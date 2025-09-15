ETV Bharat / entertainment

'ఓజీ' నుంచి కొత్త సాంగ్‌ రిలీజ్‌- 'హంగ్రీ చీతా'తో పవర్‌ఫుల్‌ మ్యాజిక్​

పవన్​ ఫ్యాన్స్​లో మరింత జోష్​- కొత్త సాంగ్​ను విడుదల చేసిన మూవీ టీమ్

OG New Song
OG New Song (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 6:14 PM IST

1 Min Read
OG New Song: "ఓజీ" సినిమాపై అంచనాలు రోజు రోజుకీ పెరుగుతున్నాయి. సుజీత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామాలో పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌ కల్యణ్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో అలరించనున్నారు. సినిమా విడుదల సమయం దగ్గర పడటంతో ప్రచారాన్ని వేగతవంతం చేస్తోంది మూవీ టీమ్. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్​, పాటలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమా నుంచి పవర్​ఫుల్ సాంగ్​ 'గన్స్‌ అండ్‌ రోజెస్‌'ను సోమవారం విడుదల చేసింది.

తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ పాట, తొలి గ్లింప్స్‌లో హైలైట్‌ అయిన 'హంగ్రీ చీతా' సాంగ్. ఈ పాట ఫ్యాన్స్‌లో హైప్‌ మరింత పెంచింది. పవర్‌ఫుల్‌ బీజీఎమ్‌తో కూడిన ఈ సాంగ్ అభిమానుల్లో భారీ హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తుంది. సోషల్​ మీడియాలో పుల్​ ట్రెండింగ్​గా మారడం ఖాయం. ప్రస్తుతం ఫ్యాన్స్​ నుంచి భారీ రెస్పాన్స్​ను అందుకుంటుంది.

ప్రతి అప్‌డేట్‌తోనే "ఓజీ" హవా మరింత పెరుగుతుండటంతో, బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయం అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇక ఈ సినిమాలో ప్రియాంకా మోహన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, ప్రముఖ నటుడు ఇమ్రాన్‌ హష్మి విలన్‌గా కనిపించనున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని డీవీవీ ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ బ్యానర్‌పై నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్‌.ఎస్‌ థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.సెప్టెంబర్‌ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ సినిమా కోసం ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

