గంబీర కలెక్షన్స్- రూ. 300 కోట్ల క్లబ్లోకి 'ఓజీ'!
'OG' సందడి మామూలుగా లేదు! 11 రోజుల్లోనే 308 కోట్లు- 2025లోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్గా దూసుకెళ్తున్న ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్
Published : October 6, 2025 at 6:21 PM IST
OG Movie Boxoffice Collections : "నియమాలు లేవు చట్టాలు లేవు కేవలం గంభీర చట్టమే ఉంది" అంటూ ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ పంచుతున్న మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ'. సెప్టెంబర్ 25న రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ సినిమా విడుదలై 11 రోజులు పూర్తైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం ఇప్పటిదాకా సాధించిన వసూళ్ల వివరాలను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. మరి ఓజీ 11 రోజుల్లో వరల్డ్వైడ్గా ఎన్ని కోట్లు సాధించిందంటే?
డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అధికారిక ప్రకటన
ఓజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటిదాకా రూ. 308 కోట్లు గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన పోస్టర్లో, 'నో రూల్స్, లో లాస్, ఓన్లీ గంభీరాస్ లా!' అంటూ స్టైల్గా హైప్ను పెంచింది. ఇందులో పవన్ యాక్షన్ సీన్స్ ఫ్యాన్స్కు పండగలా అనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత పవన్ నుంచి ఫుల్ లెంగ్త్ మాస్ యాక్షన్ రావడంతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ మాస్ స్టామినా మరోసారి 'ఓజీ' సినిమాతో రుజువైంది.
No rules.⁰No laws.⁰Only Gambheera’s law.— DVV Entertainment (@DVVMovies) October 6, 2025
And he’s the ORIGINAL GANGSTER 🔥#TheyCallHimOG 11 Days Worldwide Gross 308 Cr+ 💥
⁰The Highest Grossing Telugu Film of 2025 ❤️🔥#OG #BoxOfficeDestructorOG pic.twitter.com/gJvhKdtrf0
'గంభీర' ఫీవర్
సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మాస్ యాక్షన్ డ్రామాలో, పవన్ కల్యాణ్ "గంభీర" అనే పేరుతో ఓ డార్క్ మాఫియా లీడర్గా కనిపిస్తూ, అభిమానులను తన పాత్రతో అలరించారు. 'ఓజీ'కి ప్రస్తుతం ఉన్న జోరు ఇలాగే కొనసాగితే లాంగ్ రన్లో ఈజీగా రూ. 350 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
యంగ్ డైరెక్టర్ సుజిత్ ఈ సినిమాను ముంబయి మాఫియా, గ్యాంగ్స్టర్ నేపథ్యంలో తెరెక్కించారు. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి విలన్గా నటించారు. ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్గా నటించగా, ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రేయ రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. తమన్ సంగీతం అందించగా, డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
