Published : September 14, 2025 at 12:35 PM IST
OG US Premeirs : పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా, సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'దే కాల్ హిమ్ OG' కోసం అభిమానులు మాత్రమే కాదు, సినీప్రియులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఓవర్సీస్లో రికార్డ్
తాజాగా ఈ సినిమా మరో రికార్డు సృష్టించింది. అమెరికాలో ప్రీమియర్ షోల కోసం ఇప్పటికే 50,000 టికెట్లు అడ్వాన్స్ బుకింగ్లో అమ్ముడుపోయాయి. రిలీజ్కు ఇంకా పది రోజులు ఉండగానే ఈ ఫీట్ సాధించడం విశేషం. నార్త్ అమెరికాలోనే వేగంగా 50 వేల టికెట్లు సేల్ అయిన తెలుగు సినిమాగా ఓజీ నిలిచింది. ఓజీ ఈ మైలురాయి అందుకోవడంతో సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమా విడుదల తెేదీ దగ్గర పడుతున్నందున సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ వరుసగా ఉన్నాయి. సోమవారం ఓజీ నుంచి కొత్త పాటను ప్రేక్షకుల ముందుకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా మూవీ టీమ్ అనౌన్స్ చేసింది. అలానే అఫీషియల్ ట్రైలర్ను కూడా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. 'ఓజీ' మూవీ మేకర్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కార్యక్రమాన్ని భారీగా నిర్వహించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారట.
Records keep falling… the OG of Box Office keeps rising 😎🔥— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 14, 2025
ALL TIME FASTEST……#OG #TheyCallHimOG pic.twitter.com/ALUouxjJ0A
తాజాగా దానికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను సెప్టెంబర్ 20న విజయవాడలో నిర్వహించాలని మేకర్స్ అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈవెంట్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా రానున్నట్లు సమాచారం. కానీ దీనిపై చిత్ర బృందం ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ ఫ్యాన్స్ అంచనాలు నిజమైతే మాత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ పవన్ కల్యాణ్- చిరు అభిమానులకు కన్నుల పండుగగా మారుతుంది.
The picture we clicked with OG on the last day ❤️🔥— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 13, 2025
Cheers to our amazing men bringing FIREEEE to deliver the BLOCKBUSTER on screens from September 25th 💥#TheyCallHimOG #OG pic.twitter.com/e5hLrPguqq
అలానే మూవీ టీమ్ లాస్ట్ డే షూట్ అంటూ ఒక ఫోటోను కూడా పోస్ట్ చేశారు. అంటే షూటింగ్ ఆఖరి రోజు చిత్రబృందం తీసుకున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అందులో 'మేము చివరి రోజున OG టీమ్తో క్లిక్ చేసిన చిత్రం.సెప్టెంబర్ 25 నుంచి బ్లాక్బస్టర్ను తెరపై అందించడానికి ఫైర్ను తీసుకురావడంలో మా బృందం అద్భుతంగా కృషి చేసింది, వారికి శుభాకాంక్షలు' అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక ప్రమోషన్ల విషయంలో మేకర్స్ అగ్రెసివ్గా ముందుకు వెళ్లనున్నారు.
కాగా, ఈ చిత్రంలో విలన్గా ఇమ్రాన్ హష్మీ నటిస్తుండగా, హీరోయిన్గా ప్రియాంకా మోహన్ కనిపించనున్నారు. ప్రకాశ్ రాజ్, షామ్, శ్రీయా రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండగా, సంగీతాన్ని తమన్ అందిస్తున్నారు.
