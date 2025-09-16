15ఏళ్లకే గుండెపోటుతో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ మృతి- విషాదంలో పాక్ ఇండస్ట్రీ
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ మృతి- 15ఏళ్లకే గుండెపోటు
Published : September 16, 2025 at 2:52 PM IST
Pakistani Child Artist Umer Shah Passed Away : పాకిస్థాన్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్, సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్ ఉమెర్ షా (Umer Shah) 15ఏళ్ల వయసులో గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ టీనెజర్ సోమవారం తెల్లవారుజామున తన స్వస్థలం డేరా ఇస్మాయిల్ ఖాన్లో గుండెపోటు కారణంగా తుది శ్వాస విడిచారు. అతడి కుటుంబ సభ్యులు ఉమెర్ మరణాన్ని సోషల్ మీడియా వేదిక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ధ్రువీకరించారు. ఉమెర్ మరణంతో పాకిస్థాన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ షాక్కు గురైంది. అతడి మృతి పట్ల పలువురు సంతాపం తెలుపుతున్నారు.
'మా కుటుంబంలోని లిటిల్ షైనింగ్ స్టార్ ఉమెర్ షా మృతి చెందాడు. మా కుటుంబం పట్ల ప్రార్థించగలని మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తన్నా' అని ఉమెర్ సోదరుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. కాగా, గత రెండేళ్లలో ఉమెర్ ఇంట్లో ఇది రెండో విషాదం. 2023 నవంబర్లో తన సోదరి ఆయేషా మృతిచెందారు.
ఉమెర్ చిన్న వయసులోనే సోషల్ మీడియా సంచలనంగా, టీవీ ఆర్టిస్ట్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. తన సోదరుడితో పాటు ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఈ ఇద్దరూ ARY డిజిటల్ 'జీతో పాకిస్థాన్', 'షాన్- ఎ- రంజాన్' వంటి ప్రముఖ షోలలో కనిపించేది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్తో అక్కడి ప్రేక్షకులకు ఉమెర్ సోదరు సుపరిచితులు. 'పీచే తో దేఖో' (వెనకకు చూడూ) అనే రీల్తో సహా సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అయ్యారు.
సెలబ్రిటీల నివాళులు
ఉమెర్కు పాకిస్థాన్ సినీ ఇండస్ట్రీ, క్రికెటర్లు నివాళులు అర్పించారు. నటులు మహిరా ఖాన్, హీనా అల్తాఫ్, మోమల్ షేక్, షైస్తా లోధి, మాజీ క్రికెటర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, చైల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ముహమ్మద్ షిరాజ్ నివాళులు అర్పించారు. చిన్న వయసులో అతడు మృతి చెందడం బాధకరం అని పేర్కొన్నారు.