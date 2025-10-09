ETV Bharat / entertainment

సౌత్​లో ఈ ఇద్దరి హీరోయిన్ల రెమ్యూనరేషనే టాప్- ఎవరో తెలుసా?

రెమ్యునరేషన్ లో సౌత్ హీరోయిన్స్ డామినేషన్- హీరోలకు తగ్గట్టుగా ట్రెండింగ్​!

Highest Heroine Remuneration (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Highest Heroine Remuneration : సౌత్‌ ఇండస్ట్రీలో హీరోల పారితోషికంపై ఎప్పుడు ఏదో ఒక న్యూస్ వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎవరు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు, ఎవరు తక్కువ అని లెక్కలు వేస్తూనే ఉంటారు ప్రేక్షకులు.కానీ ఇప్పడు ట్రెండ్​ ఛేంజ్​ , హీరోయిన్ రెమ్యునరేషన్‌పై కూడా దృష్టి సారిస్తున్నారు. గతంలో గ్లామర్ రోల్స్​కే ఎక్కువ క్రేజ్​ ఉండేది. ఇప్పుడు కంటెంట్ ఆధారిత పాత్రలు చేసే తారలకే ఎక్కువ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంది. సాయి పల్లవి, నయనతార లాంటి నటీమణులు అందుకు ఉదాహరణ. ఒక్కొక్కరి సినిమా రెమ్యునర్షన్​ కోట్లు దాటుతుండటంతో, ఇప్పుడు హీరోల లాగా హీరోయిన్ ఫీజు కూడా హాట్ టాపిక్ అయింది.
సాయి పల్లవి కొత్త రికార్డు
సాయి పల్లవి గత కొన్నేళ్లుగా తనదైన స్టైల్‌తో ఆకట్టుకుంటోంది. టాలీవుడ్​ ప్రేక్షకులు ఆమెను 'లేడీ పవర్​ స్టార్'​ అని అభిమానంతో పిలుచుకుంటారు. ఆమె పాత్రల్లో నేచురల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆ సింప్లిసిటీ, నిజాయితీ ప్రేక్షకుల హృదయాలకు దగ్గరయ్యాయి. ఫిదా, శ్యామ్ సింగ రాయ్, గార్గి లాంటి సినిమాలతో ఆమె తన నటనకు కొత్త డెప్త్ ఇచ్చింది. ఇక ఆ మధ్య విడుదలైన తండెల్ విజయం ఆమె మార్కెట్ విలువను మరింత పెంచింది. ప్రస్తుతం ఆమె అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ రామాయణంలో సీత పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాకు ఆమెకు సుమారు రూ.20 కోట్ల పారితోషికం ఆఫర్ చేసినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రేంజ్‌ రెమ్యునరేషన్స్ ఇప్పటివరకు సౌత్‌లో చాలా తక్కువ హీరోయిన్స్ అందుకున్నారు.

నయనతారకు పోటీగా సాయి పల్లవి
ఇండస్ట్రీలో 'లేడీ సూపర్‌స్టార్' అనే ట్యాగ్​తో కొనసాగుతున్న నయనతార దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా టాప్ పొజిషన్‌లో కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఒక్క సినిమాకు రూ.15 కోట్లకు పైగా పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఆమె చేసిన జవాన్ వంటి సినిమాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి. కానీ ఇప్పుడు సాయి పల్లవి ఆ స్థానం వైపు వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా రామాయణం విజయం సాధిస్తే, నయనతారకు మరింత పోటీ వస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.


ఇలా మార్కెట్ పెంచుకున్న సాయి పల్లవి
సాయి పల్లవి గ్లామర్‌పై ఆధారపడకుండా తన నటనతోనే అభిమానుల మన్ననలు పొందింది. ఆమె పాత్రలు ఎమోషనల్​గా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంటాయి. యూత్ మాత్రమే కాదు, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కూడా ఆమె సినిమాలపై ఆసక్తి చూపుతారు. ఆమెకు వచ్చిన ఫాలోయింగ్ టాప్ హీరోలకు ఏమాత్రం తీసిపోదు. 'రామాయణం'లో ఆమె సీత పాత్ర ఎలా ఉంటుందన్నదే ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేపుతోంది. ఆ సినిమా సక్సెస్ అయితే ఆమె పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా మారడం ఖాయం.
సౌత్ హీరోయిన్‌లకు పెరుగుతున్న మార్కెట్ విలువ
ఇంతకుముందు బాలీవుడ్ హీరోయిన్‌లకే ఎక్కువ పారితోషికం ఇచ్చే ట్రెండ్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు సౌత్ హీరోయిన్స్​ కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నారు. నయనతార, సాయి పల్లవి, సమంత, కీర్తి సురేష్ లాంటి హీరోయిన్లు ఒక్క సినిమాకు కోట్ల రూపాయలు అందుకుంటున్నారు. వీరి క్రేజ్ దేశవ్యాప్తంగా పెరగడంతో హిందీ డబ్బింగ్ మార్కెట్ కూడా బలపడింది. ఇక సాయి పల్లవి లాంటి నేచురల్ నటీమణులు గ్లామర్​తో కాకుండా టాలెంట్​తో భారీ ఫాలోయింగ్ సంపాదించడం ఇండస్ట్రీలో కొత్త దిశ చూపిస్తోంది.


రానున్న రోజుల్లో ఎవరు టాప్?
ప్రస్తుతం సౌత్ ఇండస్ట్రీలో నయనతార టాప్ పొజిషన్‌లో ఉన్నా, రాబోయే కాలంలో ఆ స్థానాన్ని సాయి పల్లవి దక్కించుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. రామాయణం వంటి భారీ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఆమె పారితోషికం మరింత పెరిగే అవకాశముంది. లెక్క 25 కోట్ల నుంచి 30 కోట్ల వరకు పెరిగినా ఆశ్చర్య పోవాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు. ఆ సినిమాతో సీతగా ఆమె ఇమేజ్ దేశవ్యాప్తంగా పెరిగితే, సౌత్ హీరోయిన్‌ల మార్కెట్ పూర్తిగా మారిపోవచ్చు.

ఏదేమైనా ఇప్పటివరకు హీరోల రెమ్యునరేషన్‌ గురించే చర్చ జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు హీరోయిన్లు కూడా అదే స్థాయిలో క్రేజ్ అందుకుంటున్నారు. సాయి పల్లవి లాంటి నటీమణులు నటనతోనే స్టార్‌డమ్ సంపాదించగలరని నిరూపించారు. ఇక రాబోయే కాలంలో హీరోయిన్ రెమ్యునరేషన్ మ్యాటర్ మరింత చర్చనీయాంశంగా మరే అవకాశం ఉంది. చూడాలి మరి రానున్న రోజుల్లో ఎవరి లెక్క ఏ స్థాయిలో పెరుగుతుందో.

