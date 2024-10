ETV Bharat / entertainment

శోభితతో చైతూ క్రేజీ సెల్ఫీ- ఇన్​స్టా పోస్ట్ వైరల్

Naga Chaitanya Shobhita Dhulipala : యంగ్ హీరో అక్కినేని నాగచైతన్య తనకు కాబోయే భార్య, నటి శోభితా ధూళిపాళ్లతో కలిసి దిగిన ఫొటోను తొలిసారిగా సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఇద్దరూ కలిసి ఓ లిఫ్ట్‌లో దిగిన ఫొటోని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్​లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ పిక్‌ శోభిత తీసినట్లు స్పష్టమవుతోంది. నాగ చైతన్య లిఫ్ట్‌లోని మిర్రర్‌ వైపు చూస్తూ ఫొటోకి పోజు ఇస్తున్నారు. శోభిత మిర్రర్​లో కనిపించే ఇద్దరి ప్రతిబింబాలను క్యాప్చర్ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

ఈ జంట ఫొటోలో ట్రెండీగా కనిపిస్తోంది. ఇద్దరూ స్టైలిష్ కళ్లద్దాలు ధరించి బ్లాక్ ఔట్​ఫిట్​లో ఉన్నారు. చూస్తుంటే ఎక్కడికో షాపింగ్​కు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక 'Everything everywhere all at once' అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. చైతూ పోస్ట్‌ చేసిన వెంటనే ఫొటో వైరల్‌గా మారింది. గంటలో ఈ పోస్ట్​కు లక్షకుపైగా లైక్‌లు వచ్చాయి.

త్వరలోనే పెళ్లి

కాగా, నాగ చైతన్య- శోభితా నిశ్చితార్థం 2024 ఆగస్టులో హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, అతి తక్కువ మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వేడుక జరిగింది. ఈ వేడుక ఫొటోలను చైతూ ఫాదర్ కింగ్​ నాగార్జున సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు. పోస్టులో 'నా తనయుడు నాగ చైతన్య, శోభితా నిశ్చితార్థం గురువారం ఉదయం 9.42 గంటలకు జరిగింది. ఈ విషయాన్ని మీ అందరితో పంచుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. మా కుటుంబంలోకి ఆమెను సంతోషంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. నూతన జంటకు నా అభినందనలు. వీరి జీవితం సంతోషం, ప్రేమతో నిండాలని కోరుకుంటున్నా 8.8.8 (08-08-2024) అనంతమైన ప్రేమకు నాంది' అని తెలిపారు. ఇక వచ్చే ఏడాది మార్చిలో వీరి పెళ్లి జరగనున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.