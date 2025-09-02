OG Update : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ సినిమా ఓజీ. సుజిత్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో పవన్ ఓజాస్ గంభీర పాత్రలో నటిస్తున్నారు. డీవీవీ దానయ్య బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం పవన్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు.
ఈ గ్లింప్స్ను మేకర్స్ పోస్టర్తో రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్ట్కు పండగ చాలా గట్టిగ చేసుకుందాం అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఇందులో పవన్ పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నారు. చేతిలో కత్తితో శ్వాగ్ లుక్లో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఇది సినిమాపై హైప్ పెంచుతోంది.
ప్రమోషన్స్
సినిమా రిలీజ్ దగ్గరపడుతుండంతో మేకర్స్ ఒక్కో పాటను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పటికే ఫైర్ స్ట్రోమ్, మెలోడీ సాంగ్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటలకు ప్రేక్షుకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో త్వరలోనే ప్రమోషన్స్ ప్రారంభంకానున్నాయి. ట్రైలర్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నారు. అయితే సినిమాకు ఇప్పటికే ఫుల్ హైప్ ఉంది. ఈ క్రేజ్తో సినిమాకు మంచి టాక్ వస్తే, భారీ స్థాయిలో వసూళ్లు రావడం పక్కా.
సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్
నేహా శెట్టి ఈ సినిమాలో పవన్ కల్యాణ్ సరసన 'ఓజీ' లో ఓ స్పెషల్ రోల్లో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఆమె స్వయంగా ఇటీవల ఓ షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమంలో ఆమె వెల్లడించారు. తెలుగులో అతి తక్కున సమయంలోనే నేహా పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నారు. అకాష్ పూరి హీరోగా నటించిన 'మెహబూబా' సినిమాతో డెబ్యూ చేశారు. కానీ ఆమెకు అసలైన గుర్తింపు మాత్రం 'డీజే టిల్లు'లో రాధిక పాత్రతోనే వచ్చింది. ఆ పాత్రలో నేహా నటనకు యువతలో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఏర్పడింది.
స్పెషల్ సాంగ్ లేక స్పెషల్ క్యారెక్టర్?
కొద్ది నెలల క్రితం నేహా శెట్టి 'ఓజీ'లో ఓ స్పెషల్ సాంగ్ కోసం సైన్ అయ్యిందనే వార్తలు బయటికి వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు నేహా చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఇది ఫ్యాన్స్కు ఓ సర్ప్రైజ్ అని మాత్రమే హింట్ ఇచ్చింది. అది స్పెషల్ సాంగ్ లేదా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రనా అన్నది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ హీరోయిన్ పాత్ర పోషించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్గా నటించారు. మరో 23 రోజుల్లో విడుదల కానున్న క్రమంలో ఓవర్సీస్లో బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభం అయ్యాయి.