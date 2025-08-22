OG Updates : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ స్టెప్పేస్తే బాక్సాఫీస్ షేక్ అవుతుంది! ఆయన సినిమా గురించి చిన్న అప్డేట్ వచ్చినా, సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్లో దుమ్ముదులిపేస్తుంది! అలాంటి హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్న సినిమా ఓజీ. ఇది గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతుంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ కొత్త అప్డేట్ బయటికి వచ్చింది. దీనిపై ఫ్యాన్స్లో ఫుల్ హైప్ క్రియేట్ అవుతోంది.
భారీ అంచనాలు
పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా సుజీత్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా 'OG' .ఇప్పటికే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా హైప్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్మెంట్ నుంచే ఈ సినిమాపై ఉన్న అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. టీజర్ విడుదల అయినప్పుడు సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ను షేక్ చేయగా, ఫస్ట్ సింగిల్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.
ప్రియాంక పోస్టర్
ఇటీవల మూవీ యూనిట్ హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ ఫస్ట్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేసింది. పోస్టర్లో ఆమె లుక్ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమాలో ప్రియాంక కన్మణి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలిపారు.
సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
ఇప్పుడు యూనిట్ నుంచి వచ్చిన తాజా సమాచారం ప్రకారం పవన్ కల్యాణ్, ప్రియాంక మోహన్పై తెరకెక్కిన మెలోడీ సాంగ్ వచ్చే వారం రిలీజ్ కానుంది. అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు. త్వరలోనే దీనిపై మూవీ టీమ్ స్పష్టత ఇవ్వనుంది. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ పాటకు ఫ్యాన్స్తో పాటు మ్యూజిక్ లవర్స్ కూడా బాగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ట్రైలర్ త్వరలోనే
సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో థియేట్రికల్ రిలీజ్ కోసం ఈ చిత్రం రెడీ అవుతోంది. కాబట్టి త్వరలోనే ట్రైలర్ కూడా విడుదల కానుంది. ఈ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్గా నటించటం మరింత స్పెషల్గా నిలుస్తోంది.
బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి చిత్రాలను నిర్మించిన DVV ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై వస్తోన్న 'OG' పై ట్రేడ్ వర్గాల్లోనూ అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. పవన్ కొత్త యాక్షన్ అవతారంతో దర్శనమివ్వబోతుండటంతో ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
