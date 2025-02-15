Balakrishna Gift To Thaman : నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ తాజాగా మ్యాజిక్ డైరెక్టర్ తమన్కు ఓ ఖరీదైన కానుక ఇచ్చారు. తమన్ టాలెంట్ను అభినందిస్తూ ఆయన పోర్షే కారును గిఫ్ట్గా అందించారు. రీసెంట్గా బాలయ్య ఈ ఆ కారును తమన్కు అందజేశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇది చూసి ఫ్యాన్స్ 'బాలయ్య మనసు బంగారం', 'ఆర్టిస్ట్లను, అలాగే టాలెంట్ను అభినందించడంలో బాలయ్య స్టైలే వేరు' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
A bond beyond cinema! ❤️❤️#NandamuriBalakrishna garu gifted a grand Porsche car to our sensational @MusicThaman garu ❤️😍— manabalayya.com (@manabalayya) February 15, 2025
Their bond keeps growing showing that respect and admiration go beyond movies 🫶🏻 pic.twitter.com/Hp8bk4QxQy