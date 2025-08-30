ETV Bharat / entertainment

'వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌'లో బాలయ్య పేరు- అరుదైన పురస్కారం అందుకున్న స్టార్ హీరో - NANDAMURI BALAKRISHNA

బాలకృష్ణకు అవార్డ్- హాజరైన బండి సంజయ్, నారాలోకేశ్

Balakrishna Award
Balakrishna Award (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read

Nandamuri Balakrishna Award : టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌ (గోల్డ్‌ ఎడిషన్‌)లో బాలయ్య పేరు చేరింది. ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఈ పురస్కారం దక్కించుకున్న తొలి హీరోగా బాలయ్య అరుదైన రికార్డు కొట్టారు. ఈ మేరకు శనివారం హైదరాబాద్​లో ఈవెంట్ గ్రాండ్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఈ వేడుకలో బాలయ్యకు అవార్డు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర సహాయమంత్రి బండి సంజయ్, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌, సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు తదితరులు హాజరయ్యారు.

బాలయ్యపురం!
అలాగే ప్రముఖ దర్శకుడు బాబి, గోపీచంద్ మలినేని, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ ఎస్ తమన్ పాల్గొన్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో జై బాలయ్య అనేది ఒక పెద్ద మెడిసిన్ అని బాబి అన్నారు. డల్లాస్​ను కూడా బాలయ్యపురం చేసేశారని తెలిపారు. జై బాలయ్య అనేది ఓ మెడిసిన్ అని, ఆయన కల్మషం లేని వ్యక్తి అని దర్శకుడు బాబి అన్నారు. అలాగే తమన్ మాట్లాడుతూ, 'బాల‌య్య‌ని చూస్తే మాట్లాడ‌లేం. చేతిలో రెండు క‌త్తులు, క‌ర్ర‌లు మొలుస్తాయి. నా డీఎన్ఏ ఏమిటో, బ్ల‌డ్ ఏమిటో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆఖండ 2 వ‌స్తోంది, ఇండ‌స్ట్రీ రికార్డులు కొడుతుంది' అని తమన్ అన్నారు.

ముద్దుల మావయ్యా!
"ఒక చరిత్ర రాయాలన్నా, దాన్ని తిరిగి రాయాలన్న ఒక్క బాలయ్య బాబుతోనే సాధ్యం. అందరికీ ఆయన బాలయ్యబాబు అయితే, నాకు ముద్దుల మావయ్య. 50ఏళ్లు సినిమా రంగంలో, అదే విధంగా రాజకీయాల్లోనూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారాయన. బాలయ్యబాబు ఎప్పుడూ యంగ్‌ అండ్‌ ఎనర్జిటిక్‌గానే ఉంటారు. 110 సినిమాలు చేశారు. ఒక సినిమా ఏకంగా 1000 రోజులు ఆడింది. ఆయన కెరీర్‌లో అనేక జాన్రాలో సినిమాలు చేశారు. చారిత్రక, జానపద, సైన్ ఫిక్షన్,ఆధ్యాత్మి ఆధ్యాత్మిక ఏదైనా సరే బాలయ్య న్యాయం చేస్తారు.

"నా పాదయాత్రలో బాలకృష్ణ సినిమా సంభాషణలు చాలా వాడాను. బాలయ్యబాబు భోళాశంకరుడు, అందుకే సినీ పరిశ్రమ ఆయన్ని అమితంగా ప్రేమిస్తుంది. బాలయ్య సినీ ప్రస్థానం ఎన్నో ఒడుదొడుకులతో కూడుకుంది. బాలకృష్ణలోని మానవత్వానికి నిదర్శనం బసవతారకం ఆసుపత్రి. బాలయ్యలాంటి మరో వ్యక్తి సినీ పరిశ్రమలో లేరు. ఓటీటీలోనూ ఆయన అద్భుతంగా రాణించారు. నిజంగానే ఆయన అన్్స్టాపబుల్. బాలకృష్ణకు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రివార్డు దక్కడం తెలుగు జాతికి గర్వకారణం" అని లోకేశ్ అన్నారు.

కాగా, సినీ కెరీర్‌లో బాలయ్య 50ఏళ్ల జర్నీని ఇటీవల పూర్తి చేసుకున్నారు. ఇప్పటికీ అగ్ర హీరోగా ఆయన కొనసాగుతుండడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఆయన ఆఖండ 2 సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటుంది. అయితే వచ్చే నెల 25న సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, అది వాయిదా పడింది. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది.

"బాలయ్య వయసు ఇప్పుడు 65. కానీ, ఆయనను చూస్తే 25ఏళ్ల వ్యక్తిలాగానే కనిపిస్తారు. ఆయనలో గంభీరత్వం, బోళాతనం, నచ్చిందే చేసే గుణం, నచ్చకపోతే రుద్రతాండవం. తాను చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని ముక్కు సూటిగా చెప్పే వ్యక్తి బాలయ్య. సినీ చరిత్రలో 50 ఏళ్లు హీరోగా ఉండటం గొప్ప విషయం" అని కేంద్రమంత్రి సంజయ్ అన్నారు.

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అఖండ- 2 సాలిడ్ అప్డేట్- పోస్టర్​తో రిలీజ్ డేట్​పై ఫుల్ క్లారిటీ

Nandamuri Balakrishna Award : టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌ (గోల్డ్‌ ఎడిషన్‌)లో బాలయ్య పేరు చేరింది. ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఈ పురస్కారం దక్కించుకున్న తొలి హీరోగా బాలయ్య అరుదైన రికార్డు కొట్టారు. ఈ మేరకు శనివారం హైదరాబాద్​లో ఈవెంట్ గ్రాండ్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఈ వేడుకలో బాలయ్యకు అవార్డు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర సహాయమంత్రి బండి సంజయ్, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌, సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు తదితరులు హాజరయ్యారు.

బాలయ్యపురం!
అలాగే ప్రముఖ దర్శకుడు బాబి, గోపీచంద్ మలినేని, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ ఎస్ తమన్ పాల్గొన్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో జై బాలయ్య అనేది ఒక పెద్ద మెడిసిన్ అని బాబి అన్నారు. డల్లాస్​ను కూడా బాలయ్యపురం చేసేశారని తెలిపారు. జై బాలయ్య అనేది ఓ మెడిసిన్ అని, ఆయన కల్మషం లేని వ్యక్తి అని దర్శకుడు బాబి అన్నారు. అలాగే తమన్ మాట్లాడుతూ, 'బాల‌య్య‌ని చూస్తే మాట్లాడ‌లేం. చేతిలో రెండు క‌త్తులు, క‌ర్ర‌లు మొలుస్తాయి. నా డీఎన్ఏ ఏమిటో, బ్ల‌డ్ ఏమిటో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆఖండ 2 వ‌స్తోంది, ఇండ‌స్ట్రీ రికార్డులు కొడుతుంది' అని తమన్ అన్నారు.

ముద్దుల మావయ్యా!
"ఒక చరిత్ర రాయాలన్నా, దాన్ని తిరిగి రాయాలన్న ఒక్క బాలయ్య బాబుతోనే సాధ్యం. అందరికీ ఆయన బాలయ్యబాబు అయితే, నాకు ముద్దుల మావయ్య. 50ఏళ్లు సినిమా రంగంలో, అదే విధంగా రాజకీయాల్లోనూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారాయన. బాలయ్యబాబు ఎప్పుడూ యంగ్‌ అండ్‌ ఎనర్జిటిక్‌గానే ఉంటారు. 110 సినిమాలు చేశారు. ఒక సినిమా ఏకంగా 1000 రోజులు ఆడింది. ఆయన కెరీర్‌లో అనేక జాన్రాలో సినిమాలు చేశారు. చారిత్రక, జానపద, సైన్ ఫిక్షన్,ఆధ్యాత్మి ఆధ్యాత్మిక ఏదైనా సరే బాలయ్య న్యాయం చేస్తారు.

"నా పాదయాత్రలో బాలకృష్ణ సినిమా సంభాషణలు చాలా వాడాను. బాలయ్యబాబు భోళాశంకరుడు, అందుకే సినీ పరిశ్రమ ఆయన్ని అమితంగా ప్రేమిస్తుంది. బాలయ్య సినీ ప్రస్థానం ఎన్నో ఒడుదొడుకులతో కూడుకుంది. బాలకృష్ణలోని మానవత్వానికి నిదర్శనం బసవతారకం ఆసుపత్రి. బాలయ్యలాంటి మరో వ్యక్తి సినీ పరిశ్రమలో లేరు. ఓటీటీలోనూ ఆయన అద్భుతంగా రాణించారు. నిజంగానే ఆయన అన్్స్టాపబుల్. బాలకృష్ణకు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రివార్డు దక్కడం తెలుగు జాతికి గర్వకారణం" అని లోకేశ్ అన్నారు.

కాగా, సినీ కెరీర్‌లో బాలయ్య 50ఏళ్ల జర్నీని ఇటీవల పూర్తి చేసుకున్నారు. ఇప్పటికీ అగ్ర హీరోగా ఆయన కొనసాగుతుండడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఆయన ఆఖండ 2 సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటుంది. అయితే వచ్చే నెల 25న సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, అది వాయిదా పడింది. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది.

"బాలయ్య వయసు ఇప్పుడు 65. కానీ, ఆయనను చూస్తే 25ఏళ్ల వ్యక్తిలాగానే కనిపిస్తారు. ఆయనలో గంభీరత్వం, బోళాతనం, నచ్చిందే చేసే గుణం, నచ్చకపోతే రుద్రతాండవం. తాను చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని ముక్కు సూటిగా చెప్పే వ్యక్తి బాలయ్య. సినీ చరిత్రలో 50 ఏళ్లు హీరోగా ఉండటం గొప్ప విషయం" అని కేంద్రమంత్రి సంజయ్ అన్నారు.

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అఖండ- 2 సాలిడ్ అప్డేట్- పోస్టర్​తో రిలీజ్ డేట్​పై ఫుల్ క్లారిటీ

For All Latest Updates

TAGGED:

NANDAMURI BALAKRISHNA AWARDWORLD BOOK OF RECORDS BALAKRISHNANANDAMURI BALAKRISHNA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.