Nani The Paradise : నేచురల్ స్టార్ నాని లేటెస్ట్గా నటిస్తున్న చిత్రం ది ప్యారడైస్. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అన్ని సినిమాలతో పోల్చితే ఈ చిత్రం, నాని లుక్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఈ చిత్రం మేకర్స్ శుక్రవారం ఏకంగా సినిమాకు సంబంధించిన రెండు అప్డేట్లు విడుదల చేశారు. నాని పాత్రకు సంబంధించిన పేరును శుక్రవారం ఉదయం రివీల్ చేయగా, తాజాగా ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండనుందో పరిచయం చేశారు.
అంగుళం కూడా జరగను!
రెండో అప్డేట్ నాని స్వయంగా తన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అందులో అతని పాత్ర స్వభావం గురించి అంతగా స్పష్టత ఇవ్వకపోయినా, దానికి సంబంధించి లీడ్ పాయింట్ను బయటపెట్టారు. అందులో అతనూ చాలా మొండిగా, భయపడకుండా ఉన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. 'నేను అంగుళం కూడా జరగను. యుద్ధాన్ని నా దగ్గరకు తీసుకురండి. ఎదురుచూస్తున్నాను' అంటూ ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. దీని బట్టి నానీ ఇందులో ఫుల్ వైలెంట్గా కనిపిస్తారని అర్థం అవుతోంది. అలానే రెండు పోస్టర్లలో రెండు వేరు వేరు లుక్స్లో కనిపించారు. బహుశా ఈ సినిమాలో నాని డ్యుయెల్ రోల్లో కనిపించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
నాని పాత్ర పేరు
ఈ సినిమ ప్రకటించిన తర్వాత, సినిమాలో ఆయన కొత్తకుసంబంధించి అప్డేట్ను విడుదల చేశారు. ఇందులో నాని పాత్రను పరిచయం చేశారు. ఈ సినిమాలో నాని 'జడల్' అనే పాత్ర పోషించనున్నారు. ఇది ఒక అల్లికగా ప్రారంభమై విప్లవంగా ముగిసిందని పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్టర్లో నాని ఉగ్రరూపంలో, కళ్ల అద్దాలు, రెండు జడలతో కనిపిస్తున్నారు. అతని వెనుక బ్యాక్ గ్రౌండ్లో బులెట్స్, గన్స్, బ్లేడ్స్, ఐరన్ చైన్లులాంటి ఆయుధాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇది ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచుతోంది.
‘Jadal’
‘జడల్’
సినిమా విషయానికి వస్తే
వచ్చే ఏడాది ఈ సినిమా మార్చి 26న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మొత్తం ఎనిమిది భాషల్లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. కింద్రాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రాన్ని సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవినాశ్ కొల్లా పనిచేస్తున్నారు.
