Ustaad Bhagat Singh Poster : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబో తెరకెక్కుతోన్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' నుంచి కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది. మంగళవారం(సెప్టెంబర్ 2) పవన్ పుట్టిన రోజు. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ టీమ్ పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ కోసం బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది. సినిమా పోస్టర్ను విడుదల చేసి అభిమానులకు మేకర్స్ ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ మీల్స్ అందించారు. ఈ సినిమాలో ఇందులో రాశీ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్కు సంబంధించిన పనులు ఫుల్ స్వింగ్లో జరుగుతున్నాయి.
Happy Birthday to the USTAAD of style, swag and box office - POWER STAR @PawanKalyan ❤🔥#UstaadBhagatSingh will be a feast for fans and a delight for the audience 💥💥#HBDPawanKalyan@harish2you @sreeleela14 #RaashiiKhanna @ThisIsDSP @DoP_Bose #AnandSai @MythriOfficial… pic.twitter.com/dWGSIKO5KI— Ustaad Bhagat Singh (@UBSTheFilm) September 1, 2025