ప్రేక్షకులకు గుడ్​ న్యూస్​- 'వైబ్​ ఉంది' సాంగ్​ థియేటర్​లో రిలీజ్​!

థియేటర్​లో రిలీజ్ అవుతున్న 'వైబ్​ ఉంది' పాట- ఫ్యాన్స్​లో ఫుల్​ జోష్​

Vibe Undi Song In Theaters
Vibe Undi Song In Theaters (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 3:26 PM IST

Vibe Undi Song In Theaters: 'మిరాయ్'​ సినిమాకు ఫుల్​ పాపులారిటీ సంపాదించి పెట్టిన పాట 'వైబ్​ ఉంది'. ఈ సాంగ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్‌ను తెచ్చుకుంది. కానీ మూవీ రిలీజ్‌ అయ్యాక ఆ పాట ఫైనల్‌ కట్‌లో లేకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే, ఇప్పుడు ప్రేక్షకులందరికి మిరాయ్ టీమ్ గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది​. మంగళవారం నుంచి ఈ సాంగ్​ను యాడ్ చేసినట్లు మూవీ టీమ్ అఫిషియల్​గా ప్రకటించింది.

