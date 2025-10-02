అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- మరోసారి బాలయ్య శివ తాండవం- కొత్త పోస్టర్ చూశారా?
దసరా కానుక- అఖండ సీక్వెల్ కొత్త అప్డేట్
Published : October 2, 2025 at 10:42 AM IST
Akhanda 2 Movie Release Date : నందమూరి అభిమానులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న 'అఖండ-2' విడుదలపై క్లారిటీ వచ్చింది. ముందుగా చిత్రం సెప్టెంబర్ 25న థియేటర్లలో గ్రాండ్ రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు, ఫైనల్ ఎడిటింగ్ పూర్తి కాకపోవడంతో రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఈ విషయాన్ని గత నెలలోనే మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచో అప్డేట్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఫ్యాన్స్కు దసరా కానుక ఇచ్చారు మేకర్స్.
శివ తత్త్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా
అఖండ-2ను నిర్మిస్తున్న 14 రీల్స్ ప్లస్ సంస్థ, కొత్త పోస్టర్ను రిలీజ్ చేస్తూ అఫీషియల్గా విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. పోస్టర్లో బాలయ్య అఘోర లుక్లో కనిపించారు. సినిమాలో ఆయన మరోసారి శివ తాండవం చేయనున్నారని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. చేతిలో త్రిశూలం, మెడలో రుద్రాక్ష మాలలు, బ్యాక్ గ్రౌండ్లో మంచు కొండలు, శివ తత్త్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా బాలయ్య కనిపిస్తున్నారు.
వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ
డిసెంబర్ 5వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా రేంజ్లో సినిమా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. 'ది మాసివ్ ఎపిక్ కాంబినేషన్ ఈజ్ బ్యాక్ అగేన్' అంటూ హ్యాష్ ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చారు. దీంతో నందమూరి అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. పోస్టర్ అదిరిపోయిందని చెబుతున్నారు. వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ అంటూ కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు.
ఇంతకు ముందే రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ
ఇటీవల డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను కూడా రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఓ కార్యక్రమంలో అఖండ సీక్వెల్ డిసెంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "అఖండ సీక్వెల్ను నేను తెరకెక్కిస్తున్నాను. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. అంతకుముందు వచ్చిన 'అఖండ' ఒక గొప్ప హిట్. అది మంచి కలెక్షన్లు సాధించి, బాలయ్యకు బ్లాక్బస్టర్ ఇమేజ్ తెచ్చింది. ఈసారి కూడా మరింత పెద్ద స్థాయిలో సినిమాను తీశాం. ఇందులో దేశ సంస్కృతి, ధర్మం గురించి మేం చెప్పే అంశాలను మీరు థియేటర్లో చూసి ఆస్వాదించాలి" అని తెలిపారు.
అభిమానుల్లో హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్
బాలయ్య గతంలో 'అఖండ'లో అఘోరా గెటప్తో చేసిన ప్రదర్శన అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు, బోయపాటి స్టైల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్తో సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే ఫ్లేవర్ను మరింత గ్రాండ్గా 'అఖండ-2'లో చూడబోతున్నామనే ఉత్సాహం అభిమానుల్లో కనిపిస్తోంది. డిసెంబర్ 5న విడుదల కాబోయే ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్లోనే మరో రికార్డు హిట్గా నిలుస్తుందని సినీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బాలయ్య కుమార్తె ఎం. తేజశ్విని నందమూరి సమర్పణలో రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట, ఇషాన్ సక్సేనా నిర్మిస్తున్నారు. తమన్ ఎస్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆయన ఇచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని ఇప్పటికే అంచనాలు ఉన్నాయి.
