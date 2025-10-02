ETV Bharat / entertainment

వరుణ్, లావణ్యల కొడుకు పేరేంటో తెలుసా?

క్యూట్‌ ఫొటోతో మెగా మూడో తరం వారసుడి నేమ్​ రివీల్​

Varun Tej Sons Name
Varun Tej Sons Name (Source: Actors Instagram Page)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 2:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Varun Tej Son Name : మెగా హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌– లావణ్య త్రిపాఠి దంపతులు తమ కుమారుడి పేరును వెల్లడించారు. ఆ జంటకు సెప్టెంబర్ 10న పండంటి మగబిడ్డ జన్మించగా, ఇటీవల బారసాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా వరుణ్ తేజ్ స్వయంగా తన కుమారుడి పేరును సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో తాజాగా షేర్​ చేసుకున్నారు. "ఆంజనేయ స్వామి దయతో పుట్టిన మా బాబుకి 'వాయువ్‌ తేజ్‌ కొణిదెల' అని పేరు పెట్టాం. మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలి" అంటూ క్యూట్‌ ఫొటోలతోపాటు నేమ్ రివీల్ చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

VARAUN TEJ BABYS NAMEVARAUN TEJ UPCOMING MOVIESLAVANYA TRIPATI UPCOMING MOVIESVAYUV TEJ KONIDELA PHOTOSVARUN TEJ SONS NAME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.