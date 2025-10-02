ETV Bharat / entertainment

October 2, 2025

Chiranjeevi First Single Promo : మెగాస్టార్​ చిరంజీవి- అనిల్​ రావిపూడి కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా మెగా 157 (వర్కింగ్ టైటిల్). అందులో హీరోయిన్​గా నయనతార నటిస్తున్నారు. తాజాగా దసరా పండగ సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి తొలి పాట ప్రోమోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. మీసాల పిల్లా అంటూ సాగే లిక్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ పాటకు భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందించగా, ఉదిత్ నారాయన్ ఆసపించారు

మెగాస్టార్​ చిరంజీవి- నయనతార లేటెస్ట్ సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్​ గారులో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్​ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్​ , సినిమా పేరుతో పాటు చిన్న వీడియో గ్లింప్స్​ కూడా ఫ్యాన్స్​ కోసం విడుదల చేశారు. ఆ తర్వాత దసరా పండుగ సందర్భంగా ఫస్ట్​ సింగిల్​ను రిలీజ్​ చేసేందుకు ప్లాన్​ చేశారు. అదే మీసాల పిల్ల. ఈ పాటను ఉదిత్​ నారాయణ్​తో ట్యూన్​ చేయించారు.

ఉదిత్ నారాయణ్ భారతీయ సినీ గీతాలలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న గాయకులు. నేపాల్‌-భారత సంతతికి చెందిన ఆయన, 1980ల చివరలో హిందీ సినిమాలతో గాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. "పహ్లా నషా", "పపా కహ్తే హై", "తిప్ తిప్ బర్సా పానీ", "తేరే నామ్" వంటి హిట్ పాటలతో బాలీవుడ్‌లో టాప్ గాయకుడిగా నిలిచారు. తెలుగులోనూ ఆయన గొంతు అనేక హిట్‌లకు ప్రాణం పోసింది. 'ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా' 'ఐ లవ్ యూ' 'నీ స్నేహంలో' 'చెలియా చెలియా' లాంటి పాటలు యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. మధురత, భావవ్యక్తీకరణలో నైపుణ్యం ఉన్న ఉదిత్ స్వరాణకి దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది అభిమానులు ఉన్నారు. పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్‌తో పాటు జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్న ఆయన, సంగీత ప్రపంచంలో ప్రేమ భావోద్వేగాలకు శబ్దరూపంగా నిలిచారు.

నయన్​ -​ మెగాస్టార్ఈ సినిమాలో నయనతార చిరంజీవి పక్కన హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్​లో మూడో సినిమాగా ఇది తెరకెక్కుతోంది. ఇది వరకే వీరిద్దరు కలిసి సైరా నరసింహ రెడ్డి, గాడ్​ ఫాదర్​లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. మరోసారి ఈ ఇద్దరు నటించనుండడంతో అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. అక్టోబర్​ 1న హీరోయిన్​కు సంబంధించిన ఫస్ట్​ లుక్​తో పోటు ఆమె పాత్ర పేరును రిలీజ్​ చేశారు. శశిరెఖగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు.

ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాల్లో చిరంజీవిలోనూ మంచి హ్యూమర్​ ఉంది. స్పాంటేనియస్​గా కౌంటర్లతో సినిమా హాల్లో నవ్వులు పూయించగలరు. అలానే ఇది వరకు వచ్చిన అనిల్​ సినిమాల్లో ఫుల్​ కామెడితో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్​ను ఆకట్టుకునే విధంగా మూవీస్​ తీస్తూ ఉంటారు. దానితో పాటు మంచి మెసేజ్​ను కూడా అందిస్తారు. మరి వీరిద్దరి కాంబినేషన్​లో సినిమా ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ పెరిగిపోయింది.

