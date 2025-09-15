'ఓజీ' నుంచి కొత్త సాంగ్ రిలీజ్- 'హంగ్రీ చీతా'తో పవర్ఫుల్ మ్యాజిక్
పవన్ ఫ్యాన్స్లో మరింత జోష్- కొత్త సాంగ్ను విడుదల చేసిన మూవీ టీమ్
Published : September 15, 2025 at 6:14 PM IST
OG New Song: "ఓజీ" సినిమాపై అంచనాలు రోజు రోజుకీ పెరుగుతున్నాయి. సుజీత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాలో పవర్స్టార్ పవన్ కల్యణ్ టైటిల్ రోల్లో అలరించనున్నారు. సినిమా విడుదల సమయం దగ్గర పడటంతో ప్రచారాన్ని వేగతవంతం చేస్తోంది మూవీ టీమ్. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్, పాటలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమా నుంచి పవర్ఫుల్ సాంగ్ 'గన్స్ అండ్ రోజెస్'ను సోమవారం విడుదల చేసింది.
తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ పాట, తొలి గ్లింప్స్లో హైలైట్ అయిన 'హంగ్రీ చీతా' సాంగ్. ఈ పాట ఫ్యాన్స్లో హైప్ మరింత పెంచింది. పవర్ఫుల్ బీజీఎమ్తో కూడిన ఈ సాంగ్ అభిమానుల్లో భారీ హైప్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో పుల్ ట్రెండింగ్గా మారడం ఖాయం. ప్రస్తుతం ఫ్యాన్స్ నుంచి భారీ రెస్పాన్స్ను అందుకుంటుంది.
ప్రతి అప్డేట్తోనే "ఓజీ" హవా మరింత పెరుగుతుండటంతో, బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయం అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇక ఈ సినిమాలో ప్రియాంకా మోహన్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, ప్రముఖ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి విలన్గా కనిపించనున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్.ఎస్ థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానున్న ఈ సినిమా కోసం ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలతో ఎదురుచూస్తున్నారు.