అటు థియేటర్స్- ఇటు ఓటీటీలు- జూన్ ఫస్ట్ వీక్​లో సినిమాల జాతరే! - NEW MOVIES RELEASE IN THEATERS OTT

Published : June 2, 2025 at 11:15 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 11:39 AM IST

New Movies Release In Theaters OTT : అటు థియేటర్స్​లో, ఇటు ఓటీటీల్లో వరుస సినిమా రిలీజ్​లతో జూన్​ నెల అంతా జోష్​తో నిండిపోనుంది. పెద్ద చిత్రాలతో పాటు చిన్నవి కూడా సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. జూన్​ మొదటి వారంలో అనేక చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం. థగ్​లైఫ్: లోకనాయకుడు కమల్​ హాసన్​- దర్శకుడు మణిరత్నం కాంబినేషన్​లో వస్తున్న సినిమా 'థగ్​లైఫ్'. ఈ సినిమా జూన్​ 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇది గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా. వీళ్లిద్దరి కలయికలో దాదాపు 38 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన సినిమా ఇది. శ్రీశ్రీశ్రీ రాజావారు: ఇప్పటికే మ్యాడ్​, మ్యాడ్​ స్క్వేర్​ చిత్రాలతో విజయాల్ని అందుకున్నారు నార్నే నితిన్​. ఆయన హీరోగా రూపొందిన సినిమా శ్రీశ్రీశ్రీ రాజావారు. ఎప్పుడో 2022 లోనే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ ఎట్టకేలకు ఇప్పుడు జూన్‌ 6న థియేటర్స్​లోకి మస్తుంది.

