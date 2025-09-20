'పాడుతా తీయగా' ఆడిషన్స్ - ఏపీ, తెలంగాణలో ఎప్పుడంటే?

ETV Bharat / entertainment

Padutha Theeyaga Auditions 2025 : ప్రముఖ తెలుగు ఛానెల్ ఈటీవీలో ప్రసారం అయ్యే పాడుతా తీయగా కార్యక్రమం మరో తాజా ఎడిషన్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ మ్యూజిక్ లవర్స్​కు ఓ ఎమోషన్. ఇందులో పాల్గొని సత్తా చాటాలని సంగీత ప్రియులు భావిస్తుంటారు. తాజా ఎడిషన్​కు సంబంధించి ఆడిషన్స్ ముఖ్య తేదీలు వచ్చాయి. 8 నుంచి 14ఏళ్ల గాయని, గాయకులకు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించి​ ఏపీ, తెలంగాణల్లో ​వేర్వేరుగా సెలక్షన్స్ నిర్వహించనున్నారు. మరి ఎక్కడెక్కడ, ఎప్పుడు సెలక్షన్స్ జరుగనున్నాయంటే?

పాడుతా తీయగా ఆడిషన్స్ - తెలంగాణ

  • పాడుతా తీయగా 27వ సీజన్‌ కోసం 8 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు గాయని, గాయకుల ఎంపికకు ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి
  • ఈనెల 25న ఖమ్మంలో ఆడిషన్స్, వేదిక: గోపాలపురం వెలుగుమట్లలోని ఈనాడు యూనిట్‌ ఆఫీస్‌
  • ఈనెల 26న వరంగల్‌లో ఆడిషన్స్, వేదిక: మడికొండలోని ఈనాడు యూనిట్‌ ఆఫీస్‌
  • ఈనెల 27న నిజామాబాద్‌లో ఆడిషన్స్, వేదిక: బర్దిపూర్‌ గ్రామంలోని ఈనాడు యూనిట్‌ ఆఫీస్‌
  • ఈనెల 28న హైదరాబాద్‌లో ఆడిషన్స్, వేదిక: బేగంపేటలోని ఫెయిర్‌ ఫీల్డ్స్‌ మయూరి ఆఫీస్‌
  • ఆడిషన్స్ సమయం: ఉ.10 గం. నుంచి మ.1 గం. వరకు

పాడుతా తీయగా ఆడిషన్స్ - ఆంధ్రప్రదేశ్

  • పాడుతా తీయగా 27వ సీజన్‌ కోసం 8 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు గాయని, గాయకుల ఎంపికకు ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి
  • ఈనెల 21న గుంటూరులో ఆడిషన్స్, వేదిక: చిలకలూరిపేట రోడ్‌ పుత్తూరులోని ఈనాడు యూనిట్‌ ఆఫీస్‌
  • ఈనెల 22న నెల్లూరులో ఆడిషన్స్, వేదిక: చెముడుగుంట గ్రామంలోని ఈనాడు యూనిట్‌ ఆఫీస్‌
  • ఈనెల 23న తిరుపతిలో ఆడిషన్స్, రేణిగుంట రోడ్డులోని ఈనాడు యూనిట్‌ ఆఫీస్‌
  • ఈనెల 24న కర్నూలులో ఆడిషన్స్, వేదిక: మునగాలపాడులోని ఈనాడు యూనిట్‌ ఆఫీస్‌
  • ఆడిషన్స్ సమయం: ఉ.10 గం. నుంచి మ.1 గం. వరకు

