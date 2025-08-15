ETV Bharat / entertainment

రూ.200 కోట్ల స్టూడియో, రూ.45 కోట్ల ఇల్లు- నాగార్జున నెట్​వర్త్​ ఎంతో తెలుసా? - NAGARJUNA LUXURY LIFE

అక్కినేని నాగార్జున నెట్​వర్త్- కింగ్ కార్ కలెక్షన్, ప్రైవేట్ జెట్ గురించి మీకు తెలుసా?

Nagarjuna Luxury Life
Nagarjuna Luxury Life (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 2:19 PM IST

Nagarjuna Luxury Life : టాలీవుడ్​ స్టార్​ కింగ్​ నాగార్జున అక్కినేని ప్రస్తుతం ఫుల్ స్వింగ్​లో ఉన్నారు. ఇటీవల 'కుబేర' సినిమాతో విజయం అందుకున్న ఆయన, తాజాగా 'కూలీ' సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కెరీర్​లో తొలిసారి నెగిటివ్ రోల్​లో కనిపించి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకుంటున్నారు. ఇదంతా ఆయన సినీ కెరీర్​. అయితే సెలబ్రిటీల పర్సనల్ లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే నాగ్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మీకు ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసా? ఆయన లగ్జరీ లైఫ్‌స్టైల్‌, నెట్​వర్త్​, కార్ కలెక్షన్, ఇల్లు ఇలా నాగార్జున​ గురించి ఐదు ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

టాలీవుడ్‌లో అత్యంత సంపన్న నటుడిగా నాగార్జునకు పేరుంది. ఆయనకు హైదరాబాద్‌లో ఉన్న కొన్ని ఖరీదైన ఆస్తుల ఖరీదు దాదాపు రూ. 3,500 కోట్లకు పైగా నెట్‌వర్త్ ఉంటుందని ట్రేడ్​ వర్గాలు భారీగా అంచనాలు వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ పరిధిలో కొన్ని ఖరీదైన వస్తూవులను తను సొంతం చేసుకున్నారు.

1. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్​ (Annapurna Studios)
ఈ స్టూడియో ఖరీదు దాదాపు రూ. 200ల కోట్లు. దీనిని నాగార్జున తండ్రి దివంగత అక్కినేని నాగేశ్వర్ ​రావు స్థాపించారు. 22 ఎకరాలలో దీనిని నిర్మించారు. ఇక్కడ సినిమా షూటింగ్​లతో పాటు, ప్రముఖ షోలు కూడా నిర్వహిస్తారు. అలానే సినిమా సెట్స్​ వేసి షూటింగ్​ నిర్వహించేందుకు అనువుగా ఉంటుంది. కేవలం చిత్రాలే కాదు ఇందులో టీవీ సీరియల్స్​ను కూడా చిత్రీకరిస్తారు.

2. జూబ్లీహిల్స్‌ మాంషన్‌ (Jubli Hills Mansion)
ప్రస్తుతం తన కుటుంబంతో ఈ ఇంట్లో నివాసం ఉంటారు. ఇది చాలా ఖరీదైన బంగ్లా. ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువూ, ప్రదేశం అంతా ఆకర్షనీయంగా కనిపిస్తుంది. నగరంలోనే ప్రైమ్​ ఏరియాలో ఉన్నందున దీని ఖరీదు అక్షరాల రూ. 45 కోటేలు విలువ చేస్తుంది.

3. ఎన్​గ్రిల్‌ రెస్టారెంట్‌ (N Grill Restuarent)
ఇది నాగార్జున పర్యావేక్షణలో కొనసాగుతుంది. ఈ రెస్టారెంట్​ జూబ్లిహిల్స్​లో ఉంది. గ్లోబల్‌, ఇండియన్‌ వంటకాలకు ఇది ప్రసిద్ధి. ఇది కూడా ప్రైమ్​ ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి దీని కాస్ట్​ కోట్లల్లో ఉంటుంది.

4. లగ్జరీ కార్‌ (Luxury Car)
2024లో లెక్సస్‌ LM MPVని తన కార్ల కలెక్షన్‌లో చేర్చుకున్నారు. దీని ధర రూ.2.5 కోట్లు.

5. లావిష్​ ప్రైవేట్​ జట్ (Lavish Private Jet)​
ఈ జెట్​ కేవలం ఫ్యామిలి కోసమే ఉపయోగిస్తారు. అలానే వెకేషన్లకు, ఆయనకు తగ్గ లైఫ్​ స్టైల్​ చూపించేందుకు దీనిని ఉపయోగిస్తారు. దీని ఖరీదు కొట్లల్లో ఉండవచ్చు.

ETV Bharat Logo

