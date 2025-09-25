ఓవర్సీస్లో పవన్ సునామీ- అక్కడ ఓజీ సూపర్ రికార్డ్
'ఓజీ' వసూళ్లు ఓవర్సీస్లో అదరగొడుతున్న గ్యాంగ్ స్టర్!
Published : September 25, 2025 at 10:22 AM IST
OG Movie Overseas Premier Collections : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా, సుజీత్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా 'దే కాల్ హిమ్' (ఓజీ) గురువారం థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ సినిమాకు ప్రీమియర్స్ నుంచే సూపర్ హిట్ టాక్ వస్తోంది. విమర్శకులు, ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఫ్యాన్స్ అందరూ ఓజీ వైబ్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
ఓవర్సీస్ రికార్డ్
పవన్ కల్యాణ్ ఫుల్ మాస్ యాక్షన్ అవతారంలో కనిపించడం అభిమానులకు పండుగలా మారింది. ఓవర్సీస్ బాక్సాఫీస్లో ప్రీమియర్ షోలు భారీ కలెక్షన్లు సాధించాయి. ఈ క్రమంలో నార్త్ అమెరికాలో ఓజీ అరుదైన ఘనత సాధించింది. మొత్తం వసూళ్లు ఇప్పటికే 3 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ చేరుకోవడం టాలీవుడ్ సినిమాలకు ఓ మైలురాయిగా నిలిచింది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని రికార్డులు బద్దలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రేడ్ టాక్.
OG KA DESTRUCTION 🤙🏻🤙🏻🤙🏻🤙🏻🔥🔥🔥#TheyCallHimOG hits $3M+ North America Premieres Gross & counting ……#OG pic.twitter.com/1uLbkYBcWF— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 25, 2025
సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్
కాల్ హిమ్ ఓజీతో పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ మాస్ ఫీస్ట్ అందించగా, మేకర్స్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ షేర్ చేశారు. సినిమాలో కొన్ని సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ దాగి ఉన్నాయని, వాటిలో ఒకటి దర్శకుడు సుజీత్– ప్రభాస్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన సాహోకు కనెక్ట్ అయి ఉండటమే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. అదే సమయంలో, ప్రేక్షకుల్లో ఉత్సాహం రేపే మరో అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఇప్పటికే సీక్వెల్ కన్ఫర్మ్ అయింది. ఈ ఫాలోఅప్కు దే కాల్ హిమ్ ఓజీ 2 అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. ఇందులో పవన్ కల్యాణ్ టోక్యోలో దాగి ఉన్న ఒక శక్తిమంతమైన విలన్పై పోరాటమే రెండో పార్ట్ కథ అని టాక్.
సినిమా విషయానికి వస్తే
ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హాష్మీ విలన్గా, ప్రియాంకా అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్గా నటించారు. అలాగే ప్రకాశ్ రాజ్, అర్జున్ దాస్, సుధేవ్ నైర్, శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్రల్లో ఆకట్టుకున్నారు. తమన్ అందించిన బీభత్సమైన సౌండ్ట్రాక్ సినిమాకు అదనపు హైలైట్ అయ్యింది. DVV ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద అదిరిపోయే కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది.