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తమన్​కు బాలయ్య ఖరీదైన గిఫ్ట్​ - 'టాలెంట్‌ను అభినందించడంలో ఆయన స్టైలే వేరు' - BALAKRISHNA GIFT TO THAMAN

తమన్​కు టాలెంట్‌ను అభినందిస్తూ బాలయ్య ఖరీదైన గిఫ్ట్​ - ఫొటోలు చూశారా?

BALAKRISHNA GIFT TO THAMAN
BALAKRISHNA GIFT TO THAMAN (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : Feb 15, 2025, 10:16 AM IST

Balakrishna Gift To Thaman : నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ తాజాగా మ్యాజిక్ డైరెక్టర్ తమన్‌కు ఓ ఖరీదైన కానుక ఇచ్చారు. తమన్‌ టాలెంట్‌ను అభినందిస్తూ ఆయన పోర్షే కారును గిఫ్ట్‌గా అందించారు. రీసెంట్​గా బాలయ్య ఈ ఆ కారును తమన్​కు అందజేశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇది చూసి ఫ్యాన్స్ 'బాలయ్య మనసు బంగారం', 'ఆర్టిస్ట్​లను, అలాగే టాలెంట్‌ను అభినందించడంలో బాలయ్య స్టైలే వేరు' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Balakrishna Gift To Thaman : నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ తాజాగా మ్యాజిక్ డైరెక్టర్ తమన్‌కు ఓ ఖరీదైన కానుక ఇచ్చారు. తమన్‌ టాలెంట్‌ను అభినందిస్తూ ఆయన పోర్షే కారును గిఫ్ట్‌గా అందించారు. రీసెంట్​గా బాలయ్య ఈ ఆ కారును తమన్​కు అందజేశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇది చూసి ఫ్యాన్స్ 'బాలయ్య మనసు బంగారం', 'ఆర్టిస్ట్​లను, అలాగే టాలెంట్‌ను అభినందించడంలో బాలయ్య స్టైలే వేరు' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

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