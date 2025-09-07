మహవతార్ నరసింహ చూశారా? మరి బెస్ట్ 6 మైథలాజికల్ యానిమేటెడ్ సినిమాస్ గురించి తెలుసా?
ది బెస్ట్ మైథలాజికల్ యానిమేటెడ్ సినిమాస్- ఇవి తప్పక చూడాల్సిందే!
Published : September 7, 2025 at 5:28 PM IST
Mythological Stories Must To Watch : ఇటీవల విడుదలైన 'మహావతార్ నరసింహా' సినిమా బాక్సాఫీస్ను బద్దలు కొట్టేలా కలెక్షన్స్ సంపాదించింది. ఫుల్ యానిమేటెడ్ మైథలాజికల్ జాన్రాలో దీనిని తెరకెక్కించారు. పురాణ గాథలకు మరో సారి ప్రాణం పోయవచ్చు అనడానికి ఈ చిత్రమే ఒక ఉదాహరణ. వయస్సు పరిమితి లేకుండానే సినిమాతో పాటు, అందులో ఉన్న స్టోరీని అందరు అర్థం చేసుకునే విధంగా దీనిని తెరకెక్కించారు. ఈ తరహా సినిమాలు ఎన్నో లెజెండరీ పాత్రలను బతికిస్తూ ఉంటాయి. భారతీయ పురాణాలు- ధైర్యసాహసాలు, భక్తి, చెడుపై మంచి అంతిమ విజయాన్ని జరుపుకునే విధానం కథలకు నిధి వంటివి. ఈ పురాణ కథలకు అందంగా ప్రాణం పోసే ఏడు యానిమేటెడ్ చిత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇవి కచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమాలే. అవేంటంటే!
మహావతార్ నరసింహ
ఈ సినిమా 2025లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో మహా విష్ణువు నరసింహ అవతారం ఎందుకు ఎత్తాల్సి వచ్చింది. ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి హిరణ్యకశ్యపుడికి నరసింహుని ఎలా చూపించాడు. ఆ రాక్షసుడి నరసింహమూర్తి ఎలా సంహరించాడు అనే కథతో దీనిని తెరకెక్కించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్లు వసూలు చేసింది.
కృష్ణ ఔర్ కంస్ (2012)
ఈ చిత్రంలో తన దుష్ట మామ కంసుడి నిరంకుశత్వాన్ని అంతం చేయడానికి జన్మించిన శ్రీకృష్ణుడి బాల్యాన్ని చూపిస్తారు. ఇందులో కృష్ణుడు అద్భుతాలను ప్రదర్శిస్తారు. చెడుపై మంచి సాధించిన అంతిమ విజయంతో సినిమాను ముగిస్తారు మూవీ మేకర్స్.
అర్జున్ ది వారియర్ ప్రిన్స్ (2012)
అర్జునుడి వైపు నుంచి మహాభారతాన్ని తిరిగి చెప్పే ప్రయత్నమే ఈ సినిమా. ఈ చిత్రంలో 9 సంవత్సరాల బాలుడు నుంచి ఇతిహాసాలలోని గొప్ప యోధులలో ఒకరిగా అర్జునుడు ఎలా పరివర్తన చెందాడో స్పష్టంగా చూపిస్తారు. ఇది అతని శిక్షణ, పోరాటాలతో ఒక గొప్ప యోధుడిగా ఎలా ఎదిగాడో అందంగా చిత్రీకరించిన మూవీ.
రామాయణ (2010)
లార్డ్ రామాస్ జర్నీలో ఈ యానిమేటెడ్ సినిమాలో రాముడిగా మనోజ్ బాజ్పేయి, సీతగా జూహి చావ్లా , రావణుడిగా అశుతోష్ రాణా వంటి నటుల డబ్బింగ్ ఇచ్చారు. వారి స్వరంతో నిజంగానే పాత్రలు మాట్లాడుతున్నాయా అన్నట్లు అనుభూతిని కల్పిస్తాయి. ఈ చిత్రం స్పష్టమైన యానిమేషన్తో నీతి, భక్తి కాలాతీత కథను ప్రదర్శిస్తుంది.
ఘటోత్కచ (2008)
మహాభారతంలోని భీముని కుమారుడు ఘటోత్కచ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందించినది ఈ చిత్రం. ఘటోత్కచుని మాయాజాలం, అతని జీవిత కథను హృదయాలయాలను కదిలించేలా దీనిని తీశారు. 2008 కేన్స్ చలనచిత్రోత్సవంలో ప్రదర్శించిన తర్వాత ఇది అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించింది.
బాల్ గణేశ్ (2007)
పిల్లల కోసం ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైన చిత్రం గణేశ్ బాల్య సాహసాల గురించి చూపిస్తుంది. అతనికి చిన్న వయస్సు ఉన్నప్పటికీ, గణేశ్ జ్ఞానం, తెలివి దైవిక బలంతో దుష్ట శక్తులను ఎదుర్కొన్నారో ఇందులో చిత్రీకరించారు.
రామాయణ ది లెజెండ్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ రామ (1996)
భారతదేశం, జపాన్ మధ్య సహకార నిర్మాణం ఈ చిత్రం. ఈ యానిమేషన్ క్లాసిక్ వాల్మీకి రామాయణాన్ని ఉత్కంఠభరితమైన దృశ్యాలతో తెరపైకి తెచ్చింది. 2024లో రీ- రిలీజైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. థియేటర్లలో ఈ చిత్రం బాగా ఆడింది.