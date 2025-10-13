ETV Bharat / entertainment

గోల్డెన్ ఆఫర్ ఇచ్చిన OG డైరెక్టర్- సుజీత్ టీమ్​తో పనిచేస్తారా?

ఓజీ డైరెక్టర్ బంపర్ ఆఫర్- ఆయన టీమ్​తో కలిసి పని చేసే ఛాన్స్!

OG Sujeeth
OG Sujeeth (Source : Sujeeth Insta Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 2:58 PM IST

Sujeeth Next Movie : యంగ్ డైరెక్టర్ సుజీత్ ఇటీవల ఓజీ సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఇక ఆయన తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్​పై దృష్టి పెట్టారు. నేచురల్ స్టార్ నానితో సుజీత్ తన నెక్స్ట్ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​ అక్టోబర్ 02న పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్​గా లాంఛ్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో డైరెక్టర్ సుజీత్ క్రేజీ అనౌన్స్​మెంట్ ఇచ్చారు. సినిమాలపై ఆసక్తిఉన్న యువతీయువకులను, ఆశావాహులకు ఆయన టీమ్​లో ఛాన్స్ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటన విడుదల చేశారు.

వాంటెడ్ ఫిల్మ్ ఫ్రీక్స్ పేరుతో ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. రైటర్లు, అసిస్టెండ్ డైరెక్టర్లుస కాన్సెప్ట్ ఆర్టిస్ట్​లను ఎంపిక చేసుకుంటానని పోస్ట్​ చేశారు. 'సినిమాను ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నవారికి ఇదొక అవకాశం' అంటూ రాసుకొచ్చారు. ఆయన టీమ్​తో కలిసి పనిచేయాలనుకుంటున్న వాళ్లు directionteam@signcreations.ai కు సైన్ ఇన్ ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. దీంతో దర్శకత్వంలో ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు సుజీత్ టీమ్​తో కలిసి పని చేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. వాళ్లు ఇప్పటికే క్రియేట్ చేలిన పలు వీడియోలను పోస్ట్​కు కింద రీ ట్వీట్ చేస్తున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా నిహారికా ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్​పై రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ సినిమాకు నానిxసుజీత్ (naniXsujeeth) అనేది వర్కింగ్ టైటిల్​గా ఉంది.

