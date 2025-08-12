Mrunal Thakur Reaction On Dating: తమిళ స్టార్ హీరో ధనుశ్తో తాను డేటింగ్లో ఉన్నట్లు వస్తున్న వార్తలపై సీతారామం ఫేమ్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ తొలిసారిగా స్పందించారు. తాజాగా జరిగిన ఓ మీడియా ఇంటర్యూలో దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు. తమ గురించి ఎవరూ తప్పుగా అనుకోకూడదని తానే స్వయంగా మాట్లాడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంపై తాజాగా మాట్లాడి రూమర్లకు చెక్ పెట్టారు. మరి ఆమె ఏమన్నారంటే?
మృణాల్- ధనుశ్ ఇద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ కొన్నిరోజులగా ప్రచారం సాగుతోంది. మృణాల్ బర్త్ డే పార్టీలో ఈ ఇద్దరూ కనిపించిన ఫొటోలు , వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యాయి. అలాగే ధనుశ్ సినిమాలనే ఆమె వింటున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఆమె స్పాటిఫై ప్లే లిస్ట్ కూడా వైరలైంది. కానీ ఈ ప్రచారంపై వీరిద్దరూ ఇప్పటికి వరకూ ఎక్కడా స్పందించలేదు. తాజాగా జరిగిన ఓ తమిళ్ ఇంటర్యూలో మాత్రం డేటింగ్ వార్తలపై మృణాల్ను అడగ్గా, దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.
"నా చుట్టు ఏమి జరుగుతుందో నాకు తెలుసు. అవన్ని నాకు చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తున్నాయి. నేను ధనుశ్- నేను స్నేహితులం మాత్రమే. సన్ ఆఫ్ సర్దార్ సినిమా ఈవెంట్కు ధనుశ్ గెస్ట్గా వచ్చారు. కానీ నేను ఆయనను ఆహ్వానించలేదు. అజయ్ దేవ్గనే ఆయనను ఈవెంట్కు రమ్మని పిలిచారు. దీన్ని ఎవ్వరు తప్పుగా అనుకోకూడదనే నేను చెప్తున్నాను" అంటూ డేటింగ్ వార్తలపై స్పష్టతనిచ్చారు మృణాల్.
ఈ వార్తలు ఎలా మొదలైయ్యాయంటే?
ధనుశ్- ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ కాంబినోషన్లో తెరకెక్కిన సినిమా తేరే ఇష్క్ మే. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ పార్టీలో మృణాల్ కనిపించారు. ఆ తర్వాత సన్ ఆఫ్ సర్ధార్ 2 సినిమా ఫంక్షన్లో ధనుశ్ మృణాల్ చేయి పట్టుకొని కనిపించారు. ఆలానే ధనుష్ కుటుంబ సభ్యులను సోషల్ మీడియాలో మృణాల్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఇలా వీరిద్దరు డేటింగ్లో ఉన్నట్టు వార్తలు బలపడ్డాయి.
అయితే 2022లో ధనుశ్ రజనీకాంత్ కూతురు ఐశ్వర్య రజనీరాంత్తో 18 ఏళ్ల వివాహ బంధానికి స్వస్తి పలికారు. వారిద్దరికి ఇద్దరు పిల్లలు. ప్రస్తుతం ధనుశ్ తన కెరీర్పై ఫోకస్ పెట్టారు. రీసెంట్గా కుబేర సినిమాతో మంచి హిట్ సాధించి నటనలో మరోక మెట్టును ఎక్కారు.
