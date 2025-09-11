అత్యంత హింసాత్మక చిత్రం- 'యానిమల్', 'కిల్'లను మించిన సౌత్ఇండియా మూవీ తెలుసా?
కేవలం రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్తోనూ హైరేంజ్ కలెక్షన్లు- సీక్వెల్ కోసం సన్నాహాలు, కీలక పాత్రలో మోహన్ లాల్?
Published : September 11, 2025 at 7:19 PM IST
Most Violent Film of 2024 : భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించే సినిమాలే మంచి కలెక్షన్లు సాధిస్తాయని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ 2024 డిసెంబరు 20న రిలీజైన ఒక దక్షిణ భారత చిత్రం మాత్రం అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేసింది. కేవలం రూ. 30 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మితమైనప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.115 కోట్లకుపైగా కలెక్షన్లను సాధించింది. అదుర్స్ అనిపించే స్టోరీ వల్లే, అంతకుముందు రిలీజైన లక్ష్య లల్వానీ 'కిల్', రణబీర్ కపూర్ 'యానిమల్' చిత్రాల రేంజులో ఆ సౌత్ ఇండియన్ మూవీ విజయాన్ని అందుకుంది. 2024లో భారత్లో 'అత్యంత హింసాత్మక చిత్రం'గా నిలిచింది. దీని సీక్వెల్ కోసం ఇప్పుడు అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇంతటి క్రేజ్ను పొందిన మూవీలోని థ్రిల్లింగ్ స్టోరీ ఏమిటి? దాని సక్సెస్కు కారణాలేమిటి? తెలుసుకుందాం.
స్టోరీ + గ్రాఫిక్స్ ఎఫెక్ట్స్ + నటనా కౌశలం
దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమ ఖ్యాతిని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన ఆ సినిమా పేరు 'మార్కో' (Marco). ఈ యాక్షన్ మూవీలో కథను అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు. హింసాత్మక ఘటనలను చక్కటి గ్రాఫిక్స్ ఎఫెక్ట్స్తో చూపించారు. అందుకే ఇది 2024లో 'అత్యంత హింసాత్మక చిత్రం' అనే టైటిల్ను పొందగలిగింది. స్టోరీని రాసిన హనీఫ్ అదేనీయే ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్గానూ వ్యవహరించారు. మార్కో మూవీ నిర్మాత పేరు షరీఫ్ మహ్మద్. ఈ సినిమాలోని ప్రధానమైన మార్కో పీటర్ (మార్కో జూనియర్) పాత్రను ఉన్ని ముకుందన్ పోషించారు. ఆయన నటనా కౌశలం, ఎమోషనల్ హావభావాలతో ప్రేక్షకుల మనసులను గెల్చుకున్నారు. మార్కో మూవీని తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేశారు. రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మితమైన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.115 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసింది. ఇందులో రూ.60.27 కోట్లు భారతీయ బాక్సాఫీస్ నుంచే వచ్చాయి. 2024లోనే రూ.20 కోట్ల బడ్జెట్తో రిలీజైన 'కిల్' మూవీ రూ.47 కోట్లను, రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్తో రిలీజైన 'యానిమల్' మూవీ రూ.917 కోట్లను వసూలు చేశాయి. అంటే తక్కువ బడ్జెట్తోనే 'కిల్', 'యానిమల్' మూవీల స్థాయిలో కలెక్షన్లను సాధించడంలో 'మార్కో' సఫలమైంది. ఈ మూవీ ప్రస్తుతం జియో హాట్స్టార్, సోనీ లివ్లో ప్రసారం అవుతోంది. దీనికి 6.7 IMDb రేటింగ్ లభించడం విశేషం.
'మార్కో 2'కు సన్నాహాలు- ప్రత్యేక పాత్రలో మోహన్ లాల్?
'మార్కో' సీక్వెల్ వీలైనంత త్వరగా రావాలని సినీ ప్రియులు కోరుకుంటున్నారు. అందుకే ఈ చిత్రనిర్మాతలు 'మార్కో 2'ను రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ మూవీ సీక్వెల్ నిర్మాణ స్థాయి, కథనం మార్కోను మించిన ప్రమాణాలతో ఉండాలని వారు టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు. మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ మార్కో 2లో కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఒకవేళ అదే జరిగితే, మలయాళ సినీ పరిశ్రమలో ఈ మూవీపై అంచనాలు మరింతగా పెరిగిపోతాయి.
థ్రిల్లింగ్ స్టోరీతో 'మార్కో' మాయాజాలం
'మార్కో' విజయంలో నటులు, గ్రాఫిక్స్ పాత్ర ఎంతైతే ఉందో, స్టోరీ పాత్ర కూడా అంతే ఉందని చెప్పుకోవాలి. కేరళకు చెందిన 'అదట్టు' కుటుంబం బంగారాన్ని స్మగ్లింగ్ చేస్తుంటుంది. ఈ ఫ్యామిలీ చుట్టూనే సినిమా కథ మొత్తం తిరుగుతుంది. 'అదట్టు' కుటుంబ పెద్ద పేరు జార్జ్ పీటర్. ఇతడి తమ్ముడి పేరు విక్టర్. విక్టర్కు కంటిచూపు ఉండదు. అకస్మాత్తుగా విక్టర్ ఆప్త మిత్రుడు వసీమ్ హత్య జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో సంఘటనా స్థలంలోనే విక్టర్ ఉంటాడు. అనంతరం పోలీసులకు అతడు కీలకమైన సమాచారాన్ని చెబుతాడు. అత్తరు(సెంట్) వాసన, వాహనం పేరు (ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్) ఆధారంగా హంతకుడిని విక్టర్ గుర్తిస్తాడు. దీంతో వసీమ్ను హత్య చేసింది రస్సెల్ అని పోలీసు దర్యాప్తులో తేలుతుంది. వసీమ్ అన్నయ్య తారిఖ్, రస్సెల్ కలిసి ఈ హత్యకు కుట్రపన్నారని వెల్లడవుతుంది. దీంతో విక్టర్పై రస్సెల్ పగపడతాడు. విక్టర్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లి, హైడ్రోఫ్లోరిక్ యాసిడ్ తొట్టిలో వేసి చంపుతాడు.
మార్కో ఎంట్రీతో కథ రసవత్తరం
'అదట్టు' కుటుంబం దత్త పుత్రుడు మార్కో. అతడిని సేఫ్టీ కోసం ఇటలీలో ఉంచుతారు. అయితే విక్టర్ హత్యకు గురయ్యాక కేరళకు మార్కో వచ్చేస్తాడు. విక్టర్ హత్యకు ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకుంటానని చర్చిలో శపథం చేస్తాడు. ఇందులో భాగమైన ఏ ఒక్కరినీ వదలనని అంటాడు. అలా చేయొద్దని, హింసకు దిగొద్దని జార్జ్ పీటర్ వారించినా మార్కో వినిపించుకోడు. విక్టర్ను హత్య చేసిన రస్సెల్ తండ్రి పేరు టోనీ ఐజాక్. అతడు కూడా గోల్డ్ స్మగ్లింగే చేస్తుంటాడు. రస్సెల్, టోనీ ఐజాక్, ఇతర విలన్స్ను మార్కో ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? ఏమేం చేశాడు? ప్రతీకారం ఎలా తీర్చుకున్నాడు? అనేదే ఈ మూవీలో ప్రధానంగా చూపించారు.