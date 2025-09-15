వైబ్ ఉంది సాంగ్ థియేటర్స్లోకి వచ్చే ఛాన్స్! 'మిరాయ్'లో ఆ పక్షి సీజీఐ కాదన్న డైరెక్టర్
'మిరాయ్' బాక్సాఫీస్ దూకుడు – టెక్నాలజీ అద్భుతాలు, 'వైబ్ ఉంది' సాంగ్ మళ్లీ థియేటర్స్లో, కలెక్షన్ల వర్షం!
Published : September 15, 2025 at 11:00 AM IST
Mirai Movie Facts: భారీ అంచనాల మధ్య థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన 'మిరాయ్' సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. తేజా సజ్జ హీరోగా, మంచు మనోజ్ విలన్గా కనిపించిన ఈ చిత్రంలో కథతో పాటు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా సంపతి పాత్ర, అతనితో కలిపి చూపించిన భారీ పక్షి పాత్ర ప్రేక్షకుల మనసులను దోచుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే మీడియాతో మాట్లాడిన దర్శకుడు కార్తిక్ ఘట్టమనేని ఆసక్తికర విషయాలు బయటపెట్టారు. ఆ పక్షి సీజీఐ కాదని, వాస్తవానికి యానిమ్యాట్రోనిక్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి తయారు చేసిన బొమ్మ అని తెలిపారు. ముంబయిలో ఉన్న ఒకే ఒక్క నిపుణుడు దీనిని డిజైన్ చేశాడని, దానిని రిమోట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉందని వివరించారు. తేజా, సంపతి మధ్య సన్నివేశాలను శంషాబాద్లోనే షూట్ చేశారని చెప్పారు.
మరోవైపు ఈ టెక్నాలజీ వాడడం పట్ల ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. అదే విధంగా తేజా–సంపతి మధ్య అండర్వాటర్ సీన్ కూడా అద్భుతంగా కుదిరిందని దర్శకుడు పేర్కొన్నారు. పక్షి పట్టేంత పెద్ద పూల్ దొరకకపోవడంతో సన్నివేశాలను విడిగా చిత్రీకరించాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. స్క్రీన్పై సరిపడేలా స్కేల్ చేశామని, కానీ ప్రేక్షకులు దాన్ని ఎంతో ఇష్టపడ్డారని అన్నారు.
నిరాశపరిచిన "వైబ్ ఉంది"
మరోవైపు, రిలీజ్కు వారం రోజుల ముందే విడుదలైన "వైబ్ ఉంది" సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ను తెచ్చుకుంది. పిల్లల నుంచి యువత వరకు అందరూ ఈ పాటపై రీల్స్, డాన్స్ కవర్ సాంగ్లు చేసి వైరల్ చేశారు. కానీ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యాక ఆ పాట ఫైనల్ కట్లో లేకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. చిన్నారులు ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డ ఈ పాట లేకపోవడం నిరుత్సాహానికి గురి చేసింది.
అయితే, మేకర్స్ మాత్రం సినిమా నేరేషన్ ఫ్లో దెబ్బతినకూడదనే కారణంతోనే పాటను తొలగించారని సమాచారం. అయితే తాజా టాక్ ప్రకారం రెండో వారం నుంచి "వైబ్ ఉంది" పాటను తిరిగి సినిమాకి జోడించే ఆలోచనలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఇది కుటుంబ ప్రేక్షకులతో పాటు పిల్లలకు మళ్లీ థియేటర్లపై ఆకర్షణ పెంచే అవకాశముందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్ కలెక్షన్లు సాధిస్తున్న మిరాయ్, ఈ పాటను తిరిగి తెరపైకి తీసుకురావడంతో మరింత హైప్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉందని ఫిలింనగర్ టాక్. ఈ సినిమాకి వీఎఫ్ఎక్స్ పనిని హైదరాబాద్లోని ఓ స్వదేశీ బృందం నిర్వహించింది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది.
కలెక్షన్ల విషయానికి వస్తే
తేజా సజ్జా హీరోగా నటించిన సోషల్ ఫాంటసీ డ్రామా మిరాయ్ విదేశాల్లో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. రెండో రోజునే ఈ చిత్రం 564వేల డాలర్లను వసూలు చేసి, 2 రోజుల్లో మొత్తంగా 1.34మిలియన్ డాలర్లను (సుమారు రూ.11 కోట్లకు పైగా) కలెక్షన్లు అందుకుంది. ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల వరకు 225వేల డాలర్లు వసూలు చేస్తూ, మిరాయ్ 1.5మిలియన్ డాలర్ క్లబ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం 2మిలియన్ డాలర్ మైలురాయిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని దూసుకుపోతోంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇంతటి సెన్సేషనల్ స్టార్ట్తో మిరాయ్ నార్త్ అమెరికాలో తెలుగు సినిమాలకు మరో స్థాయి క్రేజ్ను తీసుకువచ్చిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
