్ని తమన్‌ అందిస్తున్నారు.

