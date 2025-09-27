పవన్ కల్యాణ్ 'OG'- రెండో రోజు వసూళ్లు సంగతేంటి?
'ఓజీ' బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు- డే 2 వివరాలు
Published : September 27, 2025 at 1:11 PM IST
OG Day 2 Collections : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా యంగ్ డైరెక్టర్ సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా "దే కాల్ హిమ్ ఓజీ (OG)" బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 25న విడుదలైన ఆ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా ఇండియన్ సినిమాల్లో అతి పెద్ద ఓపెనర్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. రూ.154 కోట్లకుపైగా ఓపెనింగ్స్ సాధించి సత్తా చాటింది.
డే 2 కలెక్షన్లు
ఇప్పుడు రెండో రోజు ఇండియాలో రూ.19.25 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. రెండు రోజుల్లో ఇండియాలో మొత్తం రూ.104 కోట్లు నెట్ వసూలు చేసి, సులభంగానే రూ.100 కోట్ల ఫీట్ అందుకుందని సమాచారం. వేగంగా ఆ మైలురాయిని తాకిన తెలుగు సినిమాల్లో ఓజాస్ గంభీర ఒకటిగా నిలిచింది.
ఆక్యుపెన్సీ (డే 2)
డే 2న 'ఓజీ'కి మంచి రెస్పాన్స్ లభించింది. మార్నింగ్ షోలలో 32.60 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదు కాగా, మధ్యాహ్నం షోలలో ఇది 38.42 శాతానికి పెరిగింది. సాయంత్రం షోలలో 43.45 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదవ్వగా, నైట్ షోలలో 51.79 శాతం వరకు పెరిగింది. మొత్తంగా తెలుగు వెర్షన్కు 41.57 శాతం ఆక్యుపెన్సీ వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈవెనింగ్, నైట్ షోలలో హౌస్ఫుల్ ట్రెండ్ కనిపించింది.
వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్లు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా 'ఓజీ' కలెక్షన్లతో దూసుకెళ్తోంది. రిలీజ్ డే నాడు రూ.154 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి, ప్రభాస్ "సాహో" (రూ.130 కోట్లు) రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ "దేవర", విజయ్ "లియో" (సుమారు రూ.142 కోట్లు) ఓపెనింగ్స్ను కూడా అధిగమించింది. దీని ప్రకారం చూస్తుంటే పవన్ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతగా అలరించిందో అర్ధమవుతుంది. ఇప్పుడు రెండు రోజులు కలిపి రూ.200 కోట్లు దాటినట్లు తెలులస్తోంది.
మూవీ గురించి
ఈ సినిమాలో పవన్ 'ఓజాస్ గంభీరా' అనే డాన్గా పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించగా, ఎమ్రాన్ హష్మీ విలన్ "ఓమి భౌ"గా అదరగొట్టారు. ప్రియాంకా మోహన్, శ్రీయా రెడ్డి, అర్జున్ దాస్, ప్రకాష్ రాజ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. రాజకీయ కారణాలతో పవన్ కల్యాణ్ సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్లీ నటించడతో "ఓజీ"పై బజ్ మరింత పెరిగింది. పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కు సినిమా నిజంగా పూర్తి స్థాయి విందుగా మారింది.
