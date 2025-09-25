తెలుగులో 'సుజిత్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్'- ఓజీతో 'SCU' క్లూ ఇచ్చేశారా?
తెలుగులో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్న సుజీత్- SCU తో కొత్త ప్లాన్!
Published : September 25, 2025 at 11:22 AM IST
OG Sujeeth SCU : సినిమాటిక్ యూనివర్స్ అనేది ఒక అరుదైన కాన్సెప్ట్. ఈ ట్రెండ్ సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడో మొదలైంది. ఈ కాన్సెప్ట్ హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిందే. ఒకే బ్యాక్డ్రాప్లో, ఒకే కథ వేర్వేరు సినిమాలు కనెక్ట్ అయ్యేలా చూపించడం ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రత్యేకత. ఈ ట్రెండ్ హాలీవుడ్లో సక్సెస్ అయ్యింది. అలాంటి ట్రెండ్నే సౌత్లో కూడా వర్కౌట్ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగున్నాయి.
దక్షిణాదిలో ఈ ట్రెండ్ను తమిళ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ 'ఖైదీ', 'విక్రమ్', 'లియో' సినిమాల ద్వారా ఆడియన్స్కు పరిచయం చేశారు. బాలీవుడ్లో కూడా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ (YRF) స్పై యూనివర్స్ ('పఠాన్, టైగర్, వార్') మంచి సక్సెస్ అందుకుంది. తాజాగా సుజిత్ కూడా తన సినిమాటిక్ యూనివర్స్ షురూ చేశారని సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.
Storming in Cinemas near U…🧿♥️#OG #TheyCallHimOG pic.twitter.com/Bb7aYIeiTJ— Sujeeth (@Sujeethsign) September 24, 2025
ఇప్పుడు తెలుగు దర్శకుడు సుజీత్ కూడా ఇలాంటి యూనివర్స్ క్రియేట్ చేయబోతున్నట్టు బిగ్ హింట్ ఇచ్చారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా OG ఈరోజు గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయ్యింది. స్పెషల్ షోలు స్టార్ట్ అవ్వడానికి కొన్ని గంటల ముందు సుజీత్ ఒక థ్యాంక్స్ నోట్ షేర్ చేశారు. అందులో ఆయన స్పష్టంగా – 'ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే ఈ ప్రపంచం ఇక్కడితో ఆగదు, ఇంకా పెద్దది అవుతుంది' అని చెప్పి సుజిత్ పోస్ట్ చేశారు. అయితే ఇది సుజిత్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (SCU) ను నిర్మించే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు ఫ్యాన్స్కు ఇలా హింట్ ఇచ్చారని సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంది.
సాహోతో కనెక్షన్?
గత కొన్ని రోజులుగా 'OG' సినిమా ప్రభాస్ సాహోకి కనెక్ట్ అవుతుందనే టాక్ ఇండస్ట్రీలో బాగా వినిపిస్తోంది. ట్రైలర్లో కూడా అలాంటి ఇంప్రెషన్ కలిగించే కొన్ని విజువల్స్ కనిపించాయి. అలాగే సాహోలో నటించిన జాకీ ష్రాఫ్, లాల్కు ఓజీ సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్లో స్పెషల్ థాంక్స్ అని నోట్ వేశారు. దీంతో దీనిపై అనుమానాలు ఎక్కువయ్యాయి. కానీ ప్రీ- రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాత్రం దీనిపై సుజీత్ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు.
తన పోస్ట్లో సుజీత్ మొత్తం సుజీత్ తన కుటుంబ సభ్యులు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు, టెక్నీషియన్లు, ప్రొడ్యూసర్స్ దానయ్య, కల్యాణ్ దాసరి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్, ఎడిటర్ నవీన్ నూలి, సినిమాటోగ్రాఫర్లు రవి కె. చంద్రన్, మనోజ్ కృతజ్ఞతలు తెలుపారు. ఈ సినిమా తనకు ఇచ్చిన అనుభవాన్ని షేర్ చేశారు. చివర్లో చెప్పిన మాటలతో మాత్రం OG వరల్డ్ ఇక్కడితో ఆగదనే విషయం స్పష్టమైంది.
