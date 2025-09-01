ETV Bharat / entertainment

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' అప్డేట్- పవన్ ఫ్యాన్స్​కు బర్త్​డే కానుక​ - USTAAD BHAGAT SINGH POSTER

పవర్​స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబో తెరకెక్కుతోన్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' నుంచి కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది.

Ustaad Bhagat Singh Poster
Ustaad Bhagat Singh Poster (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 5:01 PM IST

Ustaad Bhagat Singh Poster : పవర్​స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబో తెరకెక్కుతోన్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' నుంచి కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది. మంగళవారం(సెప్టెంబర్ 2) పవన్ పుట్టిన రోజు. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ టీమ్ పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ కోసం బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది. సినిమా పోస్టర్​ను విడుదల చేసి అభిమానులకు మేకర్స్ ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్​ మీల్స్​ అందించారు. ఈ సినిమాలో ఇందులో రాశీ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్​కు సంబంధించిన పనులు ఫుల్​ స్వింగ్​లో జరుగుతున్నాయి.

