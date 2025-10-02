వరుణ్, లావణ్యల కొడుకు పేరేంటో తెలుసా?
క్యూట్ ఫొటోతో మెగా మూడో తరం వారసుడి నేమ్ రివీల్
Published : October 2, 2025 at 2:25 PM IST
Varun Tej Son Name : మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్– లావణ్య త్రిపాఠి దంపతులు తమ కుమారుడి పేరును వెల్లడించారు. ఆ జంటకు సెప్టెంబర్ 10న పండంటి మగబిడ్డ జన్మించగా, ఇటీవల బారసాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా వరుణ్ తేజ్ స్వయంగా తన కుమారుడి పేరును సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో తాజాగా షేర్ చేసుకున్నారు. "ఆంజనేయ స్వామి దయతో పుట్టిన మా బాబుకి 'వాయువ్ తేజ్ కొణిదెల' అని పేరు పెట్టాం. మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలి" అంటూ క్యూట్ ఫొటోలతోపాటు నేమ్ రివీల్ చేశారు.