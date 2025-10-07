నా జీవితంలో ఆమె లేకుండా ఉండలేను : నాగచైతన్య
ఓ టాక్ షోలో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్న నాగచైతన్య!
Nagachaitanya Shobitha Cute Love Story : బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్న అక్కినేని నాగచైతన్య, తన భార్య, నటి శోభిత ధూళిపాళతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఓ టాక్ షో లో అతిథిగా పాల్గొన్న చైతన్య, ప్రేమకు సంబంధించిన విషయాలు పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరెల్గా మారాయి. అదేంటంటే
'తండేల్' సినిమా తరవాత- వారిద్దరి మధ్య చిన్న గొడవ
ఈ సందర్బంగా మాట్లాడుతూ "ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మేమిద్దరం కలిసాం. ఆమె నా క్లౌడ్ కిచెన్ 'షోయు' గురించి కామెంట్ చేసింది. అక్కడి నుంచి మా మధ్య మాటలు మొదలయ్యాయి. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది, ఆ ప్రేమే మా ఇద్దరిని కలిపింది" అని గుర్తుచేశారు. అయితే 'తండేల్' సినిమాకు సంబంధించి, కొన్ని విషయాలు శోభితను అసహనానికి గురి చేశాయని చైతన్య తెలిపారు. "సినిమాలో 'బుజ్జి తల్లి' అనే పాట ఉంది. నేను శోభితాను బుజ్జితల్లి అని ముద్దు పేరుతో పిలుస్తాను. ఆమె అనుమానం ఏంటంటే నేనే స్వయంగా దర్శకుడికి సినిమాలో ఆ పేరుని పెట్టమని చెప్పానని అనుకుంది. కానీ నేను ఎందుకు అలా చేస్తాను. ఈ ఘటన తర్వాత శోభిత కొన్ని రోజులు నాతో మాట్లాడలేదు. జంటల మధ్య తగాదాలు లేకుండా ఉంటే అది నిజమైన సంబంధం కాదు. చిన్న చిన్న గొడవలు ఉంటేనే ప్రేమ బలపడుతుంది." అని చైతన్య అభిప్రాయపడ్డారు.
ఆమె లేకుండా నేను ఉండలేను – చైతన్య
షో చివరలోని ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్లో హోస్ట్ జగపతిబాబు అడిగిన ప్రశ్నకు చైతన్య సమాధానాలు చెప్పారు. "మీ జీవితంలో ఏమి లేకుండా ఉండలేరు?" అని అడిగితే –నా భార్య శోభిత లేకుండా నేను ఉండలేను" అని చైతన్య తెలిపారు. ప్రస్తుతం తన జీవితంపై తాను సంతృప్తిగా ఉన్నట్లు చెప్పిన చైతన్య, ఇప్పటి స్థితిని మరి ఎవరితోనూ మార్చుకోనని, ఇది నాకు నచ్చిన జీవితమన్నారు.
ఒక రామదాసు, అన్నమయ్యలా
అదే షోలో ఎలాంటి క్యారెక్టర్లు చేయాలని ఉంది అని చైతన్యను హోస్ట్ ప్రశ్నంచారు. దానికి స్పందిచిన చైతూ, తన తండ్రి అక్కినేని నాగార్జున లాగా ఒక రామదాసు, అన్నమయ్య లాగా మైథలాజికల్ పాత్రల్లో నటించాలని ఉందన్నారు. అలాంటి అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా నటిస్తానని, ఈ కోరిక తనకు ఎప్పటి నుంచో ఉందని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు చైతు క్యారెక్టర్ అన్ని మాస్ అండ్ సాఫ్ట్ కాంబినేషన్లో రూపోందాయి.
నాగచైతన్య సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆయన ప్రస్తుతం కార్తిక్ వర్మ దండుతో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ 'NC 24' ప్రాజెక్ట్ టైటిల్తో తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమాలో ఫీమేల్ లీడ్గా మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సెట్స్పై ఉన్న ఈ సినిమా 2026లో థియేటర్లలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
