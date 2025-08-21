Allu Arjun Atlee Movie Casting : ఐకాన్స్టార్ అల్లు అర్జున్– కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్లో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ రూపొందుతోంది. తాజాగా ఆ భారీ ప్రాజెక్ట్లో ఒక సర్ప్రైజ్ గెస్ట్ ఎంట్రీ ఉన్నట్టుగా టాక్ వినిపిస్తోంది. దీని కోసం ఫ్యాన్స్ ఎవరై ఉంటారా అని ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ విషయం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్గా మారింది. దీని గురించి తెలుసుకునేందుకు ప్రాజెక్ట్ అఫీషియల్ సైట్లో ప్రేక్షకులు తెగ వేతికేస్తున్నారు.
విజయ్ సేతుపతి ఎంట్రీ?
తమిళ నటుడు విజయ్ సేతుపతి బన్నీ- అట్లీ ప్రాజెక్ట్లో కీలకమైన పాత్రలో మెరిసే అవకాశముందని కోలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. 'పారలల్ యూనివర్స్' కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న ఆ సినిమాలో ఆయన పాత్ర కోసం ఇప్పటికే ముంబయిలో కసర్తులు చేశారని బజ్ ఉంది. అయితే అధికారిక క్లారిటీ మాత్రం ఇంకా రాలేదు. దీని కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూడాల్సిందే. విజయ్ సేతుపతి ఎంట్రీ అధికారికంగా కన్ఫర్మ్ అయితే ఫ్యాన్స్కు డబుల్ సర్ప్రైజ్ కానుంది.
దీపికా పదుకొణె 100 డేస్ డెడికేషన్
ఈ ప్రాజెక్ట్లో దీపికా పదుకొణె స్పెషల్ లుక్లో కనిపించనున్నారు. ఆమె కోసం ప్రత్యేకంగా వారియర్ లుక్, ఆయుధాలను డిజైన్ చేశారట. దీపికా మొత్తం 100 రోజులు ఈ షూట్ కోసం కేటాయించారని యూనిట్ నుంచి సమాచారం. నవంబర్ నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్లో జాయిన్ కానున్న ఆమె, షారుఖ్ 'కింగ్' సినిమాతో పాటు షెడ్యూల్ను బాలన్స్ చేస్తారట. దీపికాతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వి కపూర్, రష్మిక మందన్నా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ముఖ్యంగా రష్మిక విలన్ రోల్లో కనిపిస్తున్నట్లుగా టాక్. అదే సమయంలో అల్లు అర్జున్ ఈ సినిమాలో నాలుగు వేర్వేరు రోల్స్ పోషిస్తున్నారని సమాచారం.
రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ 2026 సెప్టెంబర్ వరకు సాగనుంది. థియేట్రికల్ రిలీజ్ మాత్రం 2027 సెకెండ్ హాఫ్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారని సినీ వర్గాల బజ్. భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, నెక్స్ట్ లెవల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో ఆ సినిమా ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకోనుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి.
'ఏస్' సినిమాతో ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన విజయ్ సేతుపతి, ఇప్పుడు డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్తో కలసి యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ చేస్తున్నారు. ఇందులో సంయుక్త, టబు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇక మిస్కిన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ట్రైన్' మూవీ రిలీజ్కు రెడీగా ఉంది.
