'మిరాయ్' OTT డేట్ ఫిక్స్ - స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే!
అనుకున్నదాని కంటే ముందే ఓటీటీలోకి వస్తున్న 'మిరాయ్'- ప్రకటించిన జియో హాట్ స్టార్!
Published : October 4, 2025 at 4:18 PM IST
Mirai OTT Release Date: భారీ అంచనాల మధ్య సెప్టెంబర్ 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదలైన 'మిరాయ్' సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. విభిన్న కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ విజువల్ వండర్ను కార్తిక్ ఘటమనేని దర్శకత్వం వహించారు. తేజా సజ్జ హీరోగా, నటించిన ఈ చిత్రం రిలీజ్ అయిన తొలి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్తో బ్లాక్బస్టర్ టాక్తో దూసుకుపోతోంది.
ఈ సినిమా హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియో హాట్స్టార్ (Jio Cinema Hotstar) సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ బయటకు వచ్చాయి. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 10 నుంచి హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులో ఉండనుంది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ అన్ని భాషల్లోనూ అదే రోజు విడుదల కానుంది. 28 రోజుల థియేట్రికల్ విండో పూర్తయ్యాక ఇలా తక్కువ గ్యాప్లోనే ఓటీటీలోకి రావడం సినిమాపై ఉన్న క్రేజ్ను నిరూపిస్తోంది. అయితే హిందీ వెర్షన్ మాత్రం ఉత్తర భారతదేశ మల్టీప్లెక్స్ ఒప్పందాల కారణంగా ఆలస్యంగా విడుదల కానుంది.
అంతటా కలెక్షన్ల రికార్డ్స్
'మిరాయ్' సినిమా థియేట్రికల్ రన్తో బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. ఇండియాలోనే కాకుండా, ఓవర్సీస్లో కూడా మంచి కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి, తేజా సజ్జ కెరీర్లో రెండో అతిపెద్ద హిట్గా నిలిచింది. ఉత్తర అమెరికాలో ఈ సినిమా మూడు మిలియన్ డాలర్లను కలెక్ట్ చేయడం విశేషం. ఇది ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్ల తర్వాత ఉత్తర అమెరికాలో ఈ రేంజ్ కలెక్షన్లు సాధించిన మూడో తెలుగు హీరోగా తేజా సజ్జను నిలిపింది.
Nine scriptures. Infinite power. One Superyodha to protect the Brahmand. 🪐#Mirai , India’s own superhero, is coming to your home, Streaming from October 10.#MiraiOnJioHotstar@tejasajja123 @HeroManoj1 @Karthik_gatta @RitikaNayak_ @vishwaprasadtg #KrithiPrasad… pic.twitter.com/WIi5rq99m0— JioHotstar Telugu (@JioHotstarTel_) October 4, 2025
విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ మాయలో 'మిరాయ్' మ్యాజిక్
ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్. 'సంపతి' అనే పాత్రకు సంబంధంగా నడిచే పక్షి క్యారెక్టర్, అంతకు ముందు తెలుగు సినిమాల్లో చూడనటువంటి హై-క్వాలిటీ CGI- తో మాయాజాలం సృష్టించింది. థియేటర్లో వీక్షించిన ప్రేక్షకులకు ఇది హాలీవుడ్ స్థాయిలో కనిపించిందని విశ్లేషకులు ప్రశంసించారు.
తేజా సజ్జ – కొత్త జనరేషన్ స్టార్
'హనుమాన్' సినిమాతో నేషనల్ లెవెల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తేజా సజ్జ, 'మిరాయ్'తో మరోసారి తన వరుస హిట్స్తో స్టార్డమ్ను ముద్రించాడు. యూత్లో అతనికి ఉన్న ఫ్యాన్బేస్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రత్యేకించి, ఎమోషనల్ కానెక్షన్ కలిగించే కథలు, విజువల్ మేకింగ్ ఉన్న సినిమాలపై అతని సెలక్షన్ యువతను బాగా ఆకర్షిస్తోంది. 'మిరాయ్' థియేటర్లలో చూపించిన విజయం ఇప్పుడు హాట్స్టార్లో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అక్టోబర్ 10న మీ టీవీల్లో, ఫోన్లలో 'మిరాయ్' మ్యాజిక్ను ఎంజాయ్ చేయండి!
సినిమా విషయానికి వస్తే
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన 'మిరాయ్'లో తేజా సజ్జ, రితికా నాయక్ లీడ్ రోల్స్లో నటించారు. మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో కనిపించగా, శ్రియ శరణ్, జగపతి బాబు, జయరాం, తిరుమల కిషోర్, వెంకటేష్ మహా, గెటప్ శ్రీను కీలక పాత్రల్లో నటించారు. గౌర హరి సంగీతం అందించగా, దర్శకుడు స్వయంగా సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. వైజయంతి థియేటర్స్, బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ పరంగా యంగ్ హీరో తేజ సజ్జ ఇప్పుడు ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్థాయిలో నిలిచారు. 'మిరాయ్' వరల్డ్ వైడ్ విజయం సాధించి, యువ స్టార్గా తేజాకు మరింత గుర్తింపు తీసుకు వచ్చింది.
