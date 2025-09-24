OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్ కెరీర్లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?
మరికొన్ని గంటల్లోనే థియేటర్లలో ఓజీ సందడి- ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?
Published : September 24, 2025 at 5:33 PM IST
OG Intresting Facts : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లేటెస్ట్ సినిమా ఓజీ రేపు (సెప్టెంబర్ 25) ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతోంది. అంతకు ముందు ఇవాళే రాత్రి 10 గంటలకు ప్రీమియర్ షోలు వేయనున్నారు. ఇప్పటికే ట్రైలర్, సాంగ్స్, కాన్సర్ట్ ఈవెంట్ వరకు మేకర్స్ ఇచ్చిన ప్రతి అప్డేట్ ఫ్యాన్స్ని ఉత్సాహపరుస్తూ వచ్చింది. ఈ సినిమా పవన్ కెరీర్లోనే కాకుండా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనూ బిగ్ హిట్గా నిలవబోతోందని అంచనాలు ఉన్నాయి.
2022లో అధికారికంగా ప్రకటించిన ఈ సినిమా ప్రయాణం అనేక ఎత్తుపల్లాలు చూసింది. సుజిత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్పై నిర్మించారు. మొదటి రోజు నుంచే ఇది టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఫ్యాన్స్, ట్రేడ్ సర్కిల్స్ అందరూ దీని కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి ఇంకొన్ని గంటల్లో ఓజీ థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ క్రమంలో రిలీజ్కు ముందుగా, ఈ సినిమా గురించి ఈ 10 ఆసక్తికర విషయాలు మీకు తెలుసా?
- ఓజీ ప్రాజెక్ట్ను మేకర్స్ 2022లో అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో పవన్ బిజీగా పొలిటికల్ కమిట్మెంట్స్ మధ్య ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్రాజెక్ట్ పవర్ఫుల్ మాఫియా డ్రామాగా రూపొందుతుందని ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఫ్యాన్స్ ఆ క్షణం నుంచే సినిమా కోసం కౌంట్డౌన్ మొదలు పెట్టారు
- సుజీత్ సాహో తర్వాత పెద్ద సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో పవన్ కోసం ఓజీ ప్రాజెక్ట్ను డిజైన్ చేసుకున్నారు. ముంబయి మాఫియా బ్యాక్డ్రాప్లో ఒక పవర్ఫుల్ యాక్షన్ డ్రామా చేయాలని సుజీత్ చాలా కాలంగా ఆలోచనలో ఉన్నారు. పవన్ సింగిల్ సిట్టింగ్ లో ఓకే చేయడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్కి కొత్త లైఫ్ వచ్చింది
- ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి గ్లోబల్ హిట్ ఇచ్చిన నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. సుమారు 200 కోట్ల బడ్జెట్ ఖర్చయిందని టాక్. నాన్ థియేట్రికల్ రైట్స్, థియేట్రికల్ హక్కులు కలిపి 300 కోట్లకుపైగా రికవరీ సాధించారన్న రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంత వసూల్ చేస్తుందో చూడాలి
- ఓజీలో పవన్ లుక్ చాలా డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేశారు. గతంలో ఎప్పుడూ లేనంత కొత్తగా ఉన్నారు. గడ్డంతో, బ్లాక్ అవుట్ఫిట్లో మాస్ గెటప్ ఫ్యాన్స్లో సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేసింది. ఆయన క్యారెక్టర్ "ఓజాస్ గంభీర్" ముంబయిలో మాఫియా డాన్లకు చెమటలు పట్టించే లెజెండరీ గ్యాంగ్స్టర్గా చూపించారు
- బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ, టాలీవుడ్లో ఓజీ ద్వారా తన అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. ఆయన పోషించిన ఓమి పాత్ర, పవన్ పాత్రకు కౌంటర్గా హై ఇంటెన్స్ విలన్గా నిలుస్తుందని టాక్. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్లో ఆయన లుక్ చాలా ఇంపాక్ట్ కలిగించింది
- తమన్ ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. "ఫైర్ స్ట్రోమ్", "సువ్వి సువ్వి", "గన్స్ అండ్ రోజెస్" లాంటి పాటలతో బజ్ క్రియేట్ చేశారు. ముఖ్యంగా ట్రైలర్లో వినిపించిన బీజీఎం ఫ్యాన్స్కు గూస్బంప్స్ ఇచ్చింది. తమన్ పవన్కి మరోసారి పెద్ద మ్యూజికల్ హిట్ ఇవ్వబోతున్నాడని అంచనాలు ఉన్నాయి
- ఓజీలో పవన్ స్వయంగా పాడిన వాషి ఓ వాషి సాంగ్ ఒక హైలైట్గా నిలుస్తోంది. జపనీస్ పదాలతో అల్లుకున్న ఈ సాంగ్ విలన్ ఓమికి వార్నింగ్ ఇస్తూ సాగుతుంది. ఇది కాన్సర్ట్ ఈవెంట్లో పవన్ లైవ్గా పాడటంతో అభిమానులు ఫుల్ క్రేజ్లోకి వెళ్లారు
- హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఓజీ కాన్సర్ట్ ఈవెంట్ పవన్ ఎంట్రీ, లైవ్ సాంగ్తో హైలైట్గా నిలిచింది. అయితే వర్షం కారణంగా ఈవెంట్లో కొంత గందరగోళంగా కనిపించింది. అయినా పవన్ ఎంట్రీ, స్పీచ్తో ఫ్యాన్స్ ఎనర్జీ పీక్కి వెళ్లింది
- ఓవర్సీస్లో ఓజీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రికార్డులు సృష్టించాయి. అమెరికాలో 2.5 మిలియన్ డాలర్లకు దగ్గరగా ప్రీమియర్ సేల్స్ సాధించింది. ఇది పవన్ కెరీర్లోనే కాకుండా టాలీవుడ్లో టాప్ 3 ఓపెనింగ్స్లో ఒకటిగా నిలుస్తోంది
- సినిమాకు ఊహించని విధంగా "A" సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు సెన్సార్ బోర్డు. దీంతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్లో కొంత ఆందోళన నెలకొంది. అయినప్పటికీ యాక్షన్, మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈ సర్టిఫికేట్ రావడం ఆశ్చర్యం కాదని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అయితే పవన్ కెరీర్లో ఇప్పటివరకు ఏ సినిమాకు కూడా A సర్టిఫికెట్ రాలేదు. ఇదే తొలిసారి. ఇక సినిమాపై ఆ ప్రభావం ఏమైనా ఉంటుందేమో చూడాలి
ఓజీకి హైకోర్ట్ షాక్ - టికెట్ ధరల పెంపు ఉత్తర్వులు రద్దు
ఓజీ మేనియా షురూ- ప్రీమియర్స్తోనే పుష్ప- 2 రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్!