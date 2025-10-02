దసరా స్పెషల్- మన శంకర వరప్రసాద్గారు సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ప్రోమో- పొగరుబోతు పిల్లను ఎలా పిలుస్తారో తెలుసా?
Chiranjeevi First Single Promo : మెగాస్టార్ చిరంజీవి- అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా మెగా 157 (వర్కింగ్ టైటిల్). అందులో హీరోయిన్గా నయనతార నటిస్తున్నారు. తాజాగా దసరా పండగ సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి తొలి పాట ప్రోమోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. మీసాల పిల్లా అంటూ సాగే లిక్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ పాటకు భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందించగా, ఉదిత్ నారాయన్ ఆసపించారు
మీసాల పిల్ల- ఫస్ట్ సింగిల్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి- నయనతార లేటెస్ట్ సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారులో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్ , సినిమా పేరుతో పాటు చిన్న వీడియో గ్లింప్స్ కూడా ఫ్యాన్స్ కోసం విడుదల చేశారు. ఆ తర్వాత దసరా పండుగ సందర్భంగా ఫస్ట్ సింగిల్ను రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేశారు. అదే మీసాల పిల్ల. ఈ పాటను ఉదిత్ నారాయణ్తో ట్యూన్ చేయించారు.
ఉదిత్ నారాయణ్
ఉదిత్ నారాయణ్ భారతీయ సినీ గీతాలలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న గాయకులు. నేపాల్-భారత సంతతికి చెందిన ఆయన, 1980ల చివరలో హిందీ సినిమాలతో గాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. "పహ్లా నషా", "పపా కహ్తే హై", "తిప్ తిప్ బర్సా పానీ", "తేరే నామ్" వంటి హిట్ పాటలతో బాలీవుడ్లో టాప్ గాయకుడిగా నిలిచారు. తెలుగులోనూ ఆయన గొంతు అనేక హిట్లకు ప్రాణం పోసింది. 'ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా' 'ఐ లవ్ యూ' 'నీ స్నేహంలో' 'చెలియా చెలియా' లాంటి పాటలు యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. మధురత, భావవ్యక్తీకరణలో నైపుణ్యం ఉన్న ఉదిత్ స్వరాణకి దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది అభిమానులు ఉన్నారు. పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్తో పాటు జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్న ఆయన, సంగీత ప్రపంచంలో ప్రేమ భావోద్వేగాలకు శబ్దరూపంగా నిలిచారు.
అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు ❤️🔥— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) October 2, 2025
Celebrate this auspicious occasion with our Mega Grace - First Single #MeesaalaPilla Promo from #ManaShankaraVaraPrasadGaru ❤️
— https://t.co/TWPPCWXKoW
Thanks to my dear #BheemsCeciroleo for another superb tune and #UditNarayan ji for adding his… pic.twitter.com/oJ3eZvwM2d
NAMASKARAM - NENU MEE UDIT NARAYAN 😉🙏🏻— Shine Screens (@Shine_Screens) October 2, 2025
The musical magic of #ManaShankaraVaraPrasadGaru begins with the legendary vocals of #UditNarayan ji ❤️🔥
Mega Grace - First Single #MeesaalaPilla Promo out TODAY at 06:03 PM😍
A #BheemsCeciroleo Musical 🎵#HappyDussehra 🫶#ChiruANIL… pic.twitter.com/3o0ltfX5er
చిరంజీవి- అనిల్ కాంబో
ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాల్లో చిరంజీవిలోనూ మంచి హ్యూమర్ ఉంది. స్పాంటేనియస్గా కౌంటర్లతో సినిమా హాల్లో నవ్వులు పూయించగలరు. అలానే ఇది వరకు వచ్చిన అనిల్ సినిమాల్లో ఫుల్ కామెడితో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునే విధంగా మూవీస్ తీస్తూ ఉంటారు. దానితో పాటు మంచి మెసేజ్ను కూడా అందిస్తారు. మరి వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో సినిమా ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ పెరిగిపోయింది.
MEGA ALBUM LOADING 🎵🔥— Shine Screens (@Shine_Screens) October 1, 2025
Get ready to vibe and celebrate the MEGA Grace,
MEGA Class,
MEGA Swag &
MEGA VICTORY MASS of #ManaShankaraVaraPrasadGaru ❤️🔥
First Single Promo out Tomorrow 😍🫶
A #Bheemsceciroleo Musical 🎵#ChiruANIL ~ #MSG Sankranthi 2026 RELEASE 🔥
Megastar… pic.twitter.com/UHkxYDvtgn
