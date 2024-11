ETV Bharat / entertainment

యాక్షన్ మోడ్​లో మోక్షజ్ఞ - కొత్త లుక్ వైరల్​

Mokshagna New Look ( source Prasanth Varma Twitter )

By ETV Bharat Telugu Team

Mokshagna New Look in Prasanth Varma Movie : నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడిగా మోక్షజ్ఞ సినీ ఎంట్రీకి రెడీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. 'హనుమాన్' ఫేమ్ యంగ్ టాలెంటెడ్​ డైరెక్టర్​ ప్రశాంత్ వర్మతో కలిసి ఓ సినిమా చేయనున్నారు. అయితే ఈ సినిమాను అధికారికంగా ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఈ మూవీ ఎలా ఉండబోతుందా? అని నందమూరి ఫ్యాన్స్​లో తెగ ఆసక్తి మొదలైంది. తాజాగా ఇప్పుడు మోక్షజ్ఞ షూటింగ్​ సెట్స్​లోకి అడుగుపెట్టి, యాక్షన్‌ కోసం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ ఓ ఫొటోను పోస్ట్ చేశారు.

అయితే మొదటి సారి 'సింబా ఈజ్ కమింగ్' అంటూ విడుదల చేసిన మోక్షజ్ఞ లుక్​ చూసి అభిమానులంతా ఫిదా అయిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. సోషల్ మీడియాలో ఈ పిక్​ ఓ రేంజ్​లో వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ మోక్షజ్ఞకు సంబంధించి రెండో లుక్​ను విడుదల చేశారు. ఇందులో మోక్షజ్ఞ అద్దంలో చూసుకుంటూ లైట్ బియర్డ్​తో స్టైలిష్​గా కనిపించారు. బ్లూ కలర్ చెక్​ షర్ట్​లో కనిపించారు. 'దీనికి రెడీ ఫర్ సమ్ యాక్షజ్ఞ?'("యాక్షన్‌ కోసం సిద్ధమా?") అంటూ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు ప్రశాంత్ వర్మ. 'సింబా ఈజ్‌ కమ్మింగ్‌' అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ జత చేశారు.

ఇకపోతే మోక్షజ్ఞ మూవీలో హీరోయిన్​గా బాలీవుడ్ హీరోయిన్ రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాశి థడాని నటిస్తోందని తెలుస్తోంది. ఈ యంగ్ బ్యూటీ మోక్షుతో రొమాన్స్ చేయనుందని ఆ మధ్య జోరుగా వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయంపై మేకర్స్ నుంచి ఎటువంటి క్లారిటీ లేదు.