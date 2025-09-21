ETV Bharat / entertainment

'మిరాయ్' సెన్సేషనల్ రికార్డ్- ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్ తర్వాత తేజ సజ్జాదే ఆ హవా!

మిరాయ్ కాసుల వర్షం- అరుదైన లిస్ట్​లోకి తేజ సజ్జా

Mirai Movie Collections
Mirai Movie Collections (Source: Movie Poster)
Published : September 21, 2025 at 2:10 PM IST

Mirai Movie Collections: టాలీవుడ్‌లో యువ హీరోలు ఓవర్సీస్ బాక్సాఫీస్‌లో దూకుడు చూపిస్తూ, కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో ఇప్పుడు తేజ సజ్జా చేరారు. తన తాజా సినిమా 'మిరాయ్'తో మరోసారి తన సత్తా చాటారు. ఈ క్రమంలోనే రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్​ తర్వాత ఓ అరుదైన ఘనత సాధించిన మూడో హీరోగా రికార్డుల్లోకెక్కారు. మరి అదేంటంటే?

రేర్ ఫీట్
'మిరాయ్' తొలి వారంలోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేరింది. ఇప్పటిదాకా రూ. 112 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి క్లీన్ హిట్ సొతం చేసుకుంది. రెండో వారంలో మరిన్ని వసూళ్లతో దూసుకెళ్తుంది. భారత్​లోనే కాకుండా ఓవర్సీస్‌లో కూడా ఫస్ట్ డే నుంచి ఫుల్ హౌస్ కలెక్షన్స్ సాధిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు అక్కడ 2.5 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే తేజ అరుదైన ఘనత సాధించారు.

తేజ కెరీర్​లో ఓవర్సీస్​లో 2.5 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకోవడం వరుసగా ఇది రెండోసారి. ఆయన హీరోగా నటించిన గత మూవీ 'హను- మాన్' కూడా ఓవర్సీస్‌లో 2.5 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్‌ను తాకింది. క్లోజింగ్​లో హనుమాన్ . మిలియన్ డాలర్లు సాధించింది. ఇలా వరుస సినిమాల్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈ ఘతన సాధించిన మూడో హీరోగా తేజ నిలిచారు. అంతకుముందు ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్ వరుస సినిమాలతో ఈ ఘనత అందుకున్నారు.

ఈ సైంటిఫిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'మిరాయ్'తో తేజ థియేటర్స్‌లో మంచి స్పందన పొందుతున్నారు. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 12న రీలీజై, తెలుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన 'మిరాయ్'లో తేజా సజ్జ, రితికా నాయక్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటించారు.

మంచు మనోజ్ విలన్ పాత్రలో కనిపించగా, శ్రియ శరణ్, జగపతి బాబు, జయరాం, తిరుమల కిషోర్, వెంకటేష్ మహా, గెటప్ శ్రీను కీలక పాత్రల్లో నటించారు. గౌర హరి సంగీతం అందించగా, దర్శకుడు స్వయంగా సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. వైజయంతి థియేటర్స్, బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ పరంగా యంగ్ హీరో తేజ సజ్జ ఇప్పుడు ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్థాయిలో నిలిచారు. 'మిరాయ్' వరల్డ్ వైడ్ విజయం సాధించి, యువ స్టార్‌గా తేజాకు మరింత గుర్తింపు తీసుకు వచ్చింది.

