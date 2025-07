ETV Bharat / entertainment

కీరవాణి తండ్రి కన్నుమూత- సినీ ప్రముఖుల సంతాపం - KEERAVANI FATHER PASSED AWAY

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 8, 2025 at 8:45 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 9:09 AM IST 2 Min Read

Keeravani Father Passed Away : ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి ఇంట విషాదం నెలకొంది. ఆయన తండ్రి శివశక్తి దత్తా (92) అనారోగ్య కారణాలతో తుదిశ్వాస విడిచారు. హైదరాబాద్​లోని మణికొండలోని తన నివాసంలో సోమవారం రాత్రి కన్నుమూశారు. ఇప్పటికే ఆయన పలు సినీ గీతాలను రచించారు. 1932 అక్టోబర్ 8వ తేదీన ఆంధప్రదేశ్​లోని రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని కొవ్వూరులో శివశక్తి దత్తా జన్మించారు. ఆయన అసలు పేరు కోడూరి సుబ్బారావు. చిన్నప్పుడు నుంచి ఆయనకు కళలపై మంచి ఆసక్తి ఉండేది. దీంతో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి ముంబయిలోని ఓ ఆర్ట్స్ కాలేజ్​లో చేరారు. అక్కడ చదువుకున్న రెండేళ్ల తర్వాత కొవ్వూరుకు తిరిగొచ్చారు. కమలేశ్ అనేక కలం పేరుతో చిత్రకారుడిగా పనిచేసిన ఆయన, ఆ తర్వాత సంగీతంపై ఇష్టంతో గిటార్‌, సితార్‌, హార్మోనియం శ్రద్ధతో నేర్చుకున్నారు. అనంతరం మద్రాస్ వెళ్లిపోయారు. తన తమ్ముడు విజయేంద్రప్రసాద్​తో కలిసి సినీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు. 1988లో రిలీజ్ అయిన జానకి రాముడు మూవీతో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు.

జానకిరాముడు మూవీకి శివశక్తి దత్తా స్క్రీన్‌రైటర్‌గా వర్క్ చేశారు. ఆ తర్వాత అనేక సినిమాలకు పాటలు అందించారు. బాహుబలి 1లోని మమతల తల్లి, ధీవరతోపాటు బాహుబలి 2లోని సాహోరే బాహుబలి పాటను రచించారు. ఎన్టీఆర్‌: కథానాయకుడు (కథానాయక), ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (రామం రాఘవమ్‌), హనుమాన్‌ (అంజనాద్రి థీమ్‌ సాంగ్‌), సై (నల్లా నల్లాని కళ్ల పిల్ల) వంటి సినిమాల్లో కొన్ని పాటలకు కూడా లిరిక్స్‌ రాశారు. కుటుంబ నేపథ్యానికి వస్తే, శివశక్తి దత్తాకు ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు కీరవాణి కాగా, మరో ఇద్దరు కల్యాణి మాలిక్‌, శివశ్రీ కంచి. అదే సమయంలో శివశక్తి దత్తాకు ఒక అన్న, అక్క, నలుగురు తమ్ముళ్లు కూడా ఉన్నారు. ఆయన తమ్ముడు ప్రముఖ సినీ రచయిత విజయేంద్ర ప్రసాద్. అనేక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలకు కథ అందించారు. స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్‌.ఎస్‌. రాజమౌళి, గాయని, సంగీత దర్శకురాలు ఎం.ఎం.శ్రీలేఖకు శివశక్తి దత్తా పెద్దనాన్న అవుతారు. సినీ ప్రముఖుల సంతాపం

ఇప్పుడు శివశక్తి దత్తా కన్నుమూసిన నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.

