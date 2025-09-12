ETV Bharat / entertainment

'మిరాయ్​'లో సర్​ప్రైజ్- శ్రీ రాముడి పాత్రలో ప్రభాస్!- ఏది నిజం?

'మిరాయ్​' గెస్ట్​ రోల్!- అసలు డార్లింగ్ పాత్ర ఏంటంటే?

Mirai Movie
Mirai Movie (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mirai Movie Prabhas : తేజ సజ్జా- కార్తీక్​ ఘట్టమనేని కాంబోలో తెరకెక్కిన యాక్షన్​ అడ్వెంచర్​ థ్రిల్లర్​ మూవీ 'మిరాయ్​' గురువారం వరల్డ్​ వైడ్​గా రిలీజ్​ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. నిన్న రాత్రి జరిగిన ప్రీమియర్​ షోకు అభిమానుల నుంచి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. అయితే ఈ సినిమాలో ప్రభాస్​ శ్రీ రాముడి పాత్ర పోషించారని, దీనికి సంబంధించిన ఫొటో ఒకటి సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. దీనికితోడు తాజాగా హీరో తేజ చేసిన ట్వీట్ ఈ వార్తలకు బలం చేకూర్చింది.

'మిరాయ్ కొన్ని గంటల్లో రానుంది. మా సినిమాను స్పెషల్​గా మార్చిన ప్రభాస్​కు థాంక్స్. రెబలియస్ (ప్రభాస్​ను ఉద్దేశిస్తూ) సర్​ప్రైజ్​ను అస్సలు మిస్ అవ్వొద్దు' అని తేజ ట్వీట్​లో రాసుకొచ్చాడు. ఈ ట్వీట్​తో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​ చాలా మంది ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్​ గెస్ట్​ రోల్​లో నటించారని అనుకుంటున్నారు. మరి అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?

ప్రభాస్ ఏం చేశారు?
ప్రభాస్ ఇందులో రాముడి పాత్రలో నటించారన్నది నిజం కాదు. ఆయన ఈ​ మూవీ స్టార్టింగ్​లో తన వాయిస్​ను ఇచ్చారని, అంతేకాని సినిమాలో ప్రభాస్ ఎక్కడా కనిపించరు. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్​ వాయిస్​పై అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. బ్యాక్​గ్రౌండ్​ వాయిస్​కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఆయన తెరపై కనపడకపోయినా, ప్రభాస్ మాట వింటే బొమ్మ దద్దరిల్లిపోవాల్సిందే! అని డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ పోస్ట్​లు పెడుతున్నారు. ప్రభాస్​ వాయిస్​ అద్భుతంగా ఉందని, ఉరుములతో కూడిన వాయిస్​ వింటుంటే గూస్​బంబ్స్​ వస్తున్నాయని పోస్ట్​ చేస్తున్నారు.'ఇది కేవలం సినిమా కాదు, ఇదొక గ్రాండ్ విజువల్ ట్రీట్' అని అంటున్నారు. గ్రాఫిక్స్​ అద్భుతంగా ఉన్నాయంటూ నెటిజన్లు ట్వీట్స్​ పెడుతున్నారు. కథ, విజువల్స్, సంగీతం ఆకట్టుకున్నాయని అంటున్నారు.

హనుమాన్​ తర్వాత తేజ సజ్జ నటించిన పాన్​ ఇండియా చిత్రం మిరాయ్​. రాకింగ్​ స్టార్​ మంచు మనోజ్​ కీలక పాత్ర పోషించారు. రితికా నాయక్​ హీరోయిన్​గా నటించారు. కాగా ఈ సినిమాలో ఒక మామూలు కుర్రాడు తన ధర్మాన్ని తెలుసుకొని, ఒక పెద్ద ఆపదను ఆపడానికి ఎంత దూరం వెళ్తాడు? తన తల్లి ఆశయం కోసం ఏం చేశాడు? ఇతిహాసాల్లో ఉన్న సమాధానం కోసం అతడు చేసే ప్రయాణం హిరో పాత్రలో కనిపిస్తుంది. దాదాపు 9 యాక్షన్ బ్లాక్స్‌ ఉన్నాయి. ప్రతిదీ దేనికదే ఛాలెంజ్.

ఇదిలా ఉండగా హనుమాన్​ సక్సెస్​తో తనలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదని ఇటీవల పాల్గొన్న ఈవెంట్​లో హీరో తేజ సజ్జ అన్నారు. సినిమాకు పడే కష్టంలో ఎలాంటి తేడా లేదని, కొత్తరకం సినిమాలు చేయాలన్నదే తన కోరిక అని తెలిపారు. శ్రియ, జగపతిబాబుతో తాను చిన్నప్పుడు కలిసి నటించానని, మళ్లీ వాళ్లతో ఇన్నేళ్లకు కలిసి పని చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. వాళ్లు చాలా బిజీగా ఉన్నా, ఈ కథపై నమ్మకంతో తమతో పాటు హిమాలయాలు, నేపాల్, శ్రీలంక షూటింగ్​ కోసం వచ్చారని పేర్కొన్నారు. మైనస్‌ డిగ్రీలలో కూడా వర్క్ చేశారని, వారి కష్టానికి నిజంగా హ్యాట్సాఫ్‌ చెప్పాల్సిందేనని తేజ ప్రశంసలు కురిపించారు.

'తేజ ఎప్పుడూ మాట మార్చడు- ఎవరు అడిగినే అదే చెప్తాడు!'

అక్టోబర్​లో డబుల్​ ధమాకా! 'ది రాజా సాబ్'​ సినిమా అప్​డేట్స్​- ఫ్యాన్స్​కు పండగే!

For All Latest Updates

TAGGED:

PRABHAS VIRAL PHOTO MIRAI MOVIEMIRAI MOVIE REVIEWMIRAI MOVIE REVIEW PRABHASMIRAI MOVIE RELEASEMIRAI MOVIE PRABHAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాకంతో పనిలేకుండా "ఓట్స్​ కోకోనట్​ లడ్డూలు" - పావు గంటలో రెడీ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.