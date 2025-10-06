ETV Bharat / entertainment

గంబీర కలెక్షన్స్​- రూ. 300 కోట్ల క్లబ్​లోకి 'ఓజీ'!

'OG' సందడి మామూలుగా లేదు! 11 రోజుల్లోనే 308 కోట్లు- 2025లోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్‌గా దూసుకెళ్తున్న ఒరిజినల్ గ్యాంగ్‌స్టర్

OG Over All Collections
OG Over All Collections (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 6:21 PM IST

2 Min Read
OG Movie Boxoffice Collections : "నియమాలు లేవు చట్టాలు లేవు కేవలం గంభీర చట్టమే ఉంది" అంటూ ప్రేక్షకులకు థ్రిల్‌ పంచుతున్న మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'దే కాల్​ హిమ్​ ఓజీ'. సెప్టెంబర్ 25న రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ సినిమా విడుదలై 11 రోజులు పూర్తైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం ఇప్పటిదాకా సాధించిన వసూళ్ల వివరాలను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. మరి ఓజీ 11 రోజుల్లో వరల్డ్​వైడ్​గా ఎన్ని కోట్లు సాధించిందంటే?

డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అధికారిక ప్రకటన
ఓజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటిదాకా రూ. 308 కోట్లు గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన పోస్టర్‌లో, 'నో రూల్స్​, లో లాస్​, ఓన్లీ గంభీరాస్​ లా!' అంటూ స్టైల్‌గా హైప్​ను పెంచింది. ఇందులో పవన్ యాక్షన్ సీన్స్ ఫ్యాన్స్​కు పండగలా అనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత పవన్ నుంచి ఫుల్ లెంగ్త్ మాస్ యాక్షన్ రావడంతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ మాస్ స్టామినా మరోసారి 'ఓజీ' సినిమాతో రుజువైంది.

'గంభీర' ఫీవర్
సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మాస్ యాక్షన్ డ్రామాలో, పవన్ కల్యాణ్ "గంభీర" అనే పేరుతో ఓ డార్క్ మాఫియా లీడర్‌గా కనిపిస్తూ, అభిమానులను తన పాత్రతో అలరించారు. 'ఓజీ'కి ప్రస్తుతం ఉన్న జోరు ఇలాగే కొనసాగితే లాంగ్ రన్​లో ఈజీగా రూ. 350 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

యంగ్ డైరెక్టర్ సుజిత్ ఈ సినిమాను ముంబయి మాఫియా, గ్యాంగ్​స్టర్ నేపథ్యంలో తెరెక్కించారు. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి విలన్​గా నటించారు. ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్​గా నటించగా, ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రేయ రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్​పై దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

'అందరూ నాతో ఆడుకుంటున్నారని అనుకున్నా'- పవన్ కల్యాణ్

పవన్ కల్యాణ్ 'OG'- రెండో రోజు వసూళ్లు సంగతేంటి?

