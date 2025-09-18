ETV Bharat / entertainment

ఖాయమైన 'ఓజీ' ఆంధ్ర ప్రీమియర్స్​ - మరి తెలంగాణ సంగతేంటి?

ఆంధ్రాలో 'ఓజీ' ప్రీమియర్స్​కు గ్రీన్​ సిగ్​నల్​- మరి తెలంగాణలో?

OG Premier Shows
OG Premier Shows (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
OG Premier Shows : పవర్​స్టార్ పవన్ కల్యాణ్- దర్శకుడు సుజిత్ కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా 'ఓజీ'. వచ్చే వారం సినిమా థియేటర్ల్లలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతుంది. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్ కోసం యూనిట్ సిద్ధమవుతోంది. ఇదే సమయంలో ప్రీమియర్​ షోల కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ప్రేక్షకుల కోసం ఏపీ సర్కారు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. టికెట్ ధరల పెంపుతో ప్రత్యేక ప్రీమియర్‌ షోలు ప్రదర్శించేందుకు ఏపీ సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో ఏపీలోని పవన్ ఫ్యాన్స్​ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు.

టికెట్ ధరల పెంపుతో ప్రత్యేక ప్రీమియర్‌ షోలకు ఆమోదం లభించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఓజీ'కి గ్రాండ్ రిలీజ్‌ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన హరిహర వీరమల్లు కాస్త నిరాశపర్చిన నేపథ్యంలో, 'ఓజీ' బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలుస్తుందని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. ఏపీ వరకు ఓజీ సినిమాకు అన్ని రకాల అనుమతులు వచ్చిన నేపేథ్యంలో తెలంగాణలో టికెట్ ధరల పెంపుతో ప్రత్యేక ప్రీమియర్‌ షోల సంగతి ఇంకా ఎటూ తేల లేదు. అయితే తెలంగాణలోని అభిమానులు మాత్రం ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్ షోల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

పవన్ కల్యాణ్ సినిమా విడుదల అంటేనే సగటు సినీ అభిమానితో పాటు ఫ్యాన్స్​కు పండగలాంటిది. పవర్ స్టార్ సినిమా మొదటి షో చూడాలని, అందరికంటే ముందే ప్రీమియర్స్ వీక్షించాలని అభిమానులు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు 'ఓజీ' విషయంలోనూ అదే కోరుకుంటున్నారు. సినిమా విడుదలకు ఇంకోవారం రోజులు ఉన్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందా? అని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకవేళ తెలంగాణలో అనుమతి లభించకపోతే ఏపీకి వెళ్లి ప్రీమియర్​ షోలు చూసేందుకు కొందరు అభిమానులు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అక్టోబర్‌ 4 వరకు ధరలు

ఏపీ ప్రభుత్వం ఓజీ సీనిమా టికెట్ ధరలను సెప్టెంబర్‌ 25 నుంచి అక్టోబర్‌ 4 వరకు పది రోజులపాటు పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు పదిరోజుల పాటు పెరిగిన టికెట్ ధరలు అమల్లో ఉంటాయి. సింగిల్‌ స్క్రీన్‌లో ప్రతి టికెట్‌పై రూ.125, మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ.150 అదనంగా వసూలు చేయడానికి అనుమతి లభించింది. అంతేకాకుండా, సెప్టెంబర్‌ 25న ఏపీలో బెనిఫిట్‌ షోకు రూ.1000 టికెట్ ధరను నిర్ణయించారు.

