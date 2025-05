ETV Bharat / entertainment

మిస్ వరల్డ్ ప్రైజ్​మనీ ఎంత? గెలిస్తే ఎన్ని ప్రయోజనాలో మీకు తెలుసా? - MISS WORLD 2025 WINNER

miss world 2025 winner ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 1, 2025 at 12:26 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 12:54 AM IST 2 Min Read

Miss World 2025 Winner : అందరూ ఎంతగానో ఎదురుచూసిన మిస్​ వరల్డ్ ఎవరనే విషయం తేలింది. ప్రపంచ సుందరిగా థాయిలాండ్​కు చెందిన ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌ గెలిచారు. మిస్‌ వరల్డ్‌గా ఎంపికైన సుచాతకు రూ.8.5 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ అందుకున్నారు. ఈ నగదును మిస్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్, ప్రధాన స్పాన్సర్‌లు అందిస్తారు. అయితే, మిస్ వరల్డ్ గెలిచిన వారికి కేవలం ప్రైజ్​ మనీ కాకుండా అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గెలిచిన వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అందాల పోటీలో గెలిచిన వారు కోట్ల రూపాయల నగదుతో పాటు లండన్‌లో ఏడాది పొడవునా నివాసం, డిజైనర్‌ దుస్తుల వార్డ్‌రోబ్‌తోపాటు మేకప్, చెప్పులు, నగలు అన్నీ విజేతకు ఉచితంగా దక్కుతాయి. అంతేకాకుండా ఫిట్‌నెస్‌, పోషకాహార నిపుణులు, పీఆర్‌ సిబ్బంది ఈ కాలంలో ఆమెకు సహాయంగా ఉంటారు. మిస్‌వరల్డ్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ ఒప్పందాలను అనుసరించి ‘బ్యూటీ విత్‌ ఎ పర్పస్‌’ ప్రాజెక్టులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ప్రపంచమంతా పర్యటించే ఛాన్స్ పొందుతారు. ఇంకా ఈ ఏడాది మొత్తం మిస్‌ వరల్డ్‌ ఆర్గనైజేషన్, అది నిర్వహిస్తున్న దాతృత్వ కార్యక్రమాలకు రాయబారిగా వ్యవహరించనున్నారు. అలాగే, విజేతకు స్పాన్సర్ల నుంచి ప్రత్యేక బహుమతులతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ పురస్కారాలు కూడా లభిస్తాయి.

అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, కెరీర్ అవకాశాలు

అలానే, గెలిచిన అందాల భామ తన సొంత సేవాకార్యక్రమాలనూ నిర్వహించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ గెలుచుకున్న వారికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఫలితంగా అనేక బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్‌లు, సినీ అవకాశాలు, మోడలింగ్ కాంట్రాక్టులు వస్తుంటాయి. అయితే, మోడలింగ్, నటన అవకాశాలు వస్తే మాత్రం మిస్‌ వరల్డ్‌ సంస్థ అనుమతితో కొనసాగిస్తారు. గతంలో మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ గెలుచుకున్న భారతీయలు ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, ప్రియాంక చోప్రా, మానుషి చిల్లర్ వంటి వారు ప్రపంచ సుందరి కిరీటం అందుకున్న తర్వాత తమ కెరీర్‌లో అద్భుతంగా రాణించారు. హైదరాబాద్‌ హైటెక్స్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ సెంటర్‌లో 72వ మిస్‌వరల్డ్‌ తుది పోటీలు ఘనంగా ముగిశాయి. 108 దేశాలకు చెందిన అందగత్తెలు పోటీపడగా ఫైనల్ పోటీలకు పలు పోటీల్లో సత్తా చాటి 40 మంది ఎంపికయ్యారు. ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్‌ విభాగానికి ఒక్కో ఖండం నుంచి ఒక్కొక్కరు ఎంపికయ్యారు. ఈ ఫైనల్ పోటీలకు జడ్జిలుగా సోనూ సూద్, సుధారెడ్డి, 2014 మిస్ ఇంగ్లండ్ కెరీనా వ్యవహరించారు.

Last Updated : June 1, 2025 at 12:54 AM IST