ETV Bharat / entertainment

'మిరాయ్' డైరెక్టర్​కు గోల్డెన్ ఛాన్స్- మెగాస్టార్ సినిమాలో ఆఫర్​!

బిగ్​ ఛాన్స్​ కొట్టేసిన కార్తిక్ ఘట్టమనేని​- నెక్ట్స్​ చిరంజీవి సినిమానేనటా!

Chance In Mega Film
Chance In Mega Film (Source: Chiranjeevi Instagram Account)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Karthik Ghattamaneni Chiranjeevi Movie : యంగ్ డైరెక్టర్ కార్తిక్ ఘట్టమనేని మిరాయ్ సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఆయన తెరకెక్కించిన మిరాయ్ సినిమా సెప్టెంబర్ 12న రిలీజై సూపర్ హిట్ టాక్​తో దూసుకుపోతోంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ అంతా కార్తిక్ తదుపరి సినిమా ఏంటి? ఏ హీరోతో తెరకెక్కించనున్నారు? అనేది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో కార్తిక్ తదుపరి మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా కోసం పని చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అయమ లక్కీ ఛాన్స్ అందుకున్నారని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

అయితే కార్తీక్ ఘట్టమనేని ఒక అద్భుతమైన సాంకేతిక నిపుణుడు. ఆయన సినిమాటోగ్రాఫర్​గా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అలా పలు సినిమాలకు సినిమాటోగ్రాఫర్​గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత మెగాఫోన్ పట్టారు. దర్శకుడిగా సూర్య వర్సెస్ సూర్య సినిమాతో అరంగేట్రం చేశారు. ఆ తర్వాత రవితేజతో ఈగల్ సినిమా తెరకెక్కించారు. అయితే ఈ రెండు సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు. దీంతో మూడో సినిమా అయిన మిరాయ్​తో కార్తిక్ భారీ సక్సెస్​ను అందుకున్నారు.

మిరాయ్​తో కార్తిక్ క్రియేట్ చేసిన విజువల్ వండర్స్​ ఆందర్నీ కట్టిపడేశాయి. దీంతో ఏకంగా చిరు సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కార్తీక్ చిరంజీవి సినిమాకు దర్శకత్వం వహించడం లేదు. బాబి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిరు సినిమాకు కార్తిక్ సినిమాటోగ్రాఫర్​గా పనిచేస్తారని సమాచారం.

కానీ, ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్ట్​లో కార్తిక్ ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతానికి కార్తిక్ మిరాయ్​ సక్సెస్​ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆయన ప్రస్తుతం ఇంకో ప్రాజెక్ట్ లైన్​లో పెట్టలేదు. మిరాయ్ సీక్వెల్​కు అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ దీనిపై గురించి అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన లేదు. మరోవైపు, చిరంజీవి కూడా యువ టెక్నిషియన్లతో పని చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆయన యువ దర్శకులను ప్రోత్సహించడంలో ముందుంటారు. శ్రీకాంత్ ఓదెలతో సినిమాకు సైన్ చేయడమే దానికి నిదర్శనం.

ఇక ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ మనశంకర వరప్రసాద్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది. అనిల్ రావిపూడి దీనికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నయనతార హీరోయిన్​ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. 2026 సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీనితోపాటు ఆయన చేతిలో భారీ ప్రాజెక్ట్ విశ్వంభర కూడా ఉంది. ఈ సినిమాను బిబంసార ఫేమ్ వశిష్ఠ తెరక్కిస్తున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్​పై ఇది రూపొందుతుంది. కానీ ఈ సినిమా రిలీజ్​పై ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు.

మిరాయ్ స్టోరీకి ఆ పుస్తకం​తో లింక్!- సినిమాలో మార్పులు ఇవేనా?

పార్టీలో ఆ పాటకు మెగాస్టార్ శివతాండవం- అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్- ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIRANJEEVI KARTHIK GATTAMNENI FILMCHIRANJEEVI BOBBY FILMCHIRANJEEVI UPCOMING FILMKARTHIK GATTAMNENI MOVIESKARTHIK CHIRANJEEVI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.