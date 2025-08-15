Nagarjuna Luxury Life : టాలీవుడ్ స్టార్ కింగ్ నాగార్జున అక్కినేని ప్రస్తుతం ఫుల్ స్వింగ్లో ఉన్నారు. ఇటీవల 'కుబేర' సినిమాతో విజయం అందుకున్న ఆయన, తాజాగా 'కూలీ' సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కెరీర్లో తొలిసారి నెగిటివ్ రోల్లో కనిపించి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ను అందుకుంటున్నారు. ఇదంతా ఆయన సినీ కెరీర్. అయితే సెలబ్రిటీల పర్సనల్ లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే నాగ్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మీకు ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసా? ఆయన లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్, నెట్వర్త్, కార్ కలెక్షన్, ఇల్లు ఇలా నాగార్జున గురించి ఐదు ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్లో అత్యంత సంపన్న నటుడిగా నాగార్జునకు పేరుంది. ఆయనకు హైదరాబాద్లో ఉన్న కొన్ని ఖరీదైన ఆస్తుల ఖరీదు దాదాపు రూ. 3,500 కోట్లకు పైగా నెట్వర్త్ ఉంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భారీగా అంచనాలు వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ పరిధిలో కొన్ని ఖరీదైన వస్తూవులను తను సొంతం చేసుకున్నారు.
1. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ (Annapurna Studios)
ఈ స్టూడియో ఖరీదు దాదాపు రూ. 200ల కోట్లు. దీనిని నాగార్జున తండ్రి దివంగత అక్కినేని నాగేశ్వర్ రావు స్థాపించారు. 22 ఎకరాలలో దీనిని నిర్మించారు. ఇక్కడ సినిమా షూటింగ్లతో పాటు, ప్రముఖ షోలు కూడా నిర్వహిస్తారు. అలానే సినిమా సెట్స్ వేసి షూటింగ్ నిర్వహించేందుకు అనువుగా ఉంటుంది. కేవలం చిత్రాలే కాదు ఇందులో టీవీ సీరియల్స్ను కూడా చిత్రీకరిస్తారు.
From being a pioneer in virtual production to now housing the country’s first Dolby Certified Postproduction Facility for Cinema & Home, the attempt has always been to put Indian films on the map. 🎥— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) January 10, 2025
As @AnnapurnaStudios celebrates its 50th year, this collaboration with @Dolby… pic.twitter.com/MoJG7Yxk7x
2. జూబ్లీహిల్స్ మాంషన్ (Jubli Hills Mansion)
ప్రస్తుతం తన కుటుంబంతో ఈ ఇంట్లో నివాసం ఉంటారు. ఇది చాలా ఖరీదైన బంగ్లా. ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువూ, ప్రదేశం అంతా ఆకర్షనీయంగా కనిపిస్తుంది. నగరంలోనే ప్రైమ్ ఏరియాలో ఉన్నందున దీని ఖరీదు అక్షరాల రూ. 45 కోటేలు విలువ చేస్తుంది.
3. ఎన్గ్రిల్ రెస్టారెంట్ (N Grill Restuarent)
ఇది నాగార్జున పర్యావేక్షణలో కొనసాగుతుంది. ఈ రెస్టారెంట్ జూబ్లిహిల్స్లో ఉంది. గ్లోబల్, ఇండియన్ వంటకాలకు ఇది ప్రసిద్ధి. ఇది కూడా ప్రైమ్ ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి దీని కాస్ట్ కోట్లల్లో ఉంటుంది.
4. లగ్జరీ కార్ (Luxury Car)
2024లో లెక్సస్ LM MPVని తన కార్ల కలెక్షన్లో చేర్చుకున్నారు. దీని ధర రూ.2.5 కోట్లు.
5. లావిష్ ప్రైవేట్ జట్ (Lavish Private Jet)
ఈ జెట్ కేవలం ఫ్యామిలి కోసమే ఉపయోగిస్తారు. అలానే వెకేషన్లకు, ఆయనకు తగ్గ లైఫ్ స్టైల్ చూపించేందుకు దీనిని ఉపయోగిస్తారు. దీని ఖరీదు కొట్లల్లో ఉండవచ్చు.
It was overwhelming to hear Hon'ble Prime Minister @narendramodi ji's commendations for ANR gaaru's philanthropic legacy and his high regard for both @AnnapurnaStdios and Annapurna College of Film and Media as a pivotal institution for aspiring filmmakers. This esteemed… pic.twitter.com/1ieuGIcycl— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) February 7, 2025