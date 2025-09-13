మిరాయ్ స్టోరీకి ఆ పుస్తకంతో లింక్!- సినిమాలో మార్పులు ఇవేనా?
ఈ పుస్తకం వల్లే మిరాయ్ సినిమా ప్రేరణ- అదేంటంటే!
Published : September 13, 2025 at 11:20 AM IST
Mirai Movie Story : తేజ సజ్జా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా మిరాయ్. సెప్టెంబర్ 12న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. మొదటి రోజే మంచి స్పందన అందుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం బయటికి వచ్చింది. ఈ మూవీ స్టోరిని రాయడానికి ముఖ్యంగా ఓ పుస్తకం నుంచి ప్రేరణ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది! అసలు ఆ పస్తకం ఏంటి? అందులో ఏముందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
చైతన్య గిరిధర్ రచించిన 'ది బుక్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్' (Book Of Destruction) పుస్తకం నుంచి మూవీ టీమ్ ప్రేరణ పొందింది. ఈ పుస్తకంలో కథ 58 పేజీల్లో ఉంది. ఇందులో ఒకే శక్తి కలిగిన తొమ్మిది రహస్య గ్రంథాలు ఉన్నాయి. ఒక్కో గ్రంథాన్ని సంరక్షిస్తున్న తొమ్మిది మంది శక్తిమంతుల గురించి పాఠకులకు పరిచయం చేశారు.
పుస్తక రచయిత గిరిధర్ ప్రకారం, ఇందులో గౌతమ్ అనే పాత్రను దైవశక్తి గల ఈ గ్రాంధాలను సంరక్షించే యోధుడిగా రచించారు. ఈ గ్రంధాలను ఖ్మేర్ సామ్రాజ్య రాజులు దక్కించుకోవాలని అనుకుంటారు. అయితే ఖ్మేర్ సామ్రాజ్యం నుంచి గ్రంథాలను కాపాడి వాటిని శంభాల అనే ఆధ్యాత్మిక నగరానికి చేరవేయడమే గౌతమ్ భాధ్యతగా పుస్తకంలో రాశారు!
అయితే ఈ పుస్తకంలో ఉన్న కథను సినిమాకు అనుగుణంగా మార్పులు చేశారు. మిరాయ్ను పూర్తిగా మైథలాజికల్గా రూపొందించి తెరకెక్కించారు. ఇందులోనూ తొమ్మిది మంది, తొమ్మిది గ్రంధాలకు కాపాలాగా ఉంటారు. ఈ పుస్తకాలను రక్షించడమే వీరందరి కర్తవ్యం. పుస్తకంలో ఖ్మేర్ సామ్రాజ్య యోధులను విలన్లుగా అభివర్ణించారు. అయితే సినిమాలో ఈ సామ్రాజ్యం మొత్తాన్ని కాకుండా, సింపుల్గా చూపించేందుకు మహావీర్ లామా పాత్రను సృష్టించారు.
ఆ పాత్ర పోషించిందే మంచు మనోజ్. ఇక పుస్తకంలో రచించిన శంభాల నగరాన్ని, మూవీలో తపోవనం, సిద్ధ క్షేత్రంగా మార్చారు. దీనిని ఒక మాయ ప్రపంచంగా, గ్రాండ్ విజువల్స్తో చూపించారు. అలాగే సినిమా కథకు ఎమోషన్స్, గ్రాండ్ విజువల్స్ జోడించి కథను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చారు. అయితే ఈ ది బుక్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ పుస్తకంపై కాస్త అవగాహన ఉన్న వారు, ఈ సినిమా చూస్తే రెండింటికి ఉన్న లింక్ను గ్రహించే ఛాన్స్ ఉంది.
తేడా ఇదే!
పుస్తకంలో గౌతముడు తొమ్మిది గ్రంథాలను ఖ్మేర్ సామ్రాజ్యం నుంచి కాపాడుతాడు. కానీ, సినిమాలో మహావీర్ లామా ఒక్కొక్కటిగా ఎనిమిది గ్రంథాలను స్వాధీనం చేసుకుంటాడు. ఆఖరి గ్రంథం పొందితేనే తాను అనుకున్న అమరత్వం మహావీర్కు లభిస్తుంది. ఆ తొమ్మిదో గ్రంథాన్ని రక్షించే యోధుడిగా తేజ సజ్జాను చూపించారు.
