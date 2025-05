ETV Bharat / entertainment

పవన్ వీరమల్లు 'తార తార' సాంగ్ రిలీజ్ - 'నిధి' అందాలు చూశారా? - HARI HARA VEERAMALLU SONG

Hari Hara Veeramallu ( Mega Surya Productions Twitter )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 28, 2025 at 12:00 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 12:55 PM IST 1 Min Read

Hari Hara Veeramallu Song : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కి రిలీజ్​కు రెడీ అవుతున్న మూవీ హరిహర వీరమల్లు. పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ అడ్వెంచర్‌గా క్రిష్‌ జాగర్లమూడి, జ్యోతికృష్ణ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రముఖ నిర్మాత ఏఎం రత్నం సమర్పణలో మెగా సూర్య ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఎ. దయాకర్ రావు భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మిస్తున్నారు. నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్‌ తో పాటు సునీల్, సుబ్బరాజు, నోరా ఫతేహి, రఘుబాబు వంటి పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డు విన్నింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం కీరవాణి స్వరాలు సమకూర్చారు. జూన్ 12వ తేదీన మూవీ రిలీజ్ కానుండగా, ప్రమోషన్స్​ను మేకర్స్ స్పీడ్​గా నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు తార తార అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు మేకర్స్.

ఇప్పటికే పోస్టర్​తో సాంగ్​పై మేకర్స్ పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ చేయగా, ఇప్పుడు సాంగ్ మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంటోంది. తార తార నా కళ్లు- వెన్నల పూత నా ఒళ్లు అంటూ సాగుతున్న పాటలో నిధి అగర్వాల్ తన అంద చందాలతో ఆకట్టుకుంది. పవన్ కూడా తన ప్రెజెన్స్​తో అలరించారు. అయితే పాటకు శ్రీహర్ష లిరిక్స్‌ అందించగా లిప్సిక, ఆదిత్య అయ్యంగార్‌ కలిసి నీట్​గా ఆలపించారు. అయితే స్క్రీన్​పై సాంగ్ ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుందని క్లియర్ గా అర్థమవుతోంది. అయితే ఇప్పటికే మూవీపై ఆడియన్స్​లో మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సినిమా కాస్త లేట్ అయినా ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న మూవీపై భారీ హోప్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు మేకర్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల‌తో పాటు ముంబయిలో కూడా భారీ స్థాయిలో ఈవెంట్ ప్లాన్ చేసిన‌ట్టుగా సమాచారం. త్వరలోనే అందుకు సంబంధించిన వివరాలను మేకర్స్ ప్రకటన రూపంలో ఇవ్వనున్నారట.

