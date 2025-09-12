'మిరాయ్'లో సర్ప్రైజ్- శ్రీ రాముడి పాత్రలో ప్రభాస్!- ఏది నిజం?
'మిరాయ్' గెస్ట్ రోల్!- అసలు డార్లింగ్ పాత్ర ఏంటంటే?
Published : September 12, 2025 at 11:42 AM IST
Mirai Movie Prabhas : తేజ సజ్జా- కార్తీక్ ఘట్టమనేని కాంబోలో తెరకెక్కిన యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మిరాయ్' గురువారం వరల్డ్ వైడ్గా రిలీజ్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. నిన్న రాత్రి జరిగిన ప్రీమియర్ షోకు అభిమానుల నుంచి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. అయితే ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ శ్రీ రాముడి పాత్ర పోషించారని, దీనికి సంబంధించిన ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. దీనికితోడు తాజాగా హీరో తేజ చేసిన ట్వీట్ ఈ వార్తలకు బలం చేకూర్చింది.
'మిరాయ్ కొన్ని గంటల్లో రానుంది. మా సినిమాను స్పెషల్గా మార్చిన ప్రభాస్కు థాంక్స్. రెబలియస్ (ప్రభాస్ను ఉద్దేశిస్తూ) సర్ప్రైజ్ను అస్సలు మిస్ అవ్వొద్దు' అని తేజ ట్వీట్లో రాసుకొచ్చాడు. ఈ ట్వీట్తో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ గెస్ట్ రోల్లో నటించారని అనుకుంటున్నారు. మరి అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?
ప్రభాస్ ఏం చేశారు?
ప్రభాస్ ఇందులో రాముడి పాత్రలో నటించారన్నది నిజం కాదు. ఆయన ఈ మూవీ స్టార్టింగ్లో తన వాయిస్ను ఇచ్చారని, అంతేకాని సినిమాలో ప్రభాస్ ఎక్కడా కనిపించరు. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ వాయిస్పై అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఆయన తెరపై కనపడకపోయినా, ప్రభాస్ మాట వింటే బొమ్మ దద్దరిల్లిపోవాల్సిందే! అని డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ పోస్ట్లు పెడుతున్నారు. ప్రభాస్ వాయిస్ అద్భుతంగా ఉందని, ఉరుములతో కూడిన వాయిస్ వింటుంటే గూస్బంబ్స్ వస్తున్నాయని పోస్ట్ చేస్తున్నారు.'ఇది కేవలం సినిమా కాదు, ఇదొక గ్రాండ్ విజువల్ ట్రీట్' అని అంటున్నారు. గ్రాఫిక్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయంటూ నెటిజన్లు ట్వీట్స్ పెడుతున్నారు. కథ, విజువల్స్, సంగీతం ఆకట్టుకున్నాయని అంటున్నారు.
హనుమాన్ తర్వాత తేజ సజ్జ నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం మిరాయ్. రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రితికా నాయక్ హీరోయిన్గా నటించారు. కాగా ఈ సినిమాలో ఒక మామూలు కుర్రాడు తన ధర్మాన్ని తెలుసుకొని, ఒక పెద్ద ఆపదను ఆపడానికి ఎంత దూరం వెళ్తాడు? తన తల్లి ఆశయం కోసం ఏం చేశాడు? ఇతిహాసాల్లో ఉన్న సమాధానం కోసం అతడు చేసే ప్రయాణం హిరో పాత్రలో కనిపిస్తుంది. దాదాపు 9 యాక్షన్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ప్రతిదీ దేనికదే ఛాలెంజ్.
ఇదిలా ఉండగా హనుమాన్ సక్సెస్తో తనలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదని ఇటీవల పాల్గొన్న ఈవెంట్లో హీరో తేజ సజ్జ అన్నారు. సినిమాకు పడే కష్టంలో ఎలాంటి తేడా లేదని, కొత్తరకం సినిమాలు చేయాలన్నదే తన కోరిక అని తెలిపారు. శ్రియ, జగపతిబాబుతో తాను చిన్నప్పుడు కలిసి నటించానని, మళ్లీ వాళ్లతో ఇన్నేళ్లకు కలిసి పని చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. వాళ్లు చాలా బిజీగా ఉన్నా, ఈ కథపై నమ్మకంతో తమతో పాటు హిమాలయాలు, నేపాల్, శ్రీలంక షూటింగ్ కోసం వచ్చారని పేర్కొన్నారు. మైనస్ డిగ్రీలలో కూడా వర్క్ చేశారని, వారి కష్టానికి నిజంగా హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందేనని తేజ ప్రశంసలు కురిపించారు.
'తేజ ఎప్పుడూ మాట మార్చడు- ఎవరు అడిగినే అదే చెప్తాడు!'
