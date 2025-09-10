ETV Bharat / entertainment

పవన్​ ఫ్యాన్స్​కు మెగా ఫీస్ట్​- ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​కు చిరంజీవి!

ప్రీ- రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను భారీగా ప్లాన్​ చేస్తున్న ఓజీ టీమ్​- మెగా ఫ్యాన్స్​కు పండగే!

OG Movie Mega Updates
OG Movie Mega Updates (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

OG Movie Mega Updates: పవర్​స్టార్​ పవన్​ కల్యాణ్- దర్శకుడు సుజిత్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా​ 'ఓజీ'. ఇప్పటివరకు పవన్ చేసిన అన్ని సినిమాలతో పోల్చితే త్వరలో థియేటర్లలో రానున్న 'ఓజీ'కే భారీ హైప్​ క్రియేట్​ అవుతోంది. డీవీవీ దానయ్య బ్యానర్​పై రూపొందిన ఈ సినిమా దసరా కానుకగా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్​తో పాటు, పాటలు మూవీపై అంచనాలను పెంచేశాయి. విడుదల తేదీ దగ్గర పడడంతో ఇప్పుడు అందరి చూపు మూవీ ట్రైలర్​, ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​, ప్రీమియర్​ షోల వైపు మళ్లింది. ఈ సినిమాపై ఉన్న ఇప్పుడున్న అంచనాలను మరింత పెంచేందుకు మూవీ టీమ్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

'ఓజీ' మూవీ మేకర్స్​ ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్ కార్యాక్రమాన్ని భారీగా నిర్వహించేందుకు ప్లాన్​ చేస్తున్నారట. తాజాగా దానికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను సెప్టెంబర్​ 20న విజయవాడలో నిర్వహించాలని మేకర్స్​ అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈవెంట్​కు మెగాస్టార్​ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా రానున్నట్లు సమాచారం. కానీ దీనిపై చిత్ర బృందం ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ ఫ్యాన్స్​ అంచనాలు నిజమైతే మాత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​ పవన్​ కల్యాణ్- చిరు అభిమానులకు కన్నుల పండుగగా మారుతుంది.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరోవార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ సినిమాకు ట్రైలర్ కోసం కూాడా అభిమానులు ఆసక్తికగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకవేళ ట్రైలర్​ రిలీజ్​కు సమయం పట్టేలా ఉంటే ప్రేక్షకులను నిరాశపర్చకుండా ఉండేందుకు మూవీ మేకర్స్ సినిమాలోని మరో పాటను విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్​ చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది.

యూఎస్​ ప్రీమియర్స్ లెక్కలు ఇలా!
అయితే నార్త్ అమెరికాలో ఓజీ ప్రీమియర్స్ షోస్ పడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రీ బుకింగ్స్​ను మొదలుపెట్టగా, సినీ ప్రియులు ఎగబడి టికెట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. టికెట్లు పెట్టిన వెంటనే అన్నీ సేల్ అవుతున్నాయి. అలా ఓజీ, అక్కడ ఇప్పటి వరకు కేవలం ప్రీమియర్స్ ప్రీ బుకింగ్స్ ద్వారానే 1.25 మిలియన్‌ డాలర్లను వసూలు చేయడం విశేషం.

అమెరికాలో తెలుగులో మాత్రమే ప్రీమియర్స్​ ఉండనున్నాయి. అయితే హిందీ వెర్షన్​ను ప్రీమియర్స్ రూపంలో కాకుండా రెగ్యులర్ మోడల్​లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. 250కి పైగా లొకేషన్లలో బాలీవుడ్ ఓజీ వెర్షన్​ను ప్రదరించనున్నారు. ఈ మేరకు ఇప్పటికే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు స్పష్టతనిచ్చారు. పవన్‌ అభిమానుల కోసం 'ఓజీ'ని కేవలం సినిమా విడుదలగానే కాకుండా, ఒక భారీ సినీ ఈవెంట్‌లా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు!

ఇక ఓజీ విషయానికి వస్తే, సుజిత్​ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమాలో పవన్ ఓజాస్ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. ప్రియాంక అరుల్‌ మోహన్‌ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్‌ హష్మీ విలన్​గా సందడి చేయనున్నారు. ప్రకాశ్​ రాజ్​, శామ్​, శ్రియా రెడ్డి, అర్జున్​ దాస్​ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. తమన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్న ఆ మూవీ సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

గన్స్ అండ్ రోజెస్- OG పవర్​ఫుల్ గ్లింప్స్ ఔట్!

గతేడాది పవన్ కల్యాణ్ బర్త్​డేకు సినిమా అప్డేట్స్ ఎందుకు ఇవ్వలేదో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

OG MEGA EVENT AHEADOG PRE RELEASE EVENTOG PREMIER SHOWSOG HINDI AND TELUGU SHOWSOG TRAILER RELEASE EVENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.