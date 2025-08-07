Essay Contest 2025

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే! - MOVIE DIRECTOR WITH NO FLOPS

దిగ్గజ దర్శకుడిగా పేరు- ఒక్కో సినిమాకు రూ.200కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ ఛార్జ్!- తీసిన అన్ని సినిమాలు హిట్లే!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 6:46 PM IST

Movie Director With No Flops: సినీ ఇండస్ట్రీలో గెలుపోటములు కామనే. అలాగే ద‌ర్శ‌కుల‌న్నాక‌ హిట్లు, ఫ్లాపులు సహజమే. కెరీర్ ఆరంభం నుంచి ఎంత మంచి చ‌రిత్ర ఉన్న డైరెక్ట‌ర్ అయినా సరే, ఏదో ఒక సమ‌యంలో ప్ర‌తికూల ఫ‌లితాలు చవిచూసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. భారీ అంచనాలతో సినిమాలను తెరకెక్కిస్తే అవి బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొడుతుంటాయి. కానీ ఓ డైరెక్ట‌ర్ మాత్రం తన 24 ఏళ్ల కెరీర్ లో ఇప్పటివరకు ఫ్లాప్ రుచి చూసిందేలేదు. ఆయన తెరకెక్కించిన 12 సినిమాలు వరుసగా హిట్ అయ్యాయి. అలాగే ఏకంగా రూ.4,200 కోట్ల కలెక్షన్లను కొల్లగొట్టాయి. ఇంతకీ ఆ దర్శకుడు ఎవరు? ఆయన హిట్లు కొట్టిన సినిమాలేవి? తదితర విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.

24 ఏళ్ల క్రితం సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ
మనం మాట్లాడుకుంటున్నది దర్శకం దిగ్గజం ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గురించే. ఆయన 2001లో 'స్టూడెంట్ నెం.1' సినిమాతో ఇండస్ట్రీలో తన దైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అప్పటి నుంచి జక్కన్న తీసిన సినిమా ఒక్కటి కూడా ఫ్లాప్ కాలేదు. అన్నీ సూపర్ హిట్లే. భారీగా కలెక్షన్లు కొల్లగొట్టినవే. గ్రాండ్ విజువల్స్, ఆకర్షణీయమైన కథనాలతో రాజమౌళి సినిమా తీయడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు ఆయన మూవీస్​కు ఫిదా అయిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో థియేటర్లకు పోటెత్తుతున్నారు. దీంతో జక్కన్న సినిమాలకు వందలాది కోట్ల రూపాయలు కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి. అందుకే దర్శకధీరుడు ఒక్కో సినిమాకు రూ.200 కోట్లు ఛార్జ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

జక్కన్న సక్సెస్​కు రాజముద్ర
రాజమౌళి అనేది పేరు కాదు, విజయానికి రాజముద్ర అని నిరూపించారు. 'స్టూడెంట్‌ నెం.1' మొదలుకొని, ఇప్పటివరకూ ఆయన తీసిన ప్రతి సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద విజయం సాధించింది. 'స్టూడెంట్‌ నెం.1' తర్వాత జక్కన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో 'సింహాద్రి'ని తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీ అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. తారక్ కెరీర్ సక్సెస్ కావడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. సై (నితిన్), ఛత్రపతి (ప్రభాస్) వంటి చిత్రాలతో తన విజయ పరంపరను కొనసాగించారు. 'సై' సినిమాలో రగ్బీ ఆటను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. అలాగే ఛత్రపతిలో పాలిటిక్స్, మాఫియాను చూపించి ఆకట్టుకున్నారు.

'విక్రమార్కుడు'లో మాస్ మహారాజా రవితేజను పోలీస్ ఆఫీసర్​గా చూపించి జక్కన్న ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే 'యమదొంగ'లో తారక్​ను పౌరాణిక పాత్రలో చూపించారు. రామ్ చరణ్ 'మగధీర'తో విజువల్ వండర్ డోస్​ను మరింత పెంచారు జక్కన్న. ఆ తర్వాత కమెడియన్ సునీల్ తో 'మర్యాద రామన్న' తీశారు. 'ఈగ', 'బాహుబలి', 'ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌' లతో రాజమౌళి ఎంతటి సంచలనం సృష్టించారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఈ సినిమాలన్నీ బాక్సాఫీస్​ను షేక్ చేశాయి. ఈ సినిమాలన్నీ విభిన్న కథలతో తెరకెక్కి విజయం సాధించాయి. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఆస్కార్​ను సైతం తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం జక్కన్న మహేశ్‌ బాబు కథానాయకుడిగా ఓ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది.

తిరుగులేని ట్రాక్ రికార్డు
24 ఏళ్ల కెరీర్ లో ఈ దర్శక దిగ్గజం 12 సినిమాలు తీయగా, అవన్నీ విజయం సాధించాయి. ప్రతీ సినిమా కూడా నిర్మాతలకు లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. అలాగే భారతీయ సినిమా స్థాయిని జక్కన్న మరో లెవెల్​కు తీసుకెళ్లాడనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. జక్కన్న తీసిన అన్ని సినిమాలు కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 4,200 కోట్లు కొల్లగొట్టాయి. సక్సెస్​కు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారిన జక్కన్న ఒక్కో సినిమాకు రూ.200కోట్లు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

