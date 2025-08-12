ETV Bharat / entertainment

'ఆ ఈవెంట్​కు నేను ధనుశ్​ను పిలువలేదు'- డేటింగ్ రూమర్స్​పై​ మృణాల్​ ఫస్ట్ రియాక్షన్ - MRUNAL THAKUR REACTION ON DATING

ధనుశ్- మృణాల్ డేటింగ్ రూమర్స్- క్లారిటీ ఇచ్చిన సీతారామం బ్యూటీ

Mrunal Thakur Reaction
Mrunal Thakur Reaction (Source: Mrunal Thakur Insta post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2025 at 11:07 AM IST

Mrunal Thakur Reaction On Dating: తమిళ స్టార్ హీరో ధనుశ్​తో​ తాను డేటింగ్​లో ఉన్నట్లు వస్తున్న వార్తలపై సీతారామం ఫేమ్ హీరోయిన్ మృణాల్​ ఠాకుర్​ తొలిసారిగా స్పందించారు. తాజాగా జరిగిన ఓ మీడియా ఇంటర్యూలో దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు. తమ గురించి ఎవరూ తప్పుగా అనుకోకూడదని తానే స్వయంగా మాట్లాడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంపై తాజాగా మాట్లాడి రూమర్లకు చెక్ పెట్టారు. మరి ఆమె ఏమన్నారంటే?

మృణాల్​- ధనుశ్​ ఇద్దరూ డేటింగ్​లో ఉన్నారంటూ కొన్నిరోజులగా ప్రచారం సాగుతోంది. మృణాల్ బర్త్​ డే పార్టీలో ఈ ఇద్దరూ కనిపించిన ఫొటోలు , వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యాయి.​ అలాగే ధనుశ్​ సినిమాలనే ఆమె వింటున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఆమె స్పాటిఫై ప్లే లిస్ట్ కూడా వైరలైంది. కానీ ఈ ప్రచారంపై వీరిద్దరూ ఇప్పటికి వరకూ ఎక్కడా స్పందించలేదు. తాజాగా జరిగిన ఓ తమిళ్​ ఇం​టర్యూలో మాత్రం డేటింగ్ వార్తలపై మృణాల్​ను అడగ్గా, దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

"నా చుట్టు ఏమి జరుగుతుందో నాకు తెలుసు. అవన్ని నాకు చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తున్నాయి. నేను ధనుశ్​- నేను స్నేహితులం మాత్రమే. సన్​ ఆఫ్​ సర్దార్​ సినిమా ఈవెంట్​కు ధనుశ్​ గెస్ట్​గా వచ్చారు. కానీ నేను ఆయనను ఆహ్వానించలేదు. అజయ్​ దేవ్​గనే​ ఆయనను ఈవెంట్​కు రమ్మని పిలిచారు. దీన్ని ఎవ్వరు తప్పుగా అనుకోకూడదనే నేను చెప్తున్నాను" అంటూ డేటింగ్​ వార్తలపై స్పష్టతనిచ్చారు మృణాల్.

ఈ వార్తలు ఎలా మొదలైయ్యాయంటే?
ధనుశ్​- ఆనంద్​ ఎల్​ రాయ్​ కాంబినోషన్​లో తెరకెక్కిన సినిమా తేరే ఇష్క్​ మే. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ పార్టీలో మృణాల్​ కనిపించారు. ఆ తర్వాత సన్​ ఆఫ్​ సర్ధార్​ 2 సినిమా ఫం​క్షన్​లో ధనుశ్​ మృణాల్​ చేయి పట్టుకొని కనిపించారు. ఆలానే ధనుష్​ కుటుంబ సభ్యులను సోషల్​ మీడియాలో మృణాల్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఇలా వీరిద్దరు డేటింగ్​లో ఉన్నట్టు వార్తలు బలపడ్డాయి.

అయితే 2022లో ధనుశ్​ రజనీకాంత్​ కూతురు ఐశ్వర్య రజనీరాంత్​తో 18 ఏళ్ల వివాహ బంధానికి స్వస్తి పలికారు. వారిద్దరికి ఇద్దరు పిల్లలు. ప్రస్తుతం ధనుశ్​ తన కెరీర్​పై ఫోకస్​ పెట్టారు. రీసెంట్​గా కుబేర సినిమాతో మంచి హిట్​ సాధించి నటనలో మరోక మెట్టును ఎక్కారు.

