Bigg Boss 9: అదిరిపోయిన వీకెండ్ ఎపిసోడ్ - కంటెస్టెంట్స్​కి ఇచ్చిపడేసిన నాగార్జున

బిగ్​బాస్ తెలుగు​ సీజన్​9లో ఫస్ట్​ వీకెండ్ ఎపిసోడ్​ టెలికాస్ట్​ - మాస్క్​మ్యాన్​ వర్సెస్​ ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఇష్యూస్​ గురించి ఫైర్​ చూపిస్తూ బాక్సులు బద్దలుకొట్టేసిన నాగ్

BIGG_BOSS_9_TELUGU_DAY_6_EPISODE
BIGG_BOSS_9_TELUGU_DAY_6_EPISODE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 10:55 AM IST

8 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Episode: బిగ్​బాస్ సీజన్ 9 తెలుగు​లో నామినేషన్స్​ తర్వాత కిక్​ ఇచ్చే ఎపిసోడ్​ అంటే వీకెండ్ ఎపిసోడ్​​. ఆదివారం ఎలా ఉన్నా శనివారం వస్తుందంటే మాత్రం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఎందుకంటే సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు జరిగిన ఆటలో ఎవరు ఎలా ఆడారు? ఎవరు తప్పులు చేశారు? సహా ఇతర విషయాలను చర్చిస్తూ కొంతమందికి వార్నింగ్​ ఇవ్వడం, మరి కొంతమందిని మెచ్చుకోవడం చేస్తుంటారు. తాజాగా సీజన్ ​9లో ఫస్ట్​ శనివారం ఎపిసోడ్​ టెలికాస్ట్​ అయ్యింది. ఇందులో మరీ ముఖ్యంగా సంజనా వర్సెస్​ ఫ్లోరా, మాస్క్​మ్యాన్​ వర్సెస్​ ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఇష్యూస్​ గురించి నాగ్​ ఫైర్​ చూపిస్తూ బాక్సులు బద్దలుకొట్టేశారు. అసలు శనివారం ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.

ఈ సీజన్​లో తొలివారం కాబట్టి నాగార్జునను చూడగానే కంటెస్టెంట్స్​ ఎగ్జై‌ట్‌మెంట్ మామూలుగా లేదు. సంజనా అయితే లవ్ సింబల్ చూపిస్తూ "చాలా అందంగా ఉన్నారు సార్. మిమ్మల్ని చూడగానే రిఫ్రెష్ అయిపోయాం. చాలా కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు" అని అన్నది. దీంతో "ఆయన కూడా లవ్ సింబల్‌ని చూపించేసి నీలో కూడా రోజుకో కొత్త పర్సన్ కనిపిస్తున్నారు" అంటూ పంచ్ వేశారు. దెబ్బకి హౌజ్​ అంతా చప్పట్లతో మారుమోగిపోయింది. "కొత్త పర్సన్‌ కనిపించడం కాదు సార్. తనలోని కొత్త పర్సన్‌ని చూపిస్తుంది" అని ఇమ్మూ కౌంటర్​ వేశాడు. ఇక ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్​ను లేపి హౌజ్​ ఎలా ఉంది అంటూ కొన్ని క్వశ్చన్స్​ వేశారు.

నాగార్జున బ్యాటింగ్​ మొదలు: ముందుగా ఫ్రీ బర్డ్‌తో మొదలుపెడతాం అంటూ కార్డ్ తీసి సంజనా, ఫ్లోరా సైనీల మధ్య జరిగిన ఫ్రీ బర్త్ ఇష్యూపై చర్చ ప్రారంభించారు. అసలు ప్రాబ్లమ్​ ఏంటి అని అడగగా "రాము రాథోడ్ మీకు పెళ్లైందా? అని నాతో మాట్లాడుంటే, నేను రిలేషన్‌లో ఉన్నా అని చెప్పా. ఇంతలో సంజనా వచ్చి ఈమె ఫ్రీ బర్డ్ అని చెప్పింది" అని కంప్లైంట్ చేసింది ఫ్లోరా.

అంటే "నీకు ఫ్రీ బర్డ్ అని చెప్పడం ఇష్టం లేదా? కమిటెడ్ రిలేషన్ షిప్ అని చెప్తే బాగుండేదా? అని క్వశ్చన్​ చేశారు నాగార్జున. దానికి అవును సార్, అలాగే చెప్పాలి అని అన్నది ఫ్లోరా. ఇంతలో సంజనా "ఫ్రీబర్డ్ అంటే తప్పు కాదు సార్. ఏ డిక్షనరీలో చూసినా అదేం తప్పు పదం కాదు" అని సమర్ధించుకుంది. దాంతో వీడియో వేసి చూపించారు నాగ్. అయితే ఫ్లోరాను పర్సనల్‌గా టార్గెట్ చేసిందని హౌజ్​లో ఉన్న వాళ్లంతా సంజనాను తప్ప పట్టారు. ఇక ఫ్లోరాకి కాఫీ ఇవ్వొద్దని సంజనా చెప్పిందని కంటెస్టెంట్స్​ చెప్పడంతో సంజనాకి క్లాస్ ఇచ్చి ఆమె బాక్స్ కూడా బద్దలు కొట్టేశారు నాగ్.

తనూజకి ధైర్యం చెప్పిన నాగ్​: ఇక తనూజని ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పారు నాగ్. "ఏడవద్దు తనూజా, నిన్ను ఎమోషనల్‌గా హర్ట్ చేయడానికి చాలా మంది ట్రై చేస్తారు. నువ్వు ఏడవద్దు, ధైర్యంగా ఎదుర్కో, మాట్లాడేవాళ్లు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు" అని పాజిటివ్​గా మాట్లాడారు. ఇక తనూజ వంట చేస్తుంటే మధ్యలో దూరి నాశనం చేసి, నిందను తనూజ మీదికి నెట్టేసిన ప్రియ, శ్రీజలకు క్లాస్ పీకారు నాగ్. "ఓనర్స్ అయితే మాత్రం ఇంత శాడిజమా? బిగ్ బాస్ ఓనర్స్‌గా పెట్టింది మీ బిహేవియర్‌ని తెలుసుకోవడం కోసమే. మీ శాడిజం చూపించడానికి కాదు" అని దమ్ము శ్రీజ బాక్స్‌ పగలకొట్టేశారు నాగ్. ఆ తరువాత తనూజ, రీతూ చౌదరి మధ్య జరిగిన ఇష్యూనూ సాల్వ్​ చేశారు. దీంతో తనూజ, రీతూ హగ్ ఇచ్చుకుని కలిసిపోయారు.

గుండు అంకుల్​కి ఇచ్చి పడేసిన హరీష్​: "ఎంటర్​టైన్మెంట్ పేరుతో ఏది పడితే అది మాట్లాడేస్తావా ఇమ్మన్యుయేల్​?" అని ఆ గుండు అంకుల్ ఇష్యూని చర్చించారు నాగార్జున. "నేను ఆయన్ని బాడీ షేమింగ్ చేయాలని కాదు. అందరినీ నవ్వించాలనే అలా చేశా. దానికి ఆయన సీరియస్ కావడంతో వెళ్లి క్షమాపణ చెప్పాను" అని ఇమ్మానుయేల్ చెప్పాడు. "నువ్వు సరదాగా పిలిచినా ఆయన సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు కదా. గుండు అంకుల్ అనే పదం ఎంత పెద్ద బాడీ షేమింగో తెలుసా? తను గుండు ఎందుకు చేయించుకున్నాడో తెలుసా? అగ్నిపరీక్షలో ఒక సంకల్పంతో గుండు చేయించుకుంటే నువ్వు అంత మాట అంటావా? అతని సంకల్పాన్ని హేళన చేస్తావా? అని నాగార్జున అడిగారు. అంత హర్ట్ అవుతారంటే నేను అనేవాడ్ని కాదంటూ ఇమ్మూ జవాబు చెప్పాడు.

దీంతో ఇతను నిజంగానే సరదాగా అన్నాడని హౌజ్​లో ఎంత మంది అనుకుంటున్నారని నాగార్జున హౌస్‌లో ఉన్న వాళ్లని అడగగా దాంతో హౌజ్​మేట్స్​ అందరూ చేతులు పైకెత్తారు. దాంతో నాగార్జున "చూశావా హరీష్ హౌజ్​లో ఉన్న వాళ్లే కాదు, బయట ఆడియన్స్ కూడా అదే అనుకున్నారు. నవ్వించడం తన హాబీ. గుండు అంకుల్ అనే మాట నవ్వించడానికే తప్ప బాడీ షేమింగ్ కాదు" అని నాగార్జున అన్నారు. ఆ మాటతో ఇమ్మానుయేల్ ఏడ్చేశాడు. దాంతో నాగ్ "చూడు ఆడియన్స్ అంతా నీ పక్కనే ఉన్నారు. నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు. చాలా సరదాగా అన్నావ్ తప్ప రాంగ్‌గా అనలేదని జనం నమ్మారు. నువ్వు ఇలాగే ఎంటర్ టైన్ చేస్తూ హ్యాపీగా ఉండు. కామెడీ చెయ్ కానీ హద్దులు దాటొద్దు. ఆలోచించి కామెడీ చెయ్" ఇమ్మూకి సపోర్ట్​ చేశారు నాగార్జున.

దీంతో "సార్ ఇది ఎలాగంటే నీళ్లలో దిగిన మనిషికే లోతు తెలుస్తుంది. నేను అగ్నిపరీక్షలో నా హెయిర్‌ని తీసేసుకున్నానంటే బిగ్ బాస్‌పై ఉన్న గౌరవం. మనిషికి హెయిర్ అనేది ఎంత ముఖ్యమో ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తెలుసు. కానీ నేను సగం హెయిర్ తీసేసి ఉంటానని చెప్పాను, ఉన్నాను. ఆ బాధ నాకు తెలుసు. ఆ టైంలో ఇమ్మానుయేల్ వచ్చి హేళన చేశాడు. సరదాకి ఓ హద్దు ఉంటుంది. నేనూ జోక్స్​ వేస్తా, కానీ నాపై జోక్‌లు వేస్తే తట్టుకోలేను. బార్డర్ క్రాస్ చేస్తే ఊరుకోను" అని అన్నాడు హరీష్. దాంతో నాగార్జున "ఇమ్మానుయేల్ బార్డర్ క్రాస్ చేశాడని నువ్వు అంటున్నావ్ కదా, మరి నీ లిమిట్స్​లో నువ్వు ఉన్నావా?" అని అడిగారు. ఎస్ సార్ ఉన్నాను సార్ అని అన్నాడు హరీష్. ఇక నాగార్జున "గుండు అంకుల్ అనేది నిన్ను డిప్రెషన్‌కి గురి చేస్తే, రెడ్ ఫ్లవర్ అనే పదం ఎఫెక్ట్ చూపించదా? అంటూ దీని గురించి ఇద్దరి ముగ్గురిని అడిగారు. ఆ తర్వాత దీనికి సంబంధించిన వీడియో చూపించారు నాగార్జున. ఆ వీడియోలో ఇమ్మానుయేల్‌ని రెడ్ ఫ్లవర్ అని హరీష్ అనడం క్లియర్‌గా కనిపించింది.

అది చూసిన హరీష్ సార్ దాంట్లో నాకేం తప్పు అనిపించలేదు అని అన్నాడు. దాంతో నాగార్జున హౌజ్​ కాల్ తీసుకున్నారు. అందరూ అది బ్యాడ్ వర్డ్ అని తేల్చిచెప్పారు. "లేదు సార్ నేను ఎవర్నీ బాడీ షేమింగ్ చేయలేదు. నా తత్వం అది కాదు, నా ఉద్దేశం కూడా అది కాదు. కానీ అతని ఉద్దేశం మాత్రం అదే" అని వాదించాడు హరీష్. "అసలు అక్కడ ప్రియ, ఇమ్మానుయేల్ మాట్లాడుకుంటుంటే నువ్వు మధ్యలోకి దూరి అతన్ని రెడ్ ఫ్లవర్ అన్నావు అతను తిరిగి నిన్ను గుండు అంకుల్ అన్నాడు. దానికి నువ్వు ఫీల్ అయిపోయావ్. కానీ అతను ఫీల్ కాకూడదని అంటున్నావ్. గుండు అంకుల్‌కి సారీ చెప్పించుకున్నప్పుడు రెడ్ ఫ్లవర్‌కి సారీ చెప్పాల్సిన పని లేదా?" అని నాగ్ అడిగారు. దాంతో హరీష్ "సారీ బ్రదర్. అవసరం అయితే ఈ షో నుంచి క్విట్ అవుతా" అని అన్నాడు. అంటే తప్పు చేశానని ఒప్పుకుంటున్నావ్ కదా అని నాగార్జున అడగడంతో "అవును సార్ తప్పు జరిగింది. ఇంకోసారి ఆ మాట అనను" అని అన్నాడు హరీష్.

మరో వీడియోతో గుండు అంకుల్​కి షాక్​: "నాకు నువ్వంటే గౌరవం హరీష్. సీతా రాముడులాగా హరిత హరీష్ అని పేరు పెట్టుకున్నావు. నువ్వు పెట్టుకున్న పేరుని బట్టి నీకు ఆడపిల్లలంటే గౌరవం అనుకున్నా ఈ వీడియో చూసేవరకూ" అంటూ మరో వీడియో ప్లే చేశారు నాగ్. ఇందులో "ఇమ్మానుయేల్ ఆడవాళ్లతో అయితేనే మాట్లాడతా అన్నాడు. తనూజ, ఇమ్మానుయేల్, భరణి నేను వాళ్లని ఇద్దరు అబ్బాయిలు, ఒక అమ్మాయి అనుకున్నా. కానీ ముగ్గురు ఆడవాళ్లతో ఫైట్ చేశానని నాకు ఇప్పుడు అర్థం అయ్యింది" అంటూ మాట్లాడాడు హరీష్. దాంతో హరీష్ "నాకు ఆడ మగ సమానమే. ఆడాళ్లను తక్కువ చేయలేదు"అని అన్నాడు.

అయితే హౌజ్​లో ఉన్న వాళ్లంతా హరీష్ మాట్లాడింది తప్పు అనే అన్నారు ఒక్క రీతూ చౌదరి తప్ప. "ఆడవాళ్లతో మాట్లాడతా అని అన్నారు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్లంతా ఆడాళ్లే అనే" ఉద్దేశంలో మాట్లాడారు అని చెప్పింది రీతూ. దాంతో మీకు మళ్లీ వీడియో చూపిస్తా చూడు అని మళ్లీ చూపించారు. అది చూసిన తరువాత కూడా తనని తాను సమర్థించుకున్నాడు హరీష్. దాంతో సంజనా "ఇతను అమ్మాయిల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారు. భరణి, ఇమ్మానుయేల్‌‌ని అబ్బాయిలు కాదు అమ్మాయిలు అని అవమానిస్తూ మాట్లాడారు. డీ గ్రేడ్ కాదు ఈ గ్రేడ్ చేసి మాట్లాడారు" అని అన్నది.

దాంతో హరీష్ "నాపై ఆరోపణలు చేసి, నా క్యారెక్టర్‌గా రాంగ్‌గా సెట్ చేస్తున్నారు" అని అన్నాడు. ఆ మాటతో "ఎవరు రాంగ్ సెట్ చేస్తున్నారు? మీకు అర్థం అయ్యిందే కరెక్ట్ అంటే ఎట్టా? అని సీరియస్​ అయ్యారు. "ఇమ్మానుయేల్ అన్నది అమ్మాయిలతోనే మాట్లాడతాను అని అనలేదు. అమ్మాయిలు మాట్లాడితే తిరిగి మాట్లాడా అని అన్నాడు. దానికి నువ్వు ఇచ్చిన స్టేట్‌మెంట్‌కి సంబంధం ఉందా? వాళ్లని ఆడాళ్లు అని అనడం కరెక్టేనా?" అని అడిగారు నాగార్జున. అయినా కానీ తన తప్పు ఒప్పుకోకుండా ఇంకా వాదించే ప్రయత్నం చేశాడు హరీష్​.

దీంతో "నువ్వు, నేను కాదు లైవ్‌లో ఎపిసోడ్‌లో నువ్వేం మాట్లాడావో చూసిన ఆడియన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ల మాటైనా వింటావా?" అంటూ ఆడియన్స్‌తో మాట్లాడించారు నాగార్జున. "ఇతను ఫ్లిప్ అవుతున్నాడు సార్. మాట అనేసి అనలేదని అంటున్నారు. ఒక్క మాటపై ఉండటం లేదు" అని ఆడియన్స్ చెప్పడంతో "మీకో దండం సార్" అని వెటకారంగా అన్నాడు హరీష్. దాంతో నాగార్జున "హరీష్ నేను ఇక్కడ మాట్లాడేది ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటున్నారో అదే. నిన్ను కరెక్ట్ చేయడానికే. నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావో కాదు, బయటకు ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది ముఖ్యం. నువ్వు హరిత హరీష్ అంటున్నావ్ కానీ నాకు మాత్రం హరీష్‌వి మాత్రమే. మళ్లీ హౌజ్​లో వాళ్లంతా కలిసి హరిత హరీష్ అని ఒప్పుకునే వరకు నువ్వు హరీష్‌వి మాత్రమే" అంటూ హరీష్ ఫొటో పగుల కొట్టేశారు నాగార్జున.

ఇక ఆ తర్వాత కెప్టెన్సీ టాస్క్​ విషయంలో ఇమ్మాన్యుయేల్​, మర్యాద మనీష్​ విషయంలో జరిగిన ఇష్యూను సాల్వ్​ చేశారు నాగ్​. అలాగా మరికొన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి, వాటిని సండే ఎపిసోడ్​లో చూద్దాం అంటూ చెప్పారు. అలాగే ఈ వారంలో నామినేట్​ అయిన 9 మందిలో తనూజ ఫస్ట్​ సేవ్​ అయినట్లు అనౌన్స్​ చేశారు. అంతేకాకుండా టెనెంట్స్​లో ఒకరికి పర్మినెంట్​ ఓనర్​ అయ్యే అవకాశం ఉందని, అది ఎవరో సండే ఎపిసోడ్​ చెబుతా అని వివరించారు. అయితే సోషల్​ మీడియా లీక్స్​ ప్రకారం పర్మినెంట్​ ఓనర్​ భరణి అని సమాచారం.

బిగ్​బాస్​ 9 తెలుగు అప్​డేట్స్​BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATESBIGG BOSS 9 TELUGU WEEKEND EPISODEBIGG BOSS 9 TELUGU NOMINATIONSBIGG BOSS 9 TELUGU DAY 6 EPISODE

