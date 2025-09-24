ETV Bharat / entertainment

'ఓజీ' కోసం 'మిరాయ్'​ త్యాగం- ఆ స్క్రీన్స్ పవన్​ సినిమాకే

మిరాయ్ మూవీటీమ్ కీలక నిర్ణయం- ఓజీ సినిమా కోసం స్క్రీన్స్​ త్యాగం

Mirai Screens For OG
Mirai Screens For OG (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 11:50 AM IST

1 Min Read
Mirai Screens For OG : బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర 'మిరాయ్' సెన్సేషన్‌గా దూసుకుపోతున్న కీలక సమయంలో నిర్మాత టీ.జీ. విశ్వప్రసాద్, 'మిరాయ్' టీమ్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. సినిమా పీక్‌ రన్‌లో ఉన్నప్పటికీ, ఒక్కరోజు కొన్ని స్క్రీన్స్​లో మిరాయ్‌ షోలు ఆపి, పవన్‌ కల్యాణ్‌ నటించిన 'ఓజీ' సినిమాకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అంటే ఓజీ రిలీజ్ కానున్న సెప్టెంబర్ 25న మిరాయ్ షోలు కొన్నింటిలోనే నడుస్తాయి.

శుక్రవారం నుంచి మళ్లీ 'మిరాయ్‌' షోలు రీ స్టార్ట్ అవుతాయని టీమ్ ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్‌ 26 నుంచి ఎంపిక చేసిన థియేటర్స్‌లో మాత్రమే మిరాయ్ ఉండనుంది. ఈ నిర్ణయం పట్ల అభిమానులు, ఇండస్ట్రీ వర్గాలు మిరాయ్ టీమ్​పై ప్రశంసలు కురిస్తున్నారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌పై నిర్మాత విశ్వప్రసాద్‌కు ఉన్న అనుబంధం ఎంత గొప్పదో ఈ నిర్ణయం ద్వారా అందరికి తెలుస్తుంది. సినిమా లాభాల కంటే పవన్​పై తనకున్న గౌరవాన్ని విశ్వప్రసాద్ తీసుకున్న నిర్ణయం, సినీ ఇండస్ట్రీలో అనుబంధాలు ఎంత గొప్పవో అని మరోసారి రుజువైంది.

ప్రొడ్యూసర్​ విశ్వప్రశాద్​ నిర్ణయానికి ఉత్తరాంధ్ర పవన్​ ఫ్యాన్స్​ థాంక్స్ చెప్పారు. 'మిరాయ్'​ సినిమా కోసం బుక్​ చేసుకున్న థియేటర్స్​ను కూడా 'ఓజీ' ప్రీమియర్స్​కు ఇచ్చేసినందుకు ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. నిర్మాత నిర్ణయాన్ని గౌరవించి 'ఓజీ'కి కొన్ని స్క్రీన్స్​ను ఇచ్చినందుకు హీరో తేజ సజ్జాకు కూడా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ప్రస్తుతం 'మిరాయ్‌' బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఘన విజయాన్ని అందుకొని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్‌ దిశగా దూసుకెళ్తోంది. నార్త్ అమెరికాలో 3 మిలియన్‌ డాలర్​ల వైపునకు దూసుకెళ్తుంది. ఈ ఏడాది యూఎస్‌ఏలో హైయ్యెస్ట్ కలెక్షన్లు (గ్రాస్) సాధించిన తెలుగు సినిమాగానూ నిలువనుంది. అలాగే ప్రేక్షకుల డిమాండ్‌ మేరకు మంగళవారం నుంచి మేకర్స్‌ వైబ్ ఉంది పాటను కూడా జోడించారు. దీంతో థియేటర్లలో ఇంకా ఎక్కువ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ పెరిగే అవకాశం ఉంది.

