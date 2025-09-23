ప్రేక్షకులకు గుడ్ న్యూస్- 'వైబ్ ఉంది' సాంగ్ థియేటర్లో రిలీజ్!
థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతున్న 'వైబ్ ఉంది' పాట- ఫ్యాన్స్లో ఫుల్ జోష్
Published : September 23, 2025 at 3:26 PM IST
Vibe Undi Song In Theaters: 'మిరాయ్' సినిమాకు ఫుల్ పాపులారిటీ సంపాదించి పెట్టిన పాట 'వైబ్ ఉంది'. ఈ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ను తెచ్చుకుంది. కానీ మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక ఆ పాట ఫైనల్ కట్లో లేకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే, ఇప్పుడు ప్రేక్షకులందరికి మిరాయ్ టీమ్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. మంగళవారం నుంచి ఈ సాంగ్ను యాడ్ చేసినట్లు మూవీ టీమ్ అఫిషియల్గా ప్రకటించింది.