'ఓజి' సినిమాలోకి టాప్​ హీరోయిన్​ సర్​ప్రైజ్​ ఎంట్రీ- అది ఎవరంటే?

పవన్​ సినిమాలో సర్​ప్రైజ్ ఎంట్రీ - ఇది నిజమేనా!

SPECIAL SURPRISE IN OG
SPECIAL SURPRISE IN OG (Source: Movie Poster)
Special Surprise In OG: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఓజి' ఇప్పటికే సినీ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు రేపుతోంది. గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా జాన్రాలో వస్తున్న ఈ చిత్రం థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్, పవన్ కొత్త స్టైలిష్ అవతారంతో పెద్ద ఎత్తున హైప్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌తో పాటు, కాస్టింగ్​కు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్ కూడా అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాలో స్పెషల్​ ఎంట్రీ ఉన్నట్లు సమాచారం బయటికి వచ్చింది. అదేంటంటే!

నేహా శెట్టి ఎంట్రీ
తెలుగులో యువ కథానాయికలలో అతి తక్కున సమయంలోనే పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నారు నేహా శెట్టి. అకాష్ పూరి హీరోగా నటించిన 'మెహబూబా' సినిమాతో తెరంగేట్రం చేశారు. కానీ ఆమెకు అసలైన గుర్తింపు మాత్రం 'డీజే టిల్లు'లో రాధిక పాత్ర ద్వారానే వచ్చింది. ఆ పాత్రలో నేహా నటనకు యువతలో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఏర్పడింది. ఇప్పుడు ఆమె పవన్ కల్యాణ్ సరసన 'ఓజి'లో ఓ స్పెషల్ రోల్‌లో కనిపించనున్నట్లు స్వయంగా ఓ షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమంలో ఆమె వెల్లడించారు. ఇది నేహా ఫ్యాన్స్​లో ఫుల్ జోష్ నింపింది.

స్పెషల్ సాంగ్ లేక స్పెషల్ క్యారెక్టర్?
కొద్ది నెలల క్రితం నేహా శెట్టి 'ఓజీ'లో ఓ స్పెషల్ సాంగ్ కోసం సైన్ అయ్యిందనే వార్తలు బయటికి వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు నేహా చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఇది ఫ్యాన్స్‌కు ఓ సర్​ప్రైజ్ అని మాత్రమే హింట్ ఇచ్చింది. అది స్పెషల్ సాంగ్‌ లేదా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రనా అన్నది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

ఫ్యాన్స్​లో ఉత్కంఠ
గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్​తో నేహా కనిపించడం ఫ్యాన్స్‌కు నిజంగానే డబుల్ ట్రీట్ అవుతుంది. 'పంజా'లోని వేయిరా చేయి పాట అప్పట్లో యువతలో ఎంత పాపులర్ అయ్యిందో, అలాంటి సాంగ్ ఇప్పుడు వస్తే, మళ్లీ అదే రేంజ్‌లో హిట్ అవుతుందని అభిమానులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సాంగ్​ను కరెక్ట్​గా డైరెక్ట్​ చేస్తే సినిమాను నెక్స్ట్​ లెవెల్​కు తీసుకువెలుతుందని ఫ్యాన్స్​ ఆశిస్తున్నారు.

రిలీజ్ అప్‌డేట్
ప్రస్తుతం 'ఓజీ' టీమ్ బిజీగా ప్రమోషన్స్ చేస్తోంది. అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న ఈ మాస్ ట్రీట్ సెప్టెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మొత్తంగా 'డీజే టిల్లు' ఫేమ్ నేహా శెట్టి, పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ'లో స్పెషల్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం సినిమా హైప్‌ను మరింత పెంచింది.

రెండో పాట
కాగా, సువ్వి సువ్వి పాట మెలోడియస్​గా సాగిపోతుంది. 'ఉండిపో ఇలాగా, తోడుగా నా మూడు ముళ్లలాగా' అంటూ సాగే ఈ లిరిక్స్‌ను కల్యాణ్ చక్రవర్తి రాయగా, సింగర్ శ్రుతి రంజనీ ఆలపించారు. తమన్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ పాట మెలోడి లవర్స్​ను ఆకట్టుకుంటుంది. కాగా, ఇప్పటికే రిలీజైన 'ఫైర్ స్టార్మ్​' ఫీల్ ది ఫైర్ సాంగ్​కు ఫుల్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో తమన్ అందించిన మ్యూజిక్ అదిరిపోయింది. దీనికి ఫ్యాన్స్ నుంచి మంచి స్పందన వస్తుంది. ఆ పాటకు నజీరుద్దీన్, భరతరాజ్, శింబు, దీపక్ బ్లూ పాడారు. లిరిసిస్ట్​లు విశ్వ, శ్రీనివాస మౌళి తెలుగు లిరిక్స్ అందించగా, రాజా కుమారి ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ ఇచ్చారు.

ఆయనను ఢీ కొట్టే విలన్​గా బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ఇమ్రాన్‌ కనిపించనున్నారు. యంగ్​ బ్యూటీ ప్రియాంకా మోహన్‌ హీరోయిన్​గా నటిస్తుండగా, నటి శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్​పై డీవీవీ దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

