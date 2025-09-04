ETV Bharat / entertainment

సినీలవర్స్​కు గుడ్​న్యూస్- కొత్త GSTతో తగ్గనున్న మూవీ టికెట్స్! - NEW GST IMPACT ON MOVIE TICKETS

జీఎస్​టీ శ్లాబుల్లో కీలక మార్పులు- తగ్గనున్న సినిమా టికెట్ ధరలు- సింగిల్ స్క్రీన్, మల్టీప్లెక్స్​ల్లో రేట్లు ఇలా!

New GST Impact On Movie Tickets
New GST Impact On Movie Tickets (ANI, Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read

New GST Impact On Movie Tickets : సినీ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణలతో సినిమా టికెట్ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీంతో థియేటర్​లో సినిమా వీక్షించాలనుకునే ప్రేక్షకులకు ఉపశమనం లభించనుంది. అసలు సినిమా టికెట్లపై ప్రస్తుతం ఎంత శాతం జీఎస్టీ పడుతోంది? కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణలతో టికెట్ ధరలు తగ్గనున్నాయా? మరింత చౌకగా టికెట్లు లభించే అవకాశం ఉందా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

జీఎస్టీలో కీలక సంస్కరణలు
జీఎస్టీలో కీలక సంస్కరణలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. అందులో భాగంగా ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు శ్లాబ్​లను, రెండు శ్లాబ్​లకు తగ్గించింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న 12 శాతం, 28 శాతం శ్లాబులు ఇకపై ఉండవని ప్రకటించింది. 5,18 శాతం శ్లాబులే ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. దీంతో సినీ వర్గాల్లోనూ మూవీ టికెట్ రేట్లపై ఆసక్తి నెలకొంది.

ప్రస్తుతం రూ.100 దాటిన సినిమా టికెట్​పై 18శాతం జీఎస్టీ పడుతోంది. వందలోపు మూవీ టికెట్ పై 12 శాతం జీఎస్టీ ఉంది. అయితే కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా సినిమా టికెట్లపై జీఎస్టీని కేంద్రం తగ్గించింది. రూ.100 లోపు ఉన్న సినిమా టికెట్​పై ప్రస్తుతం 12 శాతం జీఎస్టీ ఉండగా, దాన్ని 5శాతానికి తగ్గించింది. రూ.100కు పైగా ఉన్న 18శాతం జీఎస్టీలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు లేవు.

రూ.100 కన్నా తక్కువ ఉన్న టికెట్​పై ప్రస్తుతం ఉన్న 12శాతం జీఎస్టీని 5శాతానికి కుదించేందుకు సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో ప్రస్తుతం రూ.112 ఉన్న టికెట్ త్వరలో రూ.105కే ప్రేక్షకుడికి లభించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సింగిల్ స్క్రీన్‌లకు వెళ్లే రూరల్ ప్రేక్షకులకు ఉపశమనం కలగనుంది. ఈ క్రమంలో వారు సినిమా హాళ్లకు క్యూ కట్టే అవకాశం ఉంది.

మల్లీప్లెక్స్స్ లో రేట్లు తగ్గడం కష్టమే!
ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ధరలో సినిమా టికెట్ల ధరలు ఉండేలా చూడడం, థియేటర్ యజమానులకు అండగా నిలవడం కోసం ఇటీవల మల్టీప్లెక్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎంఏఐ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రూ.300లోపు ఉన్న సినిమా టికెట్లను 5శాతం పన్ను శ్లాబ్ కిందకు తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేసింది. అయితే మల్లీప్లెక్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు మొండి చెయ్యి ఎదురైంది. కేవలం సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.100లోపు టికెట్లపై ఉన్న 12 శాతం జీఎస్టీని 5శాతానికి కుదిస్తూ సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో మల్లీప్లెక్స్ సినిమా టికెట్ల ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. కాగా ఈ కొత్త పన్ను విధానం సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి రానుంది.

పరిశ్రమపై సానుకూల ప్రభావం
మరోవైపు, జీఎస్టీ కొత్త సంస్కరణలు వినోద పరిశ్రమపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపొచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. రూ.100లోపు సినిమా టికెట్లపై జీఎస్టీ తగ్గింపుతో జనాలు థియేటర్లకు క్యూకట్టే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. చాలా మంది ప్రేక్షకులు సినిమాలు చూడటానికి మాత్రమే థియేటర్లకు రారని, అక్కడి వాతావరణం, థియేటర్​లో బయట లభించే వివిధ రకాల ఆహారాలు/వంటకాలను ఆస్వాదించడానికి కూడా వస్తారని అభిప్రాయపడ్డారు. దీంతో ఆహార, పానీయాల నిర్వాహకులకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

